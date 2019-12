Da iPad a Tesla, le 10 tecnologie del decennio secondo Time

Dall’iPad alla Tesla, passando per gli Air Pods e gli altoparlanti Amazon. Sono dieci le tecnologie che hanno segnato il decennio che si sta concludendo, secondo la rivista Time che le mette in fila in un elenco, a partire dal 2010. «Ogni gadget - spiega - racconta la storia di un nuovo modo di pensare, un cambio di paradigma che muta il modo in cui ci avviciniamo alla tecnologia con cui interagiamo quotidianamente».

L’elenco si apre con l’iPad lanciato nel 2010, quando Steve Jobs era ancora in vita, che per Time ha rappresentato «un cambio culturale nel mondo dei personal computer». Segue la Tesla Model S presentata nel 2012 che «ha rimodellato il percorso dell’industria automobilistica costringendo i concorrenti ad abbracciare un futuro alimentato a batteria». Nella lista compare anche il Raspberry Pi (lanciato nel 2012), un computer a basso costo, piccolo come la scheda di un pc, originariamente concepito per insegnare il coding a scuola e poi usato anche da ingegneri, venduto ad oggi in 25 milioni di unità. Completano la lista Google Chromecast (2013) pioniere dei contenuti in streaming dalla tv; il drone DJI Phantom (2013); l'altoparlante intelligente Amazon Echo (2014) che risponde a comandi vocali, al centro della casa 'smart'. E ci sono anche l'Apple Watch (2015), gli auricolari AirPods (2016), Nintendo Switch (2017), un ibrido tra una console per giochi casalinga e una portatile, e infine Xbox Adaptive Controller (2018) per i videogiochi.

