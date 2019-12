48 nuove offerte per chi cerca lavoro

Come di consueto, ecco la nostra bacheca degli annunci di lavoro del martedì. A cura dell'Informagiovani. Per candidarvi visitare il seguente link: http://informagiovani.parma.it

Per esercizio commerciale di PARMA (PR), cerchiamo 1 ADD. ALLA CASSA/SPORTELLO CLIENTI disponibile a lavorare nel weekend e un giorno durante la settimana.

Per importante azienda in zona PARMA (PR) siamo alla ricerca di RESPONSABILE UFFICIO TECNICO con esperienza di gestione del personale e laurea, preferibilmente, in ingegneria meccanica.

Per importante azienda in zona LEMIGNANO DI COLLECCHIO (PR) ricerchiamo 1 ADD. UFFICIO ESTERO con buona conoscenza della lingua tedesca, che si occuperà di inserimento ordini, verifica eventuali prezzi e disponibilità a stock, coordinamento evasione e mancanze con la produzione, gestione documentazione doganale, controllo e solleciti pagamenti, assistenza clienti nei mercati esteri di Germania, Austria e paesi del Nord Europa.

Per importante azienda in zona PARMA (PR) ricerchiamo 1 INGEGNERE INFORMATICO JUNIOR preferibilmente con qualche anno di esperienza come programmatore PLC.

Per importante azienda in zona PARMA (PR) siamo alla ricerca di 1 INGEGNERE MECCANICO con esperienza nella gestione dell’ufficio tecnico.

Per importante azienda in zona PARMA (PR) siamo alla ricerca di 1 ADD. SERVICE che si occupi della vendita, dell'assistenza ricambistica e della pianificherà delle attività di installazione macchine/impianti. E' richiesta la conoscenza dell'inglese.

Per importante azienda operante nel settore alimentare in zona NOCETO (PR) ricerchiamo 1 ADDETTO LEAN E SISTEMI INFORMATIVI DI STABILIMENTO. Il candidato ideale ha una laurea in Ing. Gestionale che abbia avuto una minima esperienza in produzione gestendone i processi. Si occuperà di Conosce i flussi dei sistemi informativi di stabilimento e assicurarne il corretto funzionamento. Affiancherà il Direttore di stabilimento e l’ufficio Lean centrale nell’implementazione del nuovo modello di gestione delle fabbriche.

Per importante azienda in PARMA (PR), ricerchiamo n. 1 ADDETTA/O UFFICIO FORMAZIONE RISORSE UMANE che si occuperà dell'intero processo di selezione e della gestione del cliente. vengono valutate positivamente spiccate doti organizzative, capacità di problem solving, dinamismo e flessibilità.

Per importante azienda in zona PARMA (PR) si ricerca 1 TECNICO INSTALLATORE /MANUTENTORE autonomo nella parte di installazione elettrica sulle reti di distribuzione, tubazioni e canaline nell’ambito degli allarmi e della sicurezza. E’ richiesta un’esperienza pregressa.

Per importante azienda metalmeccanica in zona Fontanellato (PR) ricerchiamo CONDUTTORE IMPIANTI DI PRODUZIONE con esperienza, in particolare di gestione linee automatizzate, preferibile nel settore alimentare e disponibilità al lavoro su turni.

Per azienda in zona Parma (PR), ricerchiamo MECCANICO AUTO JUNIOR che lavorerà principalmente in officina e si occuperà di manutenzione e ricerca guasti su macchine sollevamento terra. Si richiede disponibilità a trasferte per formazione iniziale sul campo.

Per importante azienda in zona Parma (PR) ricerchiamo 1 ADD. MONTAGGIO E COLLAUDO ELETTRONICO con diploma elettronico o elettromeccanico, minima esperienza e buona manualità, che si occuperà di micro montaggi di precisione, collegamenti elettronici, collaudo schede elettroniche.

Per importante azienda in zona Lemignano di Collecchio (PR) ricerchiamo 1 ADD. ALLA LOGISTICA con esperienza e conoscenza della lingua inglese, che si occuperà di gestione documentazione per spedizioni, interfacciandosi con produzione e magazzino. Inserimento a causa sostituzione maternità.

