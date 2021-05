Made in Japan. Le indagini di Famicom detective club

In un’intervista del 2010 per la rubrica “Iwata chiede”, con cui Satoru Iwata, compianto presidente e ceo di Nintendo, riusciva come pochi ad accompagnare nel dietro le quinte dei videogame, un veterano del settore quale Yoshio Sakamoto (la serie Metroid, Warioware, Kid Icarus) rievocava quanto fosse fin da subito rimasto affascinato da ciò che l’interattività era in grado di apportare alla narrazione di una storia.

Raccontare era infatti stata da sempre la sua passione, coltivata già da studente con i vecchi giochi di avventura che iniziavano a introdurre dinamiche inedite all’insegna della multimedialità. Titoli soprattutto americani, ma anche il nipponico The Portopia serial murder case (Enix) con cui Yuji Horii nel 1983 su computer, tre anni prima di dare origine al leggendario Dragon quest, e nel 1985 su Nes imbastiva nel Giappone contemporaneo l’indagine su un delitto, firmando quella che viene considerata un’antesignana delle visual novel, sorta di romanzi digitali tutti da leggere tra anime, manga e videogame dove l’intervento del giocatore è limitato, ponendo l’accento appunto sullo storytelling, la personalità dei protagonisti, i dialoghi.