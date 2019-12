Ecco 20 nuove offerte per chi cerca lavoro

Come di consueto, ecco la nostra bacheca degli annunci di lavoro del martedì. A cura di Monster. Per consultare queste offerte di lavoro visita www.monster.it e digita il titolo dell’annuncio all’interno del motore di ricerca. Potrai inviare online la tua candidatura.

OPERAIO SETTORE METALMECCANICO

Azienda operante nel settore metalmeccanico ricerca operaio addetto alla gestione del magazzino, confezionamento kit di componentistica, imballaggio materiale per spedizione presso clienti e rivenditori, ricevimento merci, supporto all’organico aziendale per lavorazioni meccaniche all’interno dell’officina (sostituzione pneumatici, test su autoveicoli, manutenzioni).

Il candidato ideale deve essere in possesso dei seguenti requisiti: forte passione per la meccanica in generale, buona manualità, disponibilità ad effettuare straordinari (sia infrasettimanali, sia al sabato mattina)

Sede di lavoro: Parma

ASSISTENTE ALLA POLTRONA

Studio odontoiatrico di Parma ricerca un assistente alla poltrona.

Il candidato ideale è un’assistente alla poltrona professionista, in possesso di diploma di Assistente alla Poltrona o titoli equipollenti. La risorsa possiede precedente esperienza come assistente alla poltrona, domicilio a Parma o paesi limitrofi. Completano il profilo la flessibilità negli orari per adattarsi alle esigenze dello studio.

La persona riceverà formazione e affiancamento al fine di perfezionare e incrementare le competenze necessarie e si occuperà di gestire i rapporti con i pazienti dall’accoglienza alla dimissione, i rapporti con i fornitori e laboratori provvedendo agli approvvigionamenti necessari allo studio, assistere il dentista durante le sedute con i pazienti.

Zona di lavoro: Parma

MANOVALE EDILE

Impresa edile ricerca un manovale edile preferibilmente in possesso di attestati di sicurezza generale in ambito edile. Il candidato deve essere in possesso dei seguenti requisiti: esperienza nel settore edile (muratore, manovale, posatore); possesso dei certificati relativi ai corsi di sicurezza generale; disponibilità a lavorare presso cantieri dislocati nella provincia di Parma.

L’attività principale sarà quella di recarsi sui cantieri e svolgere mansioni di manovale: movimentazione materiali edili, affiancamento nella posa di mattonelle o materiali erbosi e plastici. L'inserimento avverrà tramite contratto a tempo determinato con possibilità di inserimento.

Sede di Lavoro: Parma

MAGAZZINIERE

Azienda operante nel settore della logistica seleziona un magazziniere da inserire in un contesto lavorativo dinamico. L'ambiente di lavoro è a 14 °C costanti e si maneggiano prodotti per la panificazione e pasticceria. Si richiede la manipolazione di sacchi di colli pesanti (anche 10 - 20kg) e l'inserimento di ordini al gestionale informatico.

Le principali mansioni saranno: scarico merce con transpallet elettrico; ricevimento merce; messa a scaffale con retrattile (l'ultimo piano è a 8m di altezza quindi non deve avere problemi al collo); preparazione ordini (picking e full pallet); attività di etichettatura e ricomposizione bancali; carico merce con transpallet elettrico; pulizie magazzino; utilizzo sistema radiofrequenza; inventari periodici; inserimento dati a pc e spunta e scansione ddt.

Sede di lavoro: Parma

ADDETTI PREPARAZIONE/VENDITA PIADINE

Azienda attiva nel settore ristorazione cerca addetti per la preparazione/vendita di piadine da inserire nel proprio punto vendita presso il centro commerciale di Parma.

Il candidato deve garantire disponibilità a lavoro su turni. Costituisce requisito preferenziale il possesso dell'attestato HACCP.

Sede di lavoro: Parma

RESPONSABILE LABORATORIO CHIMICO

Azienda ricerca un responsabile laboratorio chimico.

Il candidato sarà chiamato a svolgere le seguenti mansioni: analisi dei reagenti chimici; competenze su creazione di formule; autonomia lavorativa su test, verifiche e analisi di laboratorio; gestione di un team di circa 3 operatori

Per la posizione sono richiesti i seguenti requisiti: titolo di studio richiesto: Laurea in Chimica e/o laurea Biochimica; capacità di comunicare in lingua inglese; disponibilità a turni di lavoro full time in giornata.

Sede di lavoro: Parma

ESPERTI MANUTENTORE ANTINCENDIO

Azienda ricerca tecnici esperti nella manutenzione di impianti antincendio e rilevazione fumo. Il candidato ideale possiede almeno tre anni di esperienza nella mansione. E' gradita inoltre la conoscenza di piattaforme video per la gestione di TVCC analogici e IP, sistemi di antintrusione e controllo accessi. Completa il profilo una spiccata capacità nella ricerca di guasti sugli impianti.

