Ecco 17 offerte per chi cerca lavoro

TIROCINANTE

Si ricerca tirocinante per 6/12 mesi laureato in economia o comunicazione o scienze gastronomiche per affiancarci nell'organizzazione di eventi, festival, consulenze, marketing territoriale. E' richiesta la presenza full time. Lo stage verrà retribuito e inizierà da febbraio 2020.

CUSTODE O COPPIA CUSTODI

In Parma, cerchiamo custode/i disponibile/i a trasferirsi in alloggio fornito ad uso gratuito e spesato. Dovrà svolgere lavori di pulizia, manutenzione dei locali e del giardino. Solo referenziati. Specificare attuale occupazione.

TIROCINIO AIUTO CUCINA/BAR/SERVIZIO TAVOLI

Bistrot biologico di Parma cerca Ragazza/o per tirocinio formativo 40 ore settimanali con mansioni di aiuto cucina/bar/servizio ai tavoli. Inviare la propria candidatura, allegando C.V., specificando in oggetto email

RICERCA OPERATORE SERVIZIO AI TAVOLI ORARIO SERALE

Bistrot biologico di Parma cerca ragazza/o per servizio ai tavoli/bar orario serale ore 19-24 nelle giornate di venerdì e sabato, nella giornata di domenica dalle ore 11 alle ore 15.

Richiesta disponibilità immediata.

TECNICO HARDWARE E SOFTWARE.

Azienda con sede a Parma operante nel settore dei servizi per ufficio, attiva sul territorio di Parma, Piacenza e Reggio Emilia da 40 anni, cerca candidati per impiego di tecnico addetto alla riparazione, configurazione ed installazione di macchine elettroniche.

Sono richieste: diploma di perito informatico o elettronico, competenze informatiche (configurazioni di stampanti e scanner in rete), capacità manuali, patente di guida e conoscenza della lingua inglese. Saranno prese in considerazione le candidature ricevute entro e non oltre il 26 Gennaio 2020.

PERSONALE CUCINA

Storico locale di Parma cerca personale da inserire in cucina per nuovo progetto con imminente apertura.

Si richiede esperienza, anche minima, e voglia di imparare. Massima serietà, disponibilità nel weekend, flessibilità di orari.

CERCASI BARISTA CON ESPERIENZA DA INSEIRE SUBITO NEL NOSTRO ORGANICO.

Contratto a chiamata. Richiesta esperienza e disponibilità a lavorare a turni anche nei giorni festivi.

AUTISTA PATENTE C CON CQC E TESSERA TACHIGRAFICA

Autista Patente , C con cqc e tessera tachigrafica - Parma La CDR Trasporti è alla ricerca di autisti con patente per lavoro su MOTRICE a Parma

Si richiede: Disponibilità immediata Pregressa esperienza nella mansione Massima serietà e professionalità Massima disponibilità oraria e flessibilità Domicilio a Parma Orario di lavoro: full time.

I cv non inerenti non verranno presi in considerazione.

AMMINISTRATIVO

Ricerca figura amministrativa per gestione fatture, mail, contratti a partire da Febbraio 2020.

Richiesta disponibilità part-time.

RICERCA OPERAIO MONTATORE / SERRAMENTISTA / MANUTENTORE

Siamo alla ricerca di una figura in possesso, preferibilmente, di qualifica diploma in ambito elettrotecnico.

Si richiede una minima esperienza in automazioni,

Predisposizione a lavorare in team, Dinamismo, Flessibilità, Precisione, Automunito.

Verranno prese in considerazione solo le candidature con i requisiti e solo i CV con fototessera e consenso privacy (D.Lgs. 196/2003).

RICERCA PER GRUPPO BANCARIO

Società operante nel credito al consuo appartenente a Gruppo Bancario, leader a livello nazionale, ricerca: giovani diplomati/laureati da inserire nel proprio organico.

I candidati verranno inseriti in un programma formativo di crescita con possibilità di ampia carriera.

Si richiede determinazione, serietà, ambizione di crescita

Ricerca Intermediari assicurativi

Alleanza Assicurazioni SPA, leader nazionale nel settore previdenziale e risparmio gestito, seleziona per la propria agenzia di Parma Nord, N.3 intermediari assicurativi per le zone di Parma, Collecchio e Fornovo di Taro. Si offre percorso formativo teorico-pratico retribuito con costante affiancamento, possibilità di carriera ed assunzione a tempo indeterminato.

Età 25/45 Anni Diploma di maturità Automunito

Residenza o Domicilio: Parma e Provincia

RICERCA 3 FIGURE SETTORE IMMOBILIARE

Parma Padana Immobiliare con sedi in Collecchio e Sala Baganza e Parma cerca tre figure fortemente determinate a crescere nella professione di consulente immobiliare, attraverso passione, umiltà e onestà nel miglioramento continuo, ambiziose di crescere nel ruolo di responsabile d’agenzia per poi diventare titolare di nuove filiali. Offriamo: stage formativo retribuito con fisso mensile più provvigioni, affiancamento costante finalizzato alla crescita di ruolo.

Si richiede: tanta volontà nel mettersi in gioco in un ambiente giovane e motivante.

CAMERIERE/A

Ricerca 1 cameriere/a part time

RICERCA AIUTO CUOCO

Ricerca Aiuto cuoco disponibile anche per la mansione di lavapiatti part-time

ASSISTENTE DI PISTA

Cercasi assistente di Pista per corsi di Guida Sicura ed eventi motoristici in genere. Possibilità di trasferte all'estero. Assunzione annuale con contratto a Chiamata

Richieste Patente B (obbligatoria), gradita la conoscenza della lingua inglese.

ADDETTO/A BOLLETTAZIONE E DOCUMENTAZIONI

Azienda in Sala Baganza cerca 1 figura addetta alla bollettazione e documentazione relativa alle commesse