Offerte di lavoro Unimpiego

PROGETTISTA MECCANICO (RIF. 55413) per azienda specializzata nella consulenza e formazione in area meccanica. La risorsa, in possesso di diploma di perito meccanico e/o laurea in ingegneria meccanica, verrà inserita in ufficio tecnico e gestirà i progetti specifici dei clienti. Si richiede: formazione meccanica, esperienza pregressa in Modellazione Solida Cad 3D, esperienza nella mansione, buona conoscenza dei principali applicativi Ms Office. La conoscenza di Creo Parametric e della lingua inglese costituiscono titoli preferenziali. Motivazione all’apprendimento, dinamismo, orientamento al problem solving completano il profilo.

APPRENDISTA TECNICO INFORMATICO (RIF. 54341) per azienda commerciale, specializzata nella rivendita di attrezzature e macchine da ufficio. La giovane risorsa si occuperà dell’installazione, configurazione, manutenzione e assistenza dei prodotti presso la sede e presso i clienti. Si richiede: diploma tecnico di perito informatico o elettronico, patente B, domicilio nella provincia di Parma, motivazione all’apprendimento e capacità di problem solving.

MANUTENTORE (RIF. 55487) La figura ricercata risponderà al Responsabile della Manutenzione e si occuperà della manutenzione ordinaria e straordinaria dei macchinari di linea. Si richiede esperienza nella mansione, disponibilità al lavoro su turni, flessibilità, orientamento al lavoro in team e al problem solving.

MANUTENTORI JUNIOR (RIF. 55532) da inserire in un percorso professionale in azienda operante nel settore alimentare, in provincia di Parma. Requisiti: disponibilità al lavoro su turni, flessibilità oraria, capacità di gestione dello stress, orientamento alla cooperazione e al lavoro di gruppo. Ricerchiamo 10 neodiplomati/diplomati presso istituti tecnici/professionali motivati ad intraprendere un percorso di crescita nel settore della manutenzione meccanica.

GEOMETRA/IMPIEGATA/O TECNICO AMMINISTRATIVA/O (RIF. 55575) per azienda del settore edile, specializzata nella manutenzione stradale, con sede in provincia di Parma. La risorsa sarà di supporto alla contabilità di cantiere e alle attività collegate ad essa. Requisiti: diploma di geometra o di ragioneria, patente B, disponibilità di auto propria, disponibilità alle trasferte per eventuali visite sui cantieri (anche fuori regione). L’esperienza in analoga mansione costituisce titolo preferenziale, ma si valutano anche giovani in apprendistato da formare, motivati alla mansione.

OPERATORE ELETTROMECCANICO E ADDETTO ALLA CONDUZIONE IMPIANTO DI PRODUZIONE (RIF. 55581) per azienda leader nel suo settore, operante nella produzione di murature tecniche, termoisolanti e fonoisolanti a base di argilla espansa. L’operatore elettromeccanico: interviene sull’impianto di produzione blocchi per l’edilizia eseguendo gli interventi meccanici ed elettrici necessari al buon funzionamento dello stesso, ha competenze di meccanica e di elettronica ed è in grado di utilizzare la strumentazione di analisi diagnostica, conosce le principali macchine utensili ed è in grado di svolgere operazioni di smontaggio di gruppi e sottogruppi, sa predisporre le attrezzature di montaggio, opera in autonomia nel rispetto dei tempi e luoghi di lavoro con comportamenti rispettosi le norme di sicurezza vigenti; in condizioni di normale efficienza dell’impianto l’operatore è addetto alla produzione svolgendo compiti di tipo manuale e di controllo dei macchinari. Requisiti: diploma tecnico professionale ad indirizzo meccanico/elettromeccanico, esperienza in ambito manutentivo, attitudine all’uso del pc, esperienza nella guida del muletto, propensione al lavoro di gruppo e disponibilità ai turni. Sede di lavoro: provincia di Parma.

OPERATORE DI LINEA TURNISTA (RIF. 52395) per azienda operante nel settore della gomma plastica, con sede in provincia di Parma. La risorsa si occuperà dell’alimentazione manuale della linea, insaccaggi prodotto finito, conduzione dell’impianto. Costituiscono requisiti graditi la pregressa esperienza in ambito produttivo, preferibilmente nel settore della gomma plastica o chimico, le competenze meccaniche e la conoscenza di impianti di produzione di compound. Doti di flessibilità, affidabilità, gestione dello stress, efficienza e collaborazione completano il profilo.

