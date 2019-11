Ecco 20 nuove offerte per chi cerca lavoro

Appuntamento settimanale con le nuove offerte di lavoro a Parma e dintorni. Per consultare queste offerte di lavoro visita www.monster.it e digita il titolo dell’annuncio all’interno del motore di ricerca. Potrai inviare online la tua candidatura.

COLLABORATORI PER ATTIVITA' FORMATIVA E COMMERCIALE

Ente di formazione ricerca collaboratori per attività formativa e commerciale da inserire nel proprio team.

Per la posizione sono richiesti i seguenti requisiti: laurea o diploma di scuola media superiore; ottime capacità comunicative e di relazioni interpersonali; orientamento al raggiungimento degli obiettivi; buona conoscenza del pacchetto office, internet e posta elettronica; flessibilità' oraria; essere automuniti e disponibili alla mobilità.

Il lavoro consisterà nelle seguenti attività: erogazione della formazione aziendale; tutoraggio e monitoraggio formazione; supporti organizzativo e metodologico durante la formazione; promozione sei servizi offerti dalla agenzia formativa; gestione del cliente.

Zona di lavoro: Parma e Provincia

ORGANIZZATORE DI EVENTI

Azienda attiva nella produzione di prodotti per la salute ed il benessere, seleziona un organizzatore di eventi. La risorsa dovrà organizzare eventi sull'argomento salute e benessere gestendo la parte organizzativa con le associazioni no profit. I candidati dovranno offrire disponibilità full-time ed essere automuniti

A seguito dell’assunzione l’azienda provvederà a fornire un periodo di formazione e affiancamento. È previsto un compenso fisso e provvigioni.

Zona di lavoro: Parma e Piacenza

PROGRAMMATORE SHIMA SEIKI.

Azienda attiva nella produzione di maglieria ricerca un programmatore Shima Seiki. La risorsa individuata verrà inserita all’interno del reparto produttivo aziendale e si occuperà della programmazione della macchina Shima Seiki.

Per la posizione è previsto il seguente orario di lavoro: Full time giornaliero (8.30-12.30/13.30-17.30) o su turni dal Lunedì alla Domenica su rotazione con possibilità di flessibilità oraria.

Zona di lavoro: Reggio Emilia (RE)

RESPONSABILE CONTABILITA’ E TESORERIA

Azienda operante nel settore metalmeccanico ricerca un responsabile contabilità e tesoreria. Per la posizione sono richiesti i seguenti requisiti: diploma di Ragioneria o laurea in Economia, pregressa esperienza di almeno 2 anni nel ruolo, capacità di lavoro in team, buone doti relazionali, ottima conoscenza di Team System (preferibile) o di altri gestionali per la contabilità aziendale, disponibilità ad effettuare straordinari al sabato mattina.

Utilizzando il gestionale Team System, la risorsa si occuperà di prima nota, registrazione banche, fatturazione attiva e passiva, liquidazione IVA; gestirà i rapporti con le banche ed i relativi pagamenti.

Sede di lavoro: Parma

TECNICO DISINFESTATORE

Azienda ricerca un tecnico disinfestatore. La risorsa si occuperà di disinfestazione e derattizzazione e le sarà fornito un mezzo aziendale col quale raggiungerà direttamente i clienti. Per la posizione è indispensabile saper utilizzare gli strumenti informatici e i dispositivi touch.

Si richiede inoltre: flessibilità (soprattutto al lavoro straordinario anche notturno e nei weekend); patente B; uso e conoscenza di base del PC, del Tablet e del pacchetto Office; assenza di fobie; buone capacità relazionali; senso di responsabilità, autonomia e capacità organizzativa; disponibilità immediata.

Luogo di lavoro: Parma.

TECNICO SANITARIO DI RADIOLOGIA MEDICA

Azienda USL ricerca un tecnico sanitario di radiologia medica.

Per la posizione si richiede: laurea in Tecniche di Radiologia Medica; iscrizione albo professionale; attestato del corso sulla sicurezza (d.lgs 81/08) se conseguito; disponibilità immediata.