Per importante azienda in zona Parma (PR) ricerchiamo 1 TECNICO INSTALLATORE CALDAISTA con esperienza su impianti di riscaldamento e raffreddamento.

Per importante azienda in zona Colorno si ricerca un 1 AMMINISTRATIVA JUNIOR con conoscenza del tedesco e inglese / o tedesco + francese. Si richiede diploma in ambito amministrativo /ragioneria.

Per importante azienda in zona COLLECCHIO (PR) ricerchiamo 1 AUTISTA con patente C-E e CQC, che si occuperà di trasporto materiale ferroso e scarico presso clienti. Preferibile patentino carrello elevatore.

Per importante azienda in zona Parma si ricerca 1 COMMERCIALE JUNIOR con esperienza nel settore vendite e disponibile a trasferte sul territorio.

Per importante azienda operante nel settore di impianti di sicurezza in zona PARMA (PR), ricerchiamo 1 ELETTRICISTA per diversi cantieri in zona Parma.

Per importante azienda operante nel settore industria elettrica ed elettrotecnica in zona PARMA (PR), ricerchiamo 1 PERITO CHIMICO per la produzione. È preferibile avere esperienza nel settore.

Per importante azienda in zona PARMA (PR) ricerchiamo 1 SALDATORE TIG con esperienza di almeno 1 anno.

Per importante azienda in zona PARMA EST siamo alla ricerca di 1 SALDATORE TUBISTA. Si richiede minima esperienza nella mansione, attestati di qualifica o corsi di formazione.

Per importante azienda in zona PARMA siamo alla ricerca di 1 FRESATORE CNC. Si richiede esperienza nella mansione.

Per importante pasticceria in zona PARMA (PR) ricerchiamo 1 PASTICCERE . La persona deve aver maturato minima esperienza nella mansione e garantire flessibilità oraria.

Per importante azienda in zona COLLECCHIO (PR) ricerchiamo 1 TECNICO DIMOSTRATORE PANIFICATORE, con conoscenza ed esperienza in ambito panificazione e preparazione dolci da forno. È richiesta la conoscenza della lingua inglese.

Per importante struttura in zona PALANZANO (PR) cerchiamo n. 1 OPERATORE SOCIO SANITARIO con qualifica professionale e minima esperienza. Si offre contratto di somministrazione a tempo determinato con ottime prospettive di assunzione diretta in azienda.

Per importante azienda in zona CASALMAGGIORE (CR) ricerchiamo 1 ELETTRICISTA con minima esperienza. Preferibile domicilio in zona. Si offre contratto iniziale in somministrazione.

Per importante azienda in zona PARMA (PR) cerchiamo n. 1 DISEGNATORE 2D/3D . Si richiede conoscenza del disegno meccanico e buona conoscenza di autocad e minima esperienza.

Per importante realtà di GDO in CASALMAGGIORE (PR) cerchiamo n 1 ADD. BANCO GASTRONOMIA. Si richiede esperienza nel settore ed elasticità oraria.

Per importante azienda metalmeccanica a CASALMAGGIORE (CR) , ricerchiamo 1 DISEGNATORE 3D con uso di solid works . Il candidato ideale ha maturato minima esperienza nell'utilizzo di Solid Works e ha conseguito un diploma in ambito tecnico.

Per importante azienda operante nel settore metalmeccanico in zona PARMA (PR) ricerchiamo 1 VERNICIATORE A SPRUZZO. Necessaria minima esperienza nella mansione a cui seguirà formazione in azienda. Si offre contratto di somministrazione iniziale con ottime possibilità di inserimento in azienda.

Operaio addetto al montaggio

La risorsa verrà inserita in officina.

Requisiti essenziali:

- diploma ad indirizzo tecnico;

- conoscenza del disegno meccanico;

- esperienza pregressa nella mansione;

- disponibilità immediata.

Orario di lavoro: Full time



Luogo di lavoro: Parma

Si offre contratto iniziale a tempo determinato in somministrazione.

Ral: 20k – 25k



Ai sensi della Legge 125/91 art. 4 comma 3 e Dlgs 196 del 23/5/2000 art. 8 comma 3, tutte le posizioni ricercate da Risorse SpA sono rivolte a candidati DELL'UNO O DELL'ALTRO SESSO.

