Made in Japan. Shin megami tensei V: anche Switch ha i suoi demoni

I presagi che qualcosa stia per succedere, ci sono un po’ tutti: l’apparenza della quotidiana normalità dell’uscita da scuola, un giorno come tanti, in un’atmosfera però resa inquietante dagli strani fatti che stanno accadendo in città. Siamo a Tokyo, ma per il giovane protagonista di Shin Megami Tensei V presto niente sarà più come prima. Dopo una specie di terremoto, si risveglia in una versione da incubo della capitale giapponese, devastata, invasa dalla sabbia come fosse un deserto, ma soprattutto popolata di angeli e demoni in quella che si rivela essere una lotta spietata tra il bene e il male, la luce e le tenebre. Anche il nuovo titolo della storica saga sviluppata da Atlus si ispira liberamente a simbologie religiose (cristianesimo compreso) e temi filosofici, magia ed esoterismo, miti e leggende, in una rilettura affine a un anime, sincretica e pop, che dal 1987, con l’uscita di Digital devil story: Megami Tensei, tratto dai libri di fantascienza di Aya Nishitani, ha alimentato un fenomeno crossmediale (e di merchandising, fino al sakè griffato), con tanto di spin-off, Persona, lanciato nel 1996 su Playstation e arricchitosi da allora di ulteriori capitoli e adattamenti.