La risorsa si occuperà di interventi di assistenza tecnica e manutenzione sul territorio, compilazione della modulistica inerente a tali attività e si interfaccerà direttamente con il cliente. L'attività verrà svolta in autonomia, mettendo a disposizione il materiale all'interno della vettura aziendale per gli interventi.

Zona di lavoro: Parma.

TECNICO DISINFESTATORE

Azienda ricerca 3 risorse che ricopriranno la mansione di tecnico disinfestatore. I candidati avranno in dotazione un mezzo aziendale e dovranno recarsi presso clienti della zona di competenza (bar, pasticcerie, aziende, supermercati, privati ecc.) per attività di derattizzazione e disinfestazione.

Le risorse dovranno necessariamente essere in possesso di patente B. Si richiede inoltre: disponibilità a straordinari; buone capacità relazionali; presenza curata; attitudine all’utilizzo di tablet e pc (conoscenza pacchetto Office); capacità di lavoro in autonomia; dinamismo; rapidità di apprendimento.

Zona di lavoro: Parma e provincia

SALDATORE

Azienda operante nel settore metalmeccanico ricerca una risorsa da inserire in qualità di saldatore.

Al candidato sono richiesti i seguenti requisiti: pregressa esperienza in analoga mansione, ottima conoscenza della saldatura a tig, filo ed elettrodo, ottima conoscenza del disegno meccanico, disponibilità immediata.

Sede di lavoro: Parma

CONSULENTE COMMERCIALE VENDITORE

Azienda ricerca consulente commerciale venditore per la provincia di Parma.

Per la posizione sono richiesti: grande capacità relazionale e di comunicazione, passione e volontà di affermarsi nel settore della consulenza, precedente esperienza nella posizione e/o nella vendita di servizi, disponibilità a spostarsi presso le aziende clienti.

La risorsa opererà in provincia di Parma ed avrà il compito di promuovere i servizi di formazione, consulenza aziendale e selezione del personale alle Attività Imprenditoriali della zona, potenziando e sviluppando così l'attuale parco clienti. La persona verrà formata al fine di essere in grado di tenere corsi, di vendere ed erogare tutti i nostri servizi di gestione e sviluppo aziendale... al fine da diventare totalmente autonoma nella gestione dei clienti.

Per il candidato sono previsti: inserimento con Partita Iva, retribuzione fissa iniziale e provvigioni fra le più alte nel mercato di riferimento, inserimento in azienda attraverso un percorso esclusivo. Piano di carriera ben definito, aiuto e supervisione da parte di un team di specialisti del settore che ti porteranno ad ottenere risultati per te e per i tuoi clienti.

Sede di lavoro: Parma

ADDETTO ALLA DISTRIBUZIONE NOTTURNA

Azienda operante nel settore della logistica seleziona un addetto alla distribuzione notturna.

La figura verrà inserita all’interno dell’ufficio distribuzione e si occuperà della preparazione dei giri di distribuzione da consegnare ai padroncini, front office autisti, spunta bolle, data entry, monitoraggio delle temperature e carico delle macchine.

Per la posizione sono richiesti: esperienza sul ruolo, provenienza dal settore trasporti, buon uso del pc, flessibilità, predisposizione al lavoro in team e una buona conoscenza geografica del territorio.

Zona di lavoro: Parma

RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP)

Società di Consulenza operante nei settori Qualità, Ambiente e Sicurezza un Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP).

La risorsa sarà dedicata al ruolo, quale consulente esterno, per clienti delle zone di Modena, Reggio e Parma. Per la posizione sono richiesti i seguenti requisiti: precedente esperienza nel ruolo di almeno 3/4 anni se svolto in Società di Consulenza, di almeno 10 anni se svolto all'interno di una azienda di produzione; diploma o Laurea; disponibilità a spostamenti presso i clienti assegnati, nel territorio di Modena, Reggio Emilia e Parma

Sede: Parma

PRATICANTE COMMERCIALISTA DI STUDIO

Azienda ricerca praticante commercialista di studio. Il candidato ideale è in possesso delle seguenti caratteristiche: laurea in Economia; forte propensione all'approfondimento; capacità analitiche, rigore, precisione; capacità ed abitudine a lavorare sotto stress ed in tempi ridotti; forte flessibilità, dinamicità; ottime capacità relazionali e comunicative; capacità ed abitudine a lavorare sia in autonomia sia in team; candidato/a di seria moralità, responsabile, di assoluta fiducia; flessibilità e disponibilità in merito ai giorni e agli orari di lavoro; ottimo uso PC, pacchetto Office: Word, Excel, posta elettronica; conoscenza dei più diffusi gestionali; la conoscenza di Team System costituirà titolo preferenziale; domicilio a Parma o nell'immediato hinterland, e comunque in aree limitrofe allo Studio.

