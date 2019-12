Ecco 88 offerte per chi cerca lavoro

Come di consueto, ecco la nostra bacheca degli annunci di lavoro del martedì. A cura dell'Informagiovani. Per candidarvi visitare il seguente link: http://informagiovani.parma.it

­

ANNUNCI DI SOCIETA’ DI SELEZIONE DEL PERSONALE E AGENZIE DI SOMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE AGGIORNATI AL 02/12/2019

Impiegato/a commerciale Italia/estero con inglese e francese per azienda metalmeccaniche zona Rivarolo Mantovano

Impiegato/a commerciale estero con buon inglese e tedesco per azienda metalmeccanica zona Casalmaggiore (CR)

Sviluppatore area EDP Full Stack Developer Magento 2 per importante azienda di Viadana (MN)

Perito e/o Ingegnere (civile, edile, gestionale) oppure architetto addetto alla preventivazione settore commercio/arredamento per azienda della zona Commessaggio (MN)

Ingegnere gestionale per gestione magazzino per azienda di Viadana (MN)

Apprendisti/e ragionieri/e diplomati/e con ottimi voti per azienda della zona di San Giovanni in Croce (CR) e Casalmaggiore (CR)

Contabile esperto di bilanci per studio commercialista zona Rivarolo Mantovano (MN)

Laureato in economia e commercio/aziendale o similari per area contabilità per azienda zona Casalmaggiore (CR)

Laureato in economia e commercio/aziendale o similari addetto/a al controllo fatture fornitori, gestione non conformità e reclami clienti per azienda zona Marcaria (MN)

Impiegato/a contabilità generale per azienda zona Rivarolo Mantovano (MN) e Viadana (MN)

Apprendisti disegnatori meccanico per azienda zona San Giovanni in Croce (CR)

Disegnatore meccanico con conoscenza Inventor per azienda di Viadana (MN)

Disegnatore meccanico con conoscenza Inventor e/o Solidworks per azienda zona Colorno (PR)

Ingegnere meccanico con esperienza pluriennale in progettazione 3D (Solidworks e/o Inventor) per azienda metalmeccanica della zona di Marcaria (MN)

Collaboratore amministrativo per pubblica amministrazione (con esperienza nelle PA) per ente pubblico in zona Casalmaggiore (CR)

Segretario/a amministrativo/a per azienda zona Bozzolo (MN). La ricerca è rivolta in particolare a persone tutelate dalla legge n.68 del 12 marzo 1999: collocamento mirato delle categorie protette

Tecnologi alimentari addetti alla ricerca e sviluppo per azienda di Viadana (MN)

Idraulici con esperienza nella mansione per azienda zona Bozzolo (MN)

Tornitore manuale con diploma o qualifica inerente o conoscenza disegno meccanico per azienda zona Scandolara Ravara (CR)

Tornitore manuale esperto per azienda zona Pomponesco (MN)

Addetto/a controllo qualità con diploma o qualifica inerente o conoscenza disegno meccanico per azienda zona Scandolara Ravara (CR)

Saldatore a filo per aziende zona Piadena e San Giovanni in Croce (CR)

Operatori addetti alle macchine utensili, alla saldatura e al montaggio per aziende metalmeccaniche della zona di Gazzuolo e Sabbioneta (MN)

Elettricisti con esperienza su impianti industriali per aziende zona Bozzolo, Commessaggio (MN) e Casalmaggiore (CR)

Manutentore elettromeccanico con esperienza per aziende del settore legno e tessile di Viadana

Lattonieri con esperienza per azienda zona Casalmaggiore (CR)

Addetti allo stampaggio e attrezzaggio materie plastiche con esperienza nel settore per aziende zona Casalmaggiore (CR) e Viadana (MN)

Autisti CE di autotreni scarabilli per importante realtà aziendale operante nel settore logistica/trasporti zona Viadana e Rivarolo Mantovano (MN)

