Microsoft Ambizione Italia: storie di trasformazione digitale delle Pmi

Non solo intelligente lavoro . Microsoft torna a parlare della sfida della digitalizzazione, in un discorso dall'industria 4.0 si allarga all'interno del complesso delle Pmi , ovvero il 99% di quei 4,4 milioni di imprese che rappresentano un primato italiano in Europa. Lo fa pubblicando una raccolta di esperienze simbolo di chi, nel nostro Paese, ha già abbracciato la trasformazione degli eventi del progetto Ambizione Italia. All'interno dell'opuscolo, scaricabile gratuitamente dal sito ufficiale di Microsoft e intitolato Ambizione Italia per le Pmi : storie d'innovazione digitale e Made in Italy, aree spaziali applicate da varie piccole e medie realtà imprenditoriali della Penisola per sfruttare un proprio vantaggio gli strumenti messi a disposizione dall'informatica.

Tra le esigenze ricorrenti, il limite al massimo degli spostamenti, anche se costanti i contatti e gli scambi a tutti i livelli. Squadre, con cui i partner Microsoft gestiscono gli aspetti delle teleconferenze, seguono i corsi di aggiornamento di carattere internazionale alle riunioni settimanali con le diverse sedi, al supporto per i clienti. L'ottica è evitare, per quanto possibile, l'impegno delle trasferte, anche se simili tecnologie possono venire utili pure in questi casi, favorendo la comunicazione in tempo reale tra coloro che sono in viaggio per lavoro, come gli addetti alle vendite, e L'azienda.

Con i produttori vitivinicoli Ciacci Piccolomini d'Aragona è pensato per rendere virtuale anche il momento della degustazione, “attraverso appuntamenti da fissare in videoconferenza, in quali le persone, dopo aver ricevuto la bottiglia, l'assaggino insieme e il confronto sul prodotto, potendo interagire anche visivamente con gli altri interlocutori. Un'idea avanguardistica che potrebbe funzionare bene con mercati molto avanzati come il Giappone ”.