Il candidato dovrà svolgere le seguenti mansioni: supporto nella gestione di un pacchetto di clienti, in regimi sia ordinari sia semplificati, con consulenza agli stessi in materia amministrativa, fiscale e societaria; redazione di bilanci IV Direttiva; predisposizione di dichiarazioni fiscali periodiche ed annuali per persone giuridiche (società di capitali e società di persone) e per persone fisiche (professionisti, e ditte individuali); invii telematici Entratel (dichiarazioni fiscali) e Infocamere (deposito bilanci, variazioni societarie, pratiche Registro imprese in generale); tenuta e stampa dei libri cespiti e dei libri inventari; compilazione e stampa registri IVA con relative liquidazioni; adempimenti Intrastat; studi di settore; modelli 770 semplificati.

Sede di lavoro: Parma.

PAYROLL SPECIALIST

Realtà industriale in provincia di Reggio Emilia, è alla ricerca di un "Payroll Specialist". La professionalità, inserita all'interno di un ufficio HR a diretto riporto del Responsabile Risorse Umane, avrà la responsabilità connesse alle attività di payroll.

Le principali attività connesse al ruolo saranno: elaborazione delle buste paga; gestione F24, Uniemens, Controllo quadrature dei file per la contabilità, Fondi di previdenza complementare; rilevazione presenze e giustificazione assenze; verifiche e gestione orari di lavoro, ferie, straordinari; elaborazione e gestione reportistica (ferie, straordinari, organici, assenteismo); relazioni con il collocamento obbligatorio; supporto nella gestione del 770, CUD e UNIEMENS; supporto per gli aggiornamenti periodici e per la manutenzione del programma paghe.

La professionalità ricercata è un laureato o diplomato che ha già maturato esperienza nella mansione presso realtà modernamente strutturate. Completano il profilo: ottima conoscenza del pacchetto Microsoft Office, buona conoscenza dell'applicativo Zucchetti.

Sede di lavoro: Reggio Emilia

GRAFICO

Azienda ricerca un grafico. Per la posizione sono richiesti: abilità nel pacchetto Adobe; esperienza nella stampa, anche su plotter di medio-grandi dimensioni; disponibilità al contatto con la clientela

Luogo di lavoro: Reggio Emilia

ADDETTI ALLE VENDITE CATEGORIE PROTETTE

Azienda del food retail seleziona addetti alle vendite categorie protette.

Il profilo ideale ha esperienza di vendita assistita all'interno di aziende strutturate, ottime competenze relazionali e orientamento al cliente. Completano il profilo: attitudine a lavorare in team, precisione e proattività.

La risorsa inserita nello store si occuperà di vendita assistita, attività di magazzino e visual merchandising. Inserita in un ambiente stimolante e sfidante avrà possibilità di confrontarsi con una realtà dinamica e meritocratica.

L'appartenenza alle categorie protette costituisce un requisito indispensabile.

Luogo di lavoro: Reggio Emilia

CONDUTTORE MECCANICO

Azienda metalmeccanica ricerca un conduttore meccanico.

Per la posizione si richiede diploma di Perito Meccanico con esperienze/conoscenze elettromeccaniche e disponibilità a lavorare su 3 turni e provenienza da aziende di produzione meccanica/plastica.

La figura svolgerà la sua attività all’interno del Reparto sui tre turni nei quali è richiesta avvio e conduzione dell’impianto, effettuando tutte le operazioni e controlli necessari ad ottenere il prodotto finito. Inoltre si dovranno apprendere le regolazioni necessarie al buon settaggio dell’impianto, al ripristino dopo difetto o rottura, alla diagnosi del guasto e soluzione dello stesso.

Luogo di lavoro: provincia di Reggio Emilia.

ADDETTO GARE

Società attiva nel settore del noleggio auto a lungo termine, ricerca un addetto gare.

Il candidato ideale ha maturato almeno 2/3 anni in ruolo analogo con provenienza dai settori del noleggio stesso o mondo facilities services/teleriscaldamento/energia o che abbia avuto esperienze in ambito PA. Possiede inoltre una conoscenza avanzata del pacchetto office ed esperienza nell'utilizzo di applicativi gestionali.

La risorsa si occuperà di: analisi della documentazione di gara; studio di fattibilità delle richieste; predisposizione delle offerte tecniche ed economiche; coordinamento con i reparti aziendali coinvolti; attività di analisi e reportistica circa l’andamento delle gare.

Sede di lavoro: Reggio Emilia

ADDETTI RISTORAZIONE JUNIOR

Azienda attiva nel settore alimentare cerca addetti preparazione/vendita di piadine da inserire part time 24 ore settimanali nel proprio punto vendita. Il candidato deve dare disponibilità a lavoro su turni.

Costituisce requisito preferenziale il possesso dell'attestato HACCP.

Zona di lavoro: Parma