Autisti D per guida scuolabus zona Casalmaggiore e Sospiro (CR)

OSS per RSA della zona Bozzolo (MN) con disponibilità su turni anche notturni

Carrellisti con patentino per aziende della zona di Viadana (MN)

Operatori su macchine a controllo numerico con conoscenza disegno meccanico per azienda della zona di Viadana (MN)

Responsabile programmazione della produzione per azienda zona Bozzolo (MN) e Casalmaggiore (CR)

Carrellisti esperti con patentino del muletto per azienda zona Rivarolo Mantovano (MN)

Magazziniere addetto alla vendita per azienda zona Marcaria (MN)

Operatore/trice addetto/a alla linea, manutenzione e carrellista per azienda alimentare di Viadana (MN)

Operatore/trice addetto/a all’impianto colle e al laboratorio per azienda settore legno della zona di Casalmaggiore (CR)

Stampatore settore cartotecnico per azienda cartotecnica della zona di Casalmaggiore (CR)

Addetti/e alle pulizie di uffici pt 2h/sett per la zona di San Giovanni e Piadena(CR)

Operatore/trice turnista su linee di produzione per importante azienda di Viadana (MN). La ricerca è rivolta in particolare a persone tutelate dalla legge n.68 del 12 marzo 1999: collocamento mirato delle categorie protette

Per esercizio commerciale di PARMA (PR) cerchiamo un 1 ADDETTO ALLA CASSA E ACCOGLIENZA, PART TIME che abbia esperienza nel ruolo e sia disponibile a lavorare nel WEEKEND. E' richiesta esperienza pregressa.

Per importante azienda in zona PARMA (PR) ricerchiamo 1 INGEGNERE INFORMATICO JUNIOR preferibilmente con qualche anno di esperienza come programmatore PLC.

Per importante azienda in zona PARMA (PR) siamo alla ricerca di 1 INGEGNERE MECCANICO con esperienza nella gestione dell’ufficio tecnico.

Per importante azienda in zona PARMA (PR) siamo alla ricerca di 1 ADD. SERVICE che si occupi della vendita, dell'assistenza ricambistica e della pianificherà delle attività di installazione macchine/impianti. E' richiesta la conoscenza dell'inglese.

Per importante azienda operante nel settore alimentare in zona NOCETO (PR) ricerchiamo 1 ADDETTO LEAN E SISTEMI INFORMATIVI DI STABILIMENTO. Il candidato ideale ha una laurea in Ing. Gestionale che abbia avuto una minima esperienza in produzione gestendone i processi. Si occuperà di Conosce i flussi dei sistemi informativi di stabilimento e assicurarne il corretto funzionamento. Affiancherà il Direttore di stabilimento e l’ufficio Lean centrale nell’implementazione del nuovo modello di gestione delle fabbriche.

Per importante azienda in PARMA (PR), ricerchiamo n. 1 ADDETTA/O UFFICIO FORMAZIONE RISORSE UMANE che si occuperà dell'intero processo di selezione e della gestione del cliente. vengono valutate positivamente spiccate doti organizzative, capacità di problem solving, dinamismo e flessibilità.

Per importante azienda in zona Parma (PR) si ricerca 1 TECNICO INSTALLATORE /MANUTENTORE autonomo nella parte di installazione elettrica sulle reti di distribuzione, tubazioni e canaline nell’ambito degli allarmi e della sicurezza. E’ richiesta un’esperienza pregressa.

Per importante azienda edile in zona Parma ovest (PR) ricerchiamo 1 MURATORE SPECIALIZZATO auto munito e con esperienza, che si occupi di restauro.

Per importante azienda metalmeccanica in zona Fontanellato (PR) ricerchiamo CONDUTTORE IMPIANTI DI PRODUZIONE con esperienza, in particolare di gestione linee automatizzate, preferibile nel settore alimentare e disponibilità al lavoro su turni.

per importante azienda in zona Parma (PR) , ricerchiamo MECCANICO AUTO JUNIOR che lavorerà principalmente in officina e si occuperà di manutenzione e ricerca guasti su macchine sollevamento terra. Si richiede disponibilità a trasferte per formazione iniziale sul campo.

