Saper vendere, gestire i collaboratori, usare Excel: i nuovi corsi di Cisita Parma

Trasformare i nuovi contatti in appuntamenti e vendite

Il primo contatto con il cliente avviene in tanti modi: pubblicità, fiere, digital marketing, web, social, telemarketing. Purtroppo, molti di questi contatti si risolvono con l’invio di brochure, cataloghi, preventivi, ma senza l’esito desiderato: l’appuntamento e, successivamente, la vendita.

In questo corso, in programma il 24 novembre, si lavora su come migliorare l’incisività (o tasso di conversione) dei contatti in appuntamenti con clienti-target veramente interessati, evitando i perditempo ed i cacciatori di preventivi.

Per informazioni e iscrizioni: Federica Ravasini, ravasini@cisita.parma.it

Automatizzare Excel con l’utilizzo delle macro e del VBA – (Excel livello avanzato)

Obiettivo di questo corso, che inizierà il 25 novembre, è quello di scoprire il volto nascosto del foglio elettronico di calcolo e le possibilità di automatizzazione per velocizzare e rendere più efficienti i processi di elaborazione dei dati. Verranno analizzati, discussi e implementati esempi di Macro e di Funzioni scritte in VBA per l’ottimizzazione delle attività più dispendiose in termini di tempo.

Per informazioni e iscrizioni: Federica Ravasini, ravasini@cisita.parma.it

Il responsabile di funzione e la gestione dei collaboratori

Dirigere un’azienda, una funzione o un reparto, significa seguire i clienti, assumere decisioni, gestire collaboratori, in qualche caso svolgere attività operative. Questo corso, in partenza il 5 dicembre, ha lo scopo di chiarire il ruolo che ogni responsabile deve esercitare all’interno dell’azienda, fornendo alcuni strumenti utili per presidiare tutte le attività.

Per informazioni e iscrizioni: Federica Ravasini, ravasini@cisita.parma.it