Ecco 77 offerte per chi cerca lavoro

Come di consueto, ecco la nostra bacheca degli annunci di lavoro del martedì. A cura dell'Informagiovani. Per candidarvi visitare il seguente link: http://informagiovani.parma.it

Per importante Azienda Alimentare di Traversetolo ricerchiamo personale da inserire con la mansione di OPERAI/E ADDETTI/E AL CONFEZIONAMENTO ALIMENTARE Si richiede: - minima esperienza maturata nella mansione, - buona manualità, - disponibilità a lavorare su turni diurni - massima flessibilità oraria. Richiesta inoltre disponibilità a frequentare un corso di formazione gratuito preassuntivo in azienda, della durata di 16 ore (2 giorni) alla metà di febbraio o inizio marzo

ADDETTI CONFEZIONAMENTO PRODOTTI ALIMENTARI

Ricerchiamo per nostre importanti aziende clienti che operano nel settore alimentare, degli addetti confezionamento. Principali mansioni saranno: confezionamento e controllo del prodotto finito, etichettatura e preparazione dei bancali. Luogo di lavoro: Parma e provincia sud/nord. Orario: turni diurni e notturni, dal lunedì al sabato, con possibilità di fare ore di straordinario.

OPERAIA ADDETTA PRODUZIONE

Ricerchiamo per azienda cliente che lavora nel settore alimentare, degli operai per la produzione. Le risorse inserite hanno già esperienza nel ruolo. Principali mansioni saranno: creazione di vaschette di prosciutto e formaggio su linea. Orario di lavoro: su turni diurni dal lunedì al venerdì. Luogo di lavoro: provincia sud di Parma.

OPERAIO PRODUZIONE PROSCIUTTO/FORMAGGIO

Ricerchiamo per importante azienda cliente che opera nel settore alimentare, un Operaio addetto alla produzione prosciutto/formaggio. La risorsa ha anche solo una minima esperienza nel ruolo. Principali mansioni saranno: carico e scarico dei prodotti, cambio bobine, avvio macchine, utilizzo coltello e affettatrice per la lavorazione del prosciutto. Completano il profilo buona capacità di adattamento e propensione al lavoro in team. Luogo di lavoro: provincia sud di Parma. Orario: su turni diurni, dal lunedì al venerdì.

ADDETTO CONFEZIONAMENTO- SETTORE CARTA

Ricerchiamo per importante azienda che opera nel settore cartaceo, un addetto confezionamento. La risorsa ha già esperienza nel ruolo. Principali mansioni saranno: confezionamento del prodotto, controllo prodotto finito, verifica etichette, cernita confezioni. Orari di lavoro: su turni diurni e notturni dal lunedì al venerdì. Luogo di lavoro: provincia Nord di Parma.

ADDETTI CONFEZIONAMENTO PRODOTTI ALIMENTARI

Ricerchiamo per nostre importanti aziende clienti che operano nel settore alimentare, degli addetti confezionamento. Principali mansioni saranno: confezionamento e controllo del prodotto finito, etichettatura e preparazione dei bancali. Luogo di lavoro: Parma e provincia sud/nord. Orario: turni diurni e notturni, dal lunedì al sabato, con possibilità di fare ore di straordinario.

OPERAIA ADDETTA PRODUZIONE formaggio su linea. Orario di lavoro: su turni diurni dal lunedì al venerdì. Luogo di lavoro: provincia sud di Parma.

OPERAIO PRODUZIONE PROSCIUTTO/FORMAGGIO

Ricerchiamo per importante azienda cliente che opera nel settore alimentare, un Operaio addetto alla produzione prosciutto/formaggio. La risorsa ha anche solo una minima esperienza nel ruolo. Principali mansioni saranno: carico e scarico dei prodotti, cambio bobine, avvio macchine, utilizzo coltello e affettatrice per la lavorazione del prosciutto. Completano il profilo buona capacità di adattamento e propensione al lavoro in team. Luogo di lavoro: provincia sud di Parma. Orario: su turni diurni, dal lunedì al venerdì.