Sede di lavoro: Reggio Emila

GUARDIA PARTICOLARE GIURATA E ASPIRANTI GUARDIE GIURATE

Per ampliamento dell’organico azienda attiva nel settore della vigilanza Coopservice ricerca personale competenze e motivato per il ruolo di guardia particolare giurata e aspiranti guardie giurate.

I candidati ideali sono preferibilmente in possesso di diploma di scuola superiore (quinquennale), sono persone di buona condotta morale ed in assenza di precedenti penali e carichi pendenti; sono desiderosi di mettere a disposizione la propria serietà e motivazione lavorativa in una attività di alta responsabilità e serietà. Capacità relazionali, stile professionale elevato e affidabilità sono requisiti indispensabili, come anche la cittadinanza italiana o di altro stato membro dell'UE.

Costituiscono titoli preferenziali la conoscenza della lingua inglese e la capacità di utilizzo dei principali strumenti informatici.

Sede di lavoro: Reggio Emilia - Parma - Piacenza

ADDETTO ALLE BUSTE PAGA

Studio Professionale ricerca una persona addetta alle buste paga. Il candidato dovrà gestire in modo autonomo tutti i processi relativi alla elaborazione paghe, si occuperà della elaborazione mensile dei cedolini e dei relativi adempimenti contributivi.

Per la posizione sono richiesti i seguenti requisiti: esperienza nel settore minima 2 anni maturata necessariamente presso Studi Professionali; elaborazione cedolini, trattenute Inps e Inail; diploma o laurea in ambito economico.

Sede di lavoro: Reggio Emilia

IMPIEGATI UFFICIO SOLUTION DESIGN

Multinazionale del settore trasporti ricerca due impiegati ufficio Solution Design.

La risorsa si occuperà di: identificazione della soluzione logistica e distributiva migliore per il Cliente; definizione del conto economico dell’offerta; presentazione dell’offerta e del Cliente.

Per la posizione sono richiesti i seguenti requisiti: laurea in Ingegneria / Matematica / Statistica / Economia; ottima conoscenza della lingua inglese; plus conoscenza della lingua francese; capacità di analisi; buona capacità di comunicazione e di lavoro per obiettivi completano il profilo.

Luogo di lavoro : Parma

DISEGNATORE CAD

Azienda specializzata nella produzione e vendita di calzature ricerca un disegnatore CAD.

La risorsa, in affiancamento a personale esperto, apprenderà le tecniche del disegno computerizzato di modelli, soprattutto 3D, del manufatto. Per la posizione sono richiesti i seguenti requisiti: diploma tecnico o Laurea; preferibile essere automuniti

Completano il profilo: flessibilità, dinamismo, capacità di lavorare in gruppo, gestione dello stress e problem-solving.

Sede di lavoro: Parma

SERVICE DESK IT

Azienda operante nel settore dei trasporti e logistica, seleziona un Service Desk IT. La risorsa verrà inserita all’interno di un team giovane e strutturato e avrà il compito di garantire la corretta e tempestiva gestione delle problematiche presentate dall’utente, dando le relative indicazioni procedurali.

Il candidato si occuperà, inoltre, della gestione del materiale hardware aziendale, della telefonia e del mobile.

Per la posizione è richiesta disponibilità alla reperibilità notturna/festiva periodica per assistenza da fornire telefonicamente e da remoto. Si richiede inoltre: diploma tecnico o laurea in Ingegneria Informatica, buone doti comunicative, flessibilità, capacità di analisi e motivazione al ruolo, conoscenze tecniche hardware e software, computer Windows 7/10, costituisce elemento preferenziale la conoscenza della lingua francese.

Luogo di lavoro: Parma.

CAMERIERI

Azienda ricerca camerieri per l'apertura di un nuovo locale.

Le risorse si occuperanno della preparazione della sala per il servizio, accoglienza ed assistenza del cliente, uso del palmare per presa degli ordini, servizio al tavolo, pulizia locali.

Si richiede pregressa esperienza nella mansione, disponibilità a lavorare anche con turni spezzati, serali e festivi, automuniti E' previsto un breve periodo di formazione (anche fuori provincia) con rimborso spese.