Per importante azienda in zona Parma (PR) ricerchiamo 1 ADD. MONTAGGIO E COLLAUDO ELETTRONICO con diploma elettronico o elettromeccanico, minima esperienza e buona manualità, che si occuperà di micro montaggi di precisione, collegamenti elettronici, collaudo schede elettroniche.

Per importante studio commercialistico in zona Parma (PR) cerchiamo n. 1 ADD. ALLA CONTABILITÀ E BUSTE PAGA preferibilmente con diploma in ragioneria, anche con minima esperienza. Si offre contratto di somministrazione a tempo determinato con ottime prospettive di inserimento diretto in azienda.

Per importante azienda in zona Lemignano di Collecchio (PR) ricerchiamo 1 ADD. ALLA LOGISTICA con esperienza e conoscenza della lingua inglese, che si occuperà di gestione documentazione per spedizioni, interfacciandosi con produzione e magazzino. Inserimento a causa sostituzione maternità.

Per importante azienda in zona Parma (PR) ricerchiamo 1 TECNICO INSTALLATORE CALDAISTA con esperienza su impianti di riscaldamento e raffreddamento.

Per importante apertura di punto vendita della grande distribuzione a COLLECCHIO (PR) ricerchiamo ADDETTI AL RIFORNIMENTO SCAFFALI e attività di cassa. Si richiede disponibilità a lavorare nei weekend, flessibilità oraria.

Per importante azienda in zona Colorno si ricerca un 1 AMMINISTRATIVA JUNIOR con conoscenza del tedesco e inglese / o tedesco + francese. Si richiede diploma in ambito amministrativo /ragioneria.

Per importante azienda in zona COLLECCHIO (PR) ricerchiamo 1 AUTISTA con patente C-E e CQC, che si occuperà di trasporto materiale ferroso e scarico presso clienti. Preferibile patentino carrello elevatore.

Per importante azienda in zona Parma si ricerca 1 COMMERCIALE JUNIOR con esperienza nel settore vendite e disponibile a trasferte sul territorio.

Per importante azienda operante nel settore di impianti di sicurezza in zona PARMA (PR), ricerchiamo 1 ELETTRICISTA per diversi cantieri in zona Parma.

Per importante azienda operante nel settore industria elettrica ed elettrotecnica in zona PARMA (PR), ricerchiamo 1 PERITO CHIMICO per la produzione. È preferibile avere esperienza nel settore.

Per importante azienda in zona PARMA (PR) ricerchiamo 1 SALDATORE TIG con esperienza di almeno 1 anno.

Per importante azienda in zona PARMA EST siamo alla ricerca di 1 SALDATORE TUBISTA. Si richiede minima esperienza nella mansione, attestati di qualifica o corsi di formazione.

Per importante azienda in zona PARMA siamo alla ricerca di 1 FRESATORE CNC. Si richiede esperienza nella mansione.

Per importante pasticceria in zona PARMA (PR) ricerchiamo 1 PASTICCERE . La persona deve aver maturato minima esperienza nella mansione e garantire flessibilità oraria.

Per importante azienda in zona COLLECCHIO (PR) ricerchiamo 1 ADD. ALLA PULIZIA E RIORDINO DELLA PRODUZIONE ALLA LEGGE 68/99. Richiesta patente B. La persona si occuperà di pulizie all'interno della produzione. Si richiede disponibilità a supporto del magazzino.

Per importante azienda in zona COLLECCHIO (PR) ricerchiamo 1 TECNICO DIMOSTRATORE PANIFICATORE, con conoscenza ed esperienza in ambito panificazione e preparazione dolci da forno. È richiesta la conoscenza della lingua inglese.

