Coda di 9 km sull'autostrada del Sole A1 in direzione Sud tra Fiorenzuola e Fidenza a causa di un incidente. Un camion si è ribaltato per cause in corso di accertamento. Autostrade per l'Italia consiglia come entrata verso Bologna il casello di Fidenza. Uscita consigliata provenendo da Milano: Fiorenzuola.