Luogo di lavoro Parma

FISCALISTA

Associazione di Categoria ricerca un fiscalista. Il candidato ideale possiede le seguenti caratteristiche: laurea in Economia; esperienza di almeno 3 anni nel ruolo, maturata presso Aziende o Studi professionali di livello strutturati e modernamente organizzati; ottime capacità relazionali e comunicative, in particolare con i clienti; ottima conoscenza della contabilità e del bilancio; buona conoscenza dell’IVA e del Testo Unico delle imposte sui redditi; forte motivazione per un’ulteriore crescita personale e professionale all’interno del contesto lavorativo; ottimo uso PC, pacchetto Office: Word, Excel, posta elettronica; conoscenza dei più diffusi gestionali, la conoscenza di Zucchetti costituirà requisito preferenziale; domicilio a Parma o nell’immediato hinterland e comunque in aree limitrofe alla sede aziendale.

La risorsa dovrà svolgere le seguenti mansioni: chiusura dei conti di imprese e di professionisti, con regimi sia ordinari sia semplificati; redazione di bilanci IV Direttiva, con documenti collegati; predisposizione di dichiarazioni fiscali periodiche ed annuali per persone giuridiche (società di persone e società di capitali) e per persone fisiche (professionisti, e ditte individuali); studi di settore; adempimenti Intrastat; compilazione e stampa registri IVA con relative liquidazioni; modelli 770 semplificati per ritenute sui redditi da lavoro autonomo; consulenza e assistenza fiscale ai Clienti; analisi ed interpretazioni della normativa, finalizzata alla predisposizione di circolari informative; altri adempimenti fiscali e contabili richiesti dalla mansione.

Sede di lavoro: Parma.

IT SUPPORT

Azienda attiva nel settore della logistica e trasporti, ricerca un IT SUPPORT. La risorsa verrà inserita all’interno di un team giovane e strutturato ed avrà il compito di garantire la tempestiva risoluzione delle problematiche IT sia a livello PDL sia attraverso la gestione ticket da remoto su tutte le sedi italiane del cliente.

Il candidato ideale possiede i seguenti requisiti: laurea/diploma in informatica / ingegneria meccanica/elettronica; conoscenza della lingua francese (preferibile) sia a livello scritto e parlato; ottime competenze nell’utilizzo prodotti Microsoft (SO 7/10); esperienza nella gestione problematiche legate ai device quali Smartphone, tablet, etc; esperienza nella risoluzione problematiche HW/SW; manutenzione sistemi mobile GPS; conoscenza di SW per la gestione dei Ticket.

A completamento del profilo sono richiesti attitudine al problem solving e buona organizzazione personale e gestione del tempo e delle priorità.

Richiesta disponibilità alla reperibilità notturna/festiva periodica per la quale non è prevista la presenza fisica in azienda ma un’assistenza da fornire telefonicamente e da remoto.

Sede di lavoro: Parma

ADDETTI VENDITA

Realtà settore GDO e retail ricerca addetti vendita. Le risorse saranno inserite in una realtà dinamica, organizzata ed in continua crescita dove svolgeranno mansioni di cassa e vendita, attività di gastronomia e macelleria o mansioni operative quali approvvigionamento merci, riassortimento scaffali.

Per la posizione sono richiesti tali requisiti: esperienza pregressa in attività di gestione: della cassa e/o reparto gastronomia e/o reparto macelleria e/o allestimento scaffali maturata preferibilmente in contesti GDO; garantire disponibilità immediata e flessibilità al lavoro su turni; orientamento al Cliente, predisposizione al lavoro di gruppo e approccio orientato al rispetto delle regole.

L’orario di lavoro prevede fasce orarie 05.00-22.00 su turni da lunedì alla domenica

Zona di lavoro: Parma

IMPIEGATO AMMINISTRATIVO

Studio ricerca un impiegato amministrativo da inserire in tirocinio formativo.

Il candidato deve possedere i seguenti requisiti: diploma di ragioneria o titoli affini; precisione e volontà di apprendere; ottima conoscenza del pacchetto Office, in particolare word ed excel; capacità di lavorare sotto stress e rispettare le scadenze periodiche.