Per importante struttura in zona PALANZANO (PR) cerchiamo n. 1 OPERATORE SOCIO SANITARIO con qualifica professionale e minima esperienza. Si offre contratto di somministrazione a tempo determinato con ottime prospettive di assunzione diretta in azienda.

Per importante azienda in zona CASALMAGGIORE (CR) ricerchiamo 1 ELETTRICISTA con minima esperienza. Preferibile domicilio in zona. Si offre contratto iniziale in somministrazione.

Per importante azienda in zona COLLECCHIO (PR) cerchiamo n. 1 AMMINISTRATIVO PART TIME. Si richiede esperienza in attività contabili, commerciali, amministrazione e un’ottima conoscenza dell’inglese.

Per importante azienda in zona COLORNO (PR) cerchiamo n. 1 ADD. CONTABILITA’ E AMMINISTRAZIONE. Si richiede esperienza in attività contabili, commerciali, amministrazione.

Per importante azienda in zona PARMA (PR) cerchiamo n. 1 DISEGNATORE 2D/3D . Si richiede conoscenza del disegno meccanico e buona conoscenza di autocad e minima esperienza.

Per importante realtà di GDO in CASALMAGGIORE (PR) cerchiamo n 1 ADD. BANCO GASTRONOMIA. Si richiede esperienza nel settore ed elasticità oraria.

Per importante azienda metalmeccanica a CASALMAGGIORE (CR) , ricerchiamo 1 DISEGNATORE 3D con uso di solid works . Il candidato ideale ha maturato minima esperienza nell'utilizzo di Solid Works e ha conseguito un diploma in ambito tecnico.

Per importante azienda a PARMA (PR), ricerchiamo un PERITO IDRAULICO/ ELETTRICO JUNIOR da affiancare alla squadra di manutenzione e istallazione termoidraulica presso privati e aziende. Il candidato ideale ha maturato minima esperienza nel settore.

Per importante azienda operante nel settore metalmeccanico in zona PARMA (PR) ricerchiamo 1 VERNICIATORE A SPRUZZO. Necessaria minima esperienza nella mansione a cui seguirà formazione in azienda. Si offre contratto di somministrazione iniziale con ottime possibilità di inserimento in azienda.

TECNICO MANUTENTORE MACCHINE

Il ruolo prevede attività di installazione, riparazione e manutenzione di apparecchiature destinate a industrie alimentari, imprese di pulizia, aziende sanitarie ed edifici scolastici. Risponderà Funzionalmente al Responsabile Tecnico e gerarchicamente al Direttore Operativo Aziendale.



Il candidato/a si occuperà delle seguenti attività relative alla preparazione e alla manutenzione di macchinari:

Installazione di lavapavimenti, idropulitrici, spazzatrici, aspiratori e battitappeti

Manutenzione programmata e preventiva

Interventi di ripristino funzionalità macchinari da guasto ordinario e complesso, anche in loco

Gestione degli ordini di lavoro (presa in carico - compilazione - diagnosi – chiusura) nel rispetto dei flussi definiti

Utilizzo della strumentazione informatica aziendale.

Il candidato/a ideale è in possesso di un Diploma di Perito Elettronico - Elettrotecnico ed ha maturato almeno 3/4 anni d'esperienza nell'ambito del settore dell’installazione, riparazione e manutenzione di elettrodomestici e attrezzature professionali.

Sono richieste buone conoscenze tecniche di:

Fondamenti di elettronica ed elettrotecnica

Fondamenti di informatica e reti

Conoscenze di base di misure elettriche

Conoscenze ed operatività su PC/Tablet

Conoscenza basilare delle norme di sicurezza

Doti di leadership, spirito di squadra, proattività operativa, capacità negoziale e di problem solving, nonché profonda sensibilità sui temi del miglioramento continuo, completeranno il profilo ricercato

Sede di lavoro: Parma

ANNUNCI DI AZIENDE PRIVATE AGGIORNATI AL 02/12/2019

BARISTI E CAMERIERI

Storico locale di Parma cerca baristi e camerieri da inserire per nuovo progetto di imminente apertura. Si richiede esperienza nel settore, anche minima e voglia di imparare.