SISTEMISTA/ANALISTA ERP (55602) per azienda alimentare, strutturata su più sedi. La risorsa, preferibilmente laureata in ingegneria informatica e, preferibilmente con buona conoscenza del software SiFides, opererà presso la sede di Parma, dando supporto anche alle altre unità produttive italiane. Il candidato, con un minimo di esperienza nel medesimo ruolo, si occuperà di: assicurare la manutenzione e lo sviluppo ERP aziendale anche attraverso il supporto di risorse esterne all’azienda, ricevere e gestire tutte le richieste della aree aziendali per la quotidiana gestione di dati e reports, garantire la corretta gestione dei database e degli strumenti aziendali a disposizione, supportare gli utenti finali dando l’eventuale necessaria formazione sulle funzionalità degli strumenti e sensibilizzando al corretto uso delle informazioni con essi gestite, migliorare le connessioni tra il software gestionale produttivo e quello relativo alla parte amministrativa, effettuare analisi e implementare nuove soluzioni tecnologiche (dalla fase di progettazione alla fase di customizing e test), partecipare alla creazione dei documenti dei processi di business, interfacciandosi con il team tecnico. Requisiti: capacità di analisi dei requisiti di business e capacità di tradurli in specifiche attraverso la relazione con il cliente interno, capacità di definizione delle risoluzioni, buona conoscenza dei flussi e procedure gestionali aziendali in ambito finance, buona capacità di gestione del cambiamento, ottime doti comunicative e di sintesi, conoscenza della lingua inglese.

IT MANAGER (RIF. 55583) per società operante nel settore dei servizi alle aziende. La figura ricercata, a diretto riporto della Direzione Generale, coordina, migliora ed implementa le attività dei vari processi IT aziendali. Il/la candidato/a ideale, con comprovata esperienza nella conduzione di team e nella gestione di progetti di implementazione processi, supporterà lo sviluppo del business attraverso la realizzazione di soluzioni informatiche che permettano di portare efficienza ed innovazione attraverso l’informatizzazione dei processi aziendali. In particolare, la risorsa si occuperà di: sviluppare e gestire i sistemi informativi sia hardware che software, provvedendo all’introduzione di nuovi sistemi o applicazioni in linea con le politiche della società, partecipare alla definizione delle strategie di sviluppo dei sistemi informativi e alla definizione del budget, assicurandone la corretta gestione, garantire il supporto e l’assistenza tecnica agli utenti interni della società in relazione alle esigenze degli stessi, attraverso la gestione di un team di collaboratori, sviluppare e mantenere i rapporti con le società di consulenza esterne. Doti di leadership, proattività, autonomia operativa, orientamento al problem solving e al lavoro di squadra completano il profilo.

COORDINATORE APPLICAZIONI DIGITALI (RIF. 55584) per società operante nel settore dei servizi alle aziende. Il/la candidato/a, inserito/a nel dipartimento IT, riporterà al Responsabile e si occuperà di : recepire i requisiti del cliente effettuando un’analisi tecnico funzionale del progetto, coordinare e/o svolgere in prima persona attività di programmazione o di personalizzazione software funzionali al progetto e alle richieste del cliente, produrre la relativa documentazione. Si richiede: laurea in ingegneria informatica o indirizzo similare, conoscenza della programmazione .NET (C#), dei DB (preferenziale Oracle), attitudine all’apprendimento di nuovi linguaggi di programmazione, padronanza delle metodologie di PM/Time Management. Doti di orientamento al lavoro in team, al cliente, autonomia organizzativa completano il profilo.

RESPONSABILE DI PRODUZIONE (RIF. 55591) per azienda operante nel settore dei derivati del legno. La funzione, alle dirette dipendenze della Direzione Generale, si occuperà della programmazione della produzione dell’intero processo produttivo e di tutte le relative fasi, coordinando e gestendo le risorse disponibili e gli impianti esistenti. Requisiti: diploma tecnico o laurea in Ingegneria Meccanica o Gestionale, significativa esperienza maturata in contesti produttivi di aziende mediamente strutturate, solide competenze dei processi di Lean Manufacturing. Completano il profilo: buona conoscenza della lingua inglese, proattività, approccio propositivo ed empatico e forte leadership. La conoscenza del settore costituisce titolo preferenziale.