La risorsa si occuperà della gestione amministrativa dello studio: fatturazione attiva e passiva, rapporti con le banche, registrazione prima nota, predisposizione della documentazione contabile.

Sede del tirocinio: Reggio Emilia

TECNICO QUALITA’ PRODOTTI OEM

Realtà di Reggio Emilia attiva nel settore riscaldamento, parte di un Gruppo Internazionale presente in 50 Paesi del mondo, seleziona un tecnico qualità prodotti OEM.

Inserito all'interno dell’Area Qualità e rispondendo direttamente al Direttore Qualità dell’azienda, il candidato si occuperà di gestire l’intera fase di valutazione e validazione dei prodotti OEM.

Parteciperà, inserito all'interno di Team Interfunzionali, all’analisi dei nuovi prodotti da proporre sul mercato, nonché alla relativa definizione di test funzionali sui prodotti stessi, intervenendo efficacemente sulle eventuali non conformità. Si interfaccerà con le principali dimensioni aziendali (Tecnica, Acquisti, Commerciale, R&D), oltre a collaborare con i principali fornitori già acquisiti e potenziali.

Il candidato ideale possiede i seguenti requisiti: fluente conoscenza della lingua inglese; preferibile Laurea in Ingegneria Energetica o Elettronica; esperienza maturata all'interno dell’Area Qualità in aziende del settore energetico/riscaldamento/tecnico-meccanico; ottime capacità analitiche e doti comunicative.

Il candidato dovrà avere la residenza nelle Province di Reggio Emilia, Parma, Mantova

Luogo di lavoro: Provincia di Reggio Emilia

MARKETING SPECIALIST

Azienda del settore alimentare ricerca un marketing specialist.

La risorsa inserita all'interno dell'ufficio commerciale, sarà l'unica risorsa responsabile delle attività inerenti: gestione e l'implementazione del piano marketing operativo e strategico; identificazione dei potenziali mercati e concorrenti; ricerca nuovi clienti; monitoraggio dei trend per identificare le modifiche applicabili al prodotto, brand o servizio, per svilupparne di nuovi; analisi dei competitors; organizzazione delle fiere di settore e degli eventi in collaborazione con le altre sedi del gruppo.

Il candidato deve essere in possesso dei seguenti requisiti: laurea in economia e marketing; 3-5 anni esperienza maturati nel medesimo ruolo; gradita la provenienza da agenzie di comunicazione; conoscenza fluente della lingua inglese e spagnola.

Sede di lavoro: Parma

MAGLIAIA

Azienda operante nel settore maglieria ricerca una risorsa da inserire in qualità di operaia puntinista, addetta alla cucitura, rammendo rifinitura e stiratura della maglia.

Per la posizione sono richiesti i seguenti requisiti: ottima manualità, buona capacità di esecuzione di cuciture, rammendi e rifiniture su maglia.

Luogo di lavoro: Parma

CONSULENTE COMMERCIALE PER I CANALI B2B E B2C

Agenzia di vendita di Parma specializzata nel settore energetico, operante sul territorio nazionale, per ampliamento interno, ricerca un Consulente Commerciale per i canali B2B e B2C.

Si ricerca una persona proattiva e dinamica, positiva e naturalmente predisposta al contatto con il pubblico, autonoma e abituata a lavorare per obiettivi al fine di fidelizzare la nostra Customer Base. Valutiamo positivamente sia candidature con esperienza che risorse da avviare ad un nuovo percorso professionale di crescita.

Il Candidato si occuperà dell’attività di sviluppo e gestione commerciale del pacchetto clienti attivo sul territorio assegnato, per la vendita dei servizi di fornitura luce e gas verso i canali small business e domestico.

La posizione prevede: provvigioni ai massimi livelli di mercato, bonus e canvass; supporto continuo da parte del Responsabile di Area; supporto Telemarketing; formazione continua e strutturata in aula e sul campo; back office commerciale; sistemi informatici innovativi per la gestione della rete vendita; mandato diretto con Sinapsi Net; mandato di Agenzia/Procacciatore/Occasionale

Sede di lavoro: Parma, Salsomaggiore, Fidenza e zone limitrofe