________________________________________________________________________________

per azienda Metalmeccanica:



Saldatore



La risorsa ideale deve:

- aver maturato esperienza nella mansione,

- conoscere il disegno meccanico,

- essere automunito,

- disponibilità immediata.

Orario di lavoro: Full time

Luogo di lavoro: Parma (PR)

Si offre contratto iniziale in somministrazione, finalizzato all'assunzione diretta.



_______________________________________________________________________________________

per importante cooperativa sociale in Parma ricerchiamo:

Data Entry

La risorsa verrà inserita all'interno dell'ufficio formazione e si dedicherà principalmente all'attività di data entry in particolare dei dati inerenti alle ore di formazione fatte dai soci.

Requisiti richiesti:

- gradita pregressa esperienza nel ruolo data entry;

- laurea;

- ottimo utilizzo di excel;

- forte orientamento alla precisione e alla qualità del lavoro.

Luogo di lavoro: Parma

Orario di lavoro: part-time 26h settimanali

Si offre un contratto in somministrazione con possibilità di assunzione diretta.

Ral: 12k - 15 k

________________________________________________________________________________

per Azienda metalmeccanica, specializzata nella costruzione di macchinari per imbottigliamento:

Disegnatore meccanico

La risorsa dovrà occuparsi prevalentemente di:

- preparare elaborare tecnici per l'officina;

- leggere ed interpretare le informazioni su ordini e disegni.

Requisiti richiesti:

- diploma ad indirizzo tecnico industriale e/o similare;

- esperienza pregressa di almeno 3 anni nella medesima mansione;

- conoscenza CAD 2D e 3D.

Costituirà requisito preferenziale la provenienza da settori similari.

Completano il profilo l'orientamento al problem solving, creatività e proattività.

Luogo di lavoro: Parma

Orario di lavoro: Full time



Si offre contratto iniziale a tempo determinato in somministrazione.

Ral: 25k - 35k

L'informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e D.Lgs. 196/03 è consultabile sul sito www.risorse.it.

ANNUNCI PRIVATI

Associazione Deciba leader nel campo degli illeciti Bancari ricerca Consulenti da formare e inserire nel proprio organico.

Richieste



Si richiedono spiccate doti relazionali, conoscenza del pacchetto Office e buona dimestichezza con il pc.

Età massima della risorsa 25-35 anni

_______________________________________________________________________________________

L'associazione Monsereno Horses con sede ad Imbersago (LC) organizza da anni soggiorni di sollievo a Bobbio (PC) è alla ricerca di personale con qualifica di

- Oss

-Asa

- Educatore



Richieste



Il periodo di disponibilità richiesto è dal 27 dicembre 2019 al 2 gennaio 2020 (intero periodo).

Si offrono vitto, alloggio ed adeguato compenso.

_________________________________________________________________________________

Azienda operante nel settore delle infrastrutture telefoniche ed elettriche ricerca magazziniere con esperienza per il proprio magazzino sito in Parma, zona Via Mantova.



Richieste



Richiesta esperienza nel ruolo

Orario Full Time, contratto da definire

Alleanza Assicurazione SPA, leader nazionale nel settore previdenziale e risparmio gestito, seleziona per la propria agenzia di Parma Nord, n. 3 intermediari assicurativi per le zone di Parma, Collecchio e Fornovo di Taro.



Richieste

Si offre percorso formativo teorico-pratico retribuito con costante affiancamento, possibilità di carriera ed assunzione a tempo indeterminato.

Requisiti:

Età 23/45 anni

Diploma di maturità

Automunito

Residenza o domicilio: Parma e provincia

_________________________________________________________________________________



Cercasi personale per volantinaggio.

6/8 ore a settimana



Richieste

_________________________________________________________________________________

Cerco ragazzi per consegne pizza a domicilio. Età max 25 anni

________________________________________________________________________________

Cercasi bagnino/a tesserato FIN in corso di validità per i mesi di giugno, luglio e agosto 2020 per attività presso piscina a Pontetaro (PR).

E' richiesto essere residenti in zona.

.

Sacel srl - Impianti Elettrici di Parma cerca elettricista industriale esperto, con patente. Assunzione a tempo determinato.





