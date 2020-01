Ronaldo è il calciatore dell'anno per la community di Fifa 20

È Cristiano Ronaldo il giocatore più votato dal pubblico di Fifa 20. Con Cr7, si completa così la compagine di stelle del Team of the year (Toty), tramite cui la community di appassionati del videogame bestseller di Ea sports sul mondo del pallone celebra ogni anno gli atleti più forti, inseriti nella popolare modalità un po’ in stile fantacalcio Fifa ultimate team. Per la prima volta da quando esiste la competizione, Cristiano Ronaldo non è entrato da subito nella rosa degli undici titolari, ma è stato ripescato grazie al voto popolare come dodicesimo giocatore, battendo allo spareggio Eden Hazard, Robert Lewandowski, Raheem Sterling e Hakim Ziyech. La valutazione che campeggia sulla figurina speciale del portoghese per il Toty resta comunque da assoluto marziano: 99, il punteggio massimo, condiviso per l’occasione con altri due fuoriclasse, l’eterno Lionel Messi del Barcellona e Virgil van Dijk del Liverpool, squadra che, reduce della vittoria della Champions e in dicembre anche del Mondiale per club, piazza ben cinque suoi calciatori nella formazione. Con Matthijs de Ligt oltre a Cristiano Ronaldo, l’unico team italiano in grado quest’anno di schierare propri atleti nel Toty è invece la Juventus, che però, per questioni di licenze, in Fifa 20 si chiama Piemonte calcio.

Ecco il Team of the year al completo con relativa valutazione:

Sadio Mané (Liverpool): 97

Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain): 98

Lionel Messi (Barcellona): 99

Kevin De Bruyne (Manchester City): 98

Frenkie de Jong (Barcellona): 94

N'Golo Kanté (Chelsea): 97

Trent Alexander-Arnold (Liverpool): 95

Virgil van Dijk (Liverpool): 99

Matthijs de Ligt (Juventus): 96

Andrew Robertson (Liverpool): 94

Alisson (Liverpool): 97