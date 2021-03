Vinitaly: a ottobre una "Special edition" per operatori del settore

Verona riaccende il business del vino con una Special Edition di Vinitaly che si terrà dal 17 al 19 ottobre prossimi, in presenza e in sicurezza, nei padiglioni della fiera scaligera. Un appuntamento b2b (cioè solo per gli operatori di settore, non aperto al pubblico).

Un evento in presenza posizionato strategicamente come punto di arrivo delle prime iniziative commerciali all’estero di Veronafiere, al via dal 3 aprile in Cina, per poi ripartire con verso il 54esimo Vinitaly aperto al pubblico, dal 10 al 13 aprile 2022, a Verona.

La Special Edition di Vinitaly ha l’obiettivo di riunire istituzioni, associazioni di filiera e aziende, coinvolgendole in un progetto di sistema che rappresenta il primo evento business del 2021 dedicato al settore vitivinicolo.