MAGAZZINIERE- SETTORE ALIMENTARE

Ricerchiamo per importante azienda cliente che opera nel settore alimentare, un magazziniere. La risorsa ha già diversi anni di esperienza. Principali mansioni saranno: gestione ordini, ddt, bolle, carico e scarico merce tramite muletto, picking, riordino magazzino. Completano il profilo l'essere in possesso del patentino del muletto. Luogo di lavoro: Traversetolo. Orario: turni diurni dal lunedì al venerdì.

MANUTENTORI MECCANICI

RUOLO: La risorsa si occuperà della manutenzione ordinaria e straordinaria delle macchine, manutenzione degli stampi, sostituzione e montaggio parti di ricambio; si occuperà di riavviare le macchine in caso di blocchi o guasti.

REQUISITI: Buone competenze meccaniche, ottima manualità nell'utilizzo di attrezzature di officina, flessibilità, disponibilità a straordinari

Sede di lavoro: vicinanze Colorno: ORARIO: DIURNO

Tipologia contrattuale: Tempo determinato finalizzato a definitivo inserimento in azienda

IMPIEGATA CONTABILE FULL - TIME

REQUISITI : Diploma di ragioneria, Consolidata esperienza nella mansione, capacità di gestione in autonomia della contabilità generale fino alle fasi precedenti la chiusura del bilancio, che sarà invece gestito dal consulente esterno. Buona conoscenza dei principali strumenti informatici, gradita conoscenza gestionale Tandem

RUOLO : La risorsa, si occuperà di seguire la contabilità ordinaria, fatturazione, registrazioni contabili, liquidazione IVA periodica e mansioni di segreteria generale.

Luogo e orario di lavoro: vicinanze Parma full time (8-12 e 14-18)

Tipologia contrattuale: Assunzione con iniziale contratto di somministrazione finalizzato a definitivo inserimento in azienda.

MAGAZZINIERE/CARRELLISTA

REQUISITI : Il candidato deve aver maturato pregressa esperienza di almeno cinque anni nella mansione, essere in grado di utilizzare il carrello frontale e laterale ed i dispositivi a radiofrequenza.

RUOLO : La risorsa si occuperà della gestione delle merci in arrivo e della preparazione degli ordini per i clienti; saltuariamente dovrà essere disponibile a effettuare consegne sul territorio di Parma e provincia.

Sede/Orario: Parma, full Time

IMPIEGATO UFFICIO TECNICO ELETTRICO

REQUISITI: diploma di perito elettrico/elettrotecnico, esperienza pregressa come disegnatore/progettista di impianti elettrici, buona dimestichezza nell'utilizzo dei principali software per la progettazione elettrica. Completano il profilo buone capacità organizzative e gestionali

RUOLO: La risorsa si occuperà della progettazione della componente elettrica delle macchine, gestione dei rapporti con i fornitori per l'acquisto di materiale, supervisione degli elettricisti che effettuano il cablaggio in produzione.

Sede e orario di lavoro: vicinanze San Secondo/full-time

CAMERIERI ADDETTI SERVIZIO AI TAVOLI

REQUISITI : Gradita pregressa esperienza nel servizio a tavoli in Bar/Ristoranti, utilizzo palmare per ordinazioni, preparazione e sbarazzo dei tavoli.

RUOLO : La risorsa sarà inserita nella squadra di servizio ai tavoli.

Luogo di lavoro: Parma, zona Ospedale.

Orario: Dalle 17.00 a 23.00, sei giorni a settimana con un turno di riposo a settimana.

MONTATORI MECCANICI JUNIOR

RUOLO: Le risorse saranno inserite nel reparto produttivo e si occuperanno di assemblaggio e montaggio dei pezzi meccanici.

REQUISITI: Formazione scolastica ad indirizzo meccanico, pregressa esperienza nel settore metalmeccanico, buona manualità, lettura disegno meccanico e capacità di utilizzo degli strumenti di misura e degli utensili di officina.