Massima serietà, disponibilità nel weekend e flessibilità di orari.

CAMERIERA/E

Il Jamaica Pub è alla ricerca di una/un ragazza/o per lavoro full time su turni serali e nei fine settimana.

Si lavora nei periodi estivi.Si consiglia di essere automuniti/motomuniti. Si cercano persone giovani, solari e dinamiche. Contratto di apprendistato per 3 anni.

STAGISTA UFFICIO TECNICO

Per importante azienda leader nel settore metalmeccanico ricerchiamo Stagista Ufficio Tecnico, neo laureato/a in Ingegnieria per attivazione stage della durata di 6 mesi. E' previsto un rimborso spese e la possibilità di accedere alla mensa aziendale. Costituirà requisito preferenziale l'aver maturato esperienza, anche minima, nella mansione.

La figura, inserita all'interno dell'Ufficio Tecnico, si occuperà principalmente di:

- affiancamento al responsabile manuali

- gestione della manualistica e relazioni con il personale esterno per quanto riguarda la realizzazione di brochures e manuali

- codifica componenti commerciali

- creazione ed inserimento distinte parti di ricambio

- integrazione alla documentazione tecnica: planning di commessa, fascicoli tecnici, documentazione ISO 9000

- supporto ufficio service e aftermarket

- supporto ufficio acquisti

Requisiti richiesti

- laurea in Ingegnieria conseguita da meno di 12 mesi

- conoscenza del pacchetto Office

- conoscenza lingua inglese

- Predisposizione al lavoro in team e ai rapporti interpersonali (il candidato dovrà relazionarsi sia con risorse interne che esterne all'azienda)

- capacità di gestione dei carichi di lavoro

- costituirà requisito preferenziale conoscenza della lingua spagnola o aver svolto piccole esperienze di lavoro precedenti

RESPONSABILE DI NEGOZIO – SETTORE VINO

Azienda nel settore vino cerca responsabile di negozio.

Si richiede ottima predisposizione alla vendita e conoscenza del mondo del vino.

Indispensabile la conoscenza delle lingue straniere.

CONSEGNA PIZZE A DOMICILIO

Cercasi personale automunito per consegna pizze in Parma.

IMPIEGATA BACK OFFICE

Associazione Deciba leader nel campo degli illeciti Bancari, ricerca impiegata Back Office da inserire nel proprio organico.

Si richiede conoscenza del pacchetto Office, buona dimestichezza con il pc, max 25 anni.

IMPIEGO COMMERCIALE/OPERATIVO

Azienda nel settore dei trasporti internazionali cerca giovane per ruolo commerciale/operativo.

Si richiede conoscenza doganale ed uso fluido del pc.

É gradita precedente esperienza nel settore.

PRATICANTE PER STUDIO LEGALE

Studio legale sito in Parma seleziona un praticante/praticante abilitato per una collaborazione professionale seria e costante

ELETTRICISTA CABLATORE TRASFERTISTA

Azienda giovane in espansione, ricerca figura di Elettricista Cablatore Trasfertista. La risorsa si occuperà del cablaggio di quadri elettrici, preparazione e cablaggio di impianti illuminazione LED.

Si richiede:

- esperienza nella mansione;

- saper lavorare in autonomia gestendo il reparto elettrico;

- conoscenza del disegno tecnico;

- automunito

ADDETTO/A GELATERIA

Si ricerca addetto/a gelateria.

Preferibile esperienza nella mansione.

Tipo di contratto a chiamata.

BARISTA – CAMERIERE/A

Bar in Centro Parma ricerca Barista / Camereiera/e

Richiesta disponibilità fulltime.