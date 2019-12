In seguito ad un malore il sindaco di Benevento Clemente Mastella è stato trasportato all’ospedale «San Pio» del capoluogo sannita. Mastella è ricoverato in terapia intensiva per difficoltà respiratorie legate ad asma bronchiale. Secondo quanto si apprende, al momento le sue condizioni di salute non desterebbero preoccupazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA clemente mastella

politica