Sede di lavoro: Aziende clienti di TRECASALI-COLORNO- TRAVESRETOLO

Tipologia contrattuale: Tempo determinato finalizzato a definitivo inserimento in azienda

PROGRAMMATORE PLC

REQUISITI : Diploma/laurea in materie elettroniche/informatiche, esperienza pregressa nella mansione di almeno 3 anni, conoscenza dei principali linguaggi di programmazione, disponibilità a trasferte per circa 80 giorni l'anno, buona conoscenza della lingua inglese.

RUOLO : La risorsa si occuperà della programmazione software e collaudo in sede e avviamento macchine presso il cliente.

Luogo di lavoro: Parma

Tipologia contrattuale: tempo determinato finalizzato a definitivo inserimento in azienda

ADDETTO/A ALLE PULIZIE

RUOLO: La sarà inserita all'interno di una squadra e si occuperà di pulizia uffici, utilizzando macchinari industriali come spazzatrici e pulitrici

REQUISITI: Automunito/a. Costituisce titolo preferenziale esperienza pregressa nell'utilizzo di macchine per la pulizia industriale.

Richiesta flessibilità oraria: Dal mattino alle 5.00, in pausa pranzo, dalle 18.00 alle 21.00.

Sede di lavoro: Parma

TECNICO COMMERCIALE

Requisiti:

Diploma tecnico o Laurea, esperienza pregressa in ruolo tecnico/commerciale, attitudine alle relazioni con i clienti e alla vendita, disponibilità a spostamenti e trasferte in Italia e all'estero principalmente in Europa.

Ottima conoscenza della lingua inglese. E' preferibile la provenienza dal settore delle macchine per l' industria alimentare, food, beverage, personal care, parafarmaceutica.

Ruolo:

La risorsa si occuperà principalmente di gestire e fidelizzare il rapporto con i clienti, dalla ricezione della richiesta di preventivo, alla redazione e presentazione dell'offerta commerciale con eventuale customizzazione del prodotto.

Zona e orario di lavoro: Parma vicinanze, full-time.

Si offre:

Inquadramento di tutto interesse, commisurato all'esperienza del candidato con prospettive di crescita economica e professionale.

NEOLAUREATI IN MATERIE ECONOMICHE O INGEGNERIA GESTIONALE

REQUISITI: I candidati devono avere conseguito una laurea triennale/specialistica in Economia o Ingegneria Gestionale, possedere minima conoscenza dei sistemi ERP, principi di contabilità generale e sistemi finanziari o produttivi/logistici.

Completano il profilo dinamismo, predisposizione al contatto con il cliente e buone capacità di gestione di progetti.

Disponibilità a frequenti trasferte ,soprattutto nel Nord Italia.

RUOLO: Le risorse seguiranno un approfondito percorso volto alla formazione della figura professionale di Consulente ERP. Durante il periodo formativo si occuperanno dello studio modulo finance, contabilità sistema ERP, analisi, parametrizzazione e implementazione di sistemi ERP anche per l’ area production/Logistic.

La formazione sarà inizialmente finalizzata a conoscere l' organizzazione e ad apprendere la metodologia di gestione dei progetti; garantirà al candidato un rapido sviluppo professionale e la possibilità di inserimento in un ambiente dinamico e stimolante

Sede del Tirocinio: BOLOGNA

Si offre: formazione iniziale di circa un mese mezzo con successivo contratto inizialmente a termine con finalità d’inserimento definitivo.

Per importante azienda in zona PARMA (PR) siamo alla ricerca di RESPONSABILE UFFICIO TECNICO con esperienza di gestione del personale e laurea, preferibilmente, in ingegneria meccanica.

Per importante azienda in zona PARMA (PR) siamo alla ricerca di un ADD. TAGLIO LASER con esperienza e disponibile ad un contratto full time.

Per importante azienda in zona PARMA (PR) siamo alla ricerca di un LAUREATO IN VETERINARIA con interesse anche per il mondo commerciale che si occupi di vendita e post vendita nel settore avicolo e di assistenza sanitaria. E’ richiesta la disponibilità a trasferte e a gestire un proprio pacchetto clienti.

Per importante azienda in zona PARMA (PR) ricerchiamo 1 INGEGNERE INFORMATICO JUNIOR preferibilmente con qualche anno di esperienza come programmatore PLC.