_________________________________________________________________________________

Azienda leader nel settore dell'Information Technology, per la sua sede di Parma, ricerca risorsa in un'ottica di ampliamento della propria divisione commerciale dovuta alla sua forte crescita sul mercato.

La ricerca ha carattere di urgenza, con inserimento immediato previo stage retribuito.

La risorsa dovrà coprire un ruolo tecnico-commerciale, all’interno della business unit esistente, ed avrà in carico i seguenti compiti:

Predisposizione di offerte a supporto dei commerciali della Sede di Parma

Gestione dell’inserimento degli ordini

Previa formazione, una relazione diretta con i clienti a supporto del commerciale assegnatario degli stessi su tematiche e alcune tipologie di prodotti ben precisi

La persona dovrà sapersi relazionare con i fornitori dei prodotti sui quali dovrà dare il supporto menzionato nei punti precedenti

Attività di segreteria generale

Si offre:

A - Stage retribuito a norma di legge, volto alla formazione ed al trasferimento del know-how necessario allo svolgimento delle mansioni descritte. Tale percorso è volto al successivo step (contratto di apprendistato secondo la normativa vigente).

B - Se il candidato sarà ritenuto idoneo alla funzione indicata, assunzione inizialmente con la modalità di apprendistato per poi passare, al termine dello stesso, al contratto a tempo indeterminato.

C - Inserimento in una realtà aziendale vivace, sfaccettata ed in continua evoluzione con ottime prospettive di crescita sia professionale che economica.

La risorsa verrà inserita, all’interno del team di back office e dovrà sapersi interfacciare in prospettiva anche con la parte tecnica dell'azienda, con l’obiettivo di avere una continua formazione sulle tematiche che compongono l’offering aziendale.



Richieste



Requisiti:

L'aspirante ideale è un diplomato/neo laureato in discipline economiche/scientifiche con una forte predisposizione all’attività commerciale e alla tecnologia. Precisione, rigore, capacità di analisi e al tempo stesso flessibilità, sono le caratteristiche di personalità che caratterizzano la figura che stiamo cercando.

Requisiti preferenziali sono una buona conoscenza dalla lingua inglese e la conoscenza del pacchetto Microsoft Office.

Selezione personale a tempo determinato per compilazione dichiarazione dei redditi (Modelli 730/2020)



Richieste



per candidarsi eseguire la procedura presente al sito

_________________________________________________________________________________

Azienda giovane in espansione ricerca la figura di Elettricista Cablatore Trasfertista. La risorsa si occuperò del cablaggio di quadri elettrici, preparazione cablaggio di impianti illuminazione LED:



Richieste



Si richiede:

esperienza nella mansione;

saper lavoare in autonomia gestendo il reparto elettrico;

Conoscenza del disegno tecnico;

Automunito.

_________________________________________________________________________________

Ricerca Tirocinante - La risorsa si occuperà dell'accoglienza e dell'assistenza al cliente durante l'intero processo di vendita, descrivendo il prodotto ed offrendo un elevato standard di servizio, in accordo con lo spirito e le direttive del marchio. In aggiunta, si dedicherà ad operazioni di cassa ed allestimento delle vetrine e di contatto dei nuovi clienti.

Contratto di lavoro: Tempo pieno

Requisiti:

Il candidato ideale dispone di ottime capacità relazionali, vendita e spirito d'iniziativa.

Sono richiesti:

-diploma di scuola superiore

-buona conoscenza della lingua inglese

-buon utilizzo del computer e del pacchetto office

-esperienza, anche breve, nel settore

-disponibilità part time/full time

Orientamento agli obiettivi, flessibilità ed attitudine al problem solving completano il profilo.

Inquadramento: commisurato all'esperienza

_________________________________________________________________________________

Ricerchiamo Venditori (dipendenti - Contratto Commercio - 14 mensilità) che si occupino della vendita dei nostri prodotti e servizi presso aziende.

> Garantiamo:

- organizzazione, formazione, affiancamento

- Possibilità di automezzo aziendale

- nessuna spesa a carico

-interessanti incentivi

Contratto di lavoro: Tempo pieno

Richiediamo:

- residenza in zona

- Patente B