Per importante azienda in zona PARMA (PR) siamo alla ricerca di 1 ADD. SERVICE che si occupi della vendita, dell'assistenza ricambistica e della pianificherà delle attività di installazione macchine/impianti. E' richiesta la conoscenza dell'inglese.

Per importante azienda operante nel settore alimentare in zona NOCETO (PR) ricerchiamo 1 ADDETTO LEAN E SISTEMI INFORMATIVI DI STABILIMENTO. Il candidato ideale ha una laurea in Ing. Gestionale che abbia avuto una minima esperienza in produzione gestendone i processi. Si occuperà di Conosce i flussi dei sistemi informativi di stabilimento e assicurarne il corretto funzionamento. Affiancherà il Direttore di stabilimento e l’ufficio Lean centrale nell’implementazione del nuovo modello di gestione delle fabbriche.

Per importante azienda in zona PARMA (PR) si ricerca 1 TECNICO INSTALLATORE /MANUTENTORE autonomo nella parte di installazione elettrica sulle reti di distribuzione, tubazioni e canaline nell’ambito degli allarmi e della sicurezza. E’ richiesta un’esperienza pregressa.

Per importante azienda in zona COLLECCHIO (PR) ricerchiamo 1 AUTISTA con patente C-E e CQC, che si occuperà di trasporto materiale ferroso e scarico presso clienti. Preferibile patentino carrello elevatore.

Per importante azienda in zona COLORNO (PR) si ricerca 1 CARRELLISTA CON PATENTINO con esperienza nel ruolo e in grado di gestire altre risorse. Disponibilità a lavoro full time .

Per importante azienda operante nel settore di impianti di sicurezza in zona PARMA (PR), ricerchiamo 1 ELETTRICISTA per diversi cantieri in zona Parma.

Per importante azienda operante nel settore industria elettrica ed elettrotecnica in zona PARMA (PR), ricerchiamo 1 PERITO CHIMICO per la produzione. È preferibile avere esperienza nel settore.

Per importante azienda in zona PARMA (PR) ricerchiamo 1 SALDATORE TIG con esperienza di almeno 1 anno.

Per importante azienda in zona PARMA EST siamo alla ricerca di 1 SALDATORE TUBISTA. Si richiede minima esperienza nella mansione, attestati di qualifica o corsi di formazione.

Per importante azienda in zona PARMA siamo alla ricerca di 1 FRESATORE CNC. Si richiede esperienza nella mansione.

Per importante struttura in zona PALANZANO (PR) cerchiamo n. 1 OPERATORE SOCIO SANITARIO con qualifica professionale e minima esperienza. Si offre contratto di somministrazione a tempo determinato con ottime prospettive di assunzione diretta in azienda.

Per importante azienda in zona PARMA (PR) cerchiamo n. 1 DISEGNATORE 2D/3D. Si richiede conoscenza del disegno meccanico e buona conoscenza di autocad e minima esperienza.

Per importante azienda operante nel settore metalmeccanico in zona PARMA (PR) ricerchiamo 1 VERNICIATORE. Necessaria minima esperienza nella mansione a cui seguirà formazione in azienda. Si offre contratto di somministrazione iniziale con ottime possibilità di inserimento in azienda.

Impiegato commerciale Junior, Parma

Disegnatore meccanico, Fontanellato

Disegnatore meccanico, Lemignano di Collecchio

Impiegata amministrativa, Fidenza

Addetto alla gestione delle pratiche assicurative, Parma

Montatore meccanico trasfertista, Parma

Saldatore a filo e a tig, Parma

Disossatore macellaio, Parma

Elettricista industriale, Fontanellato

Responsabile officina, Parma

Magazziniere, Parma

Addetto all'accoglienza clienti, Parma

Montatore meccanico, Parma

Tecnico Informatico, Parma

Addetta al confezionamento, Fontanellato

Barista/banconista, Medesano

Programmatore della produzione, Parma

Alleanza Assicurazioni SPA, leader nazionale nel settore previdenziale e risparmio gestito, seleziona per la propria agenzia di Parma Nord, N.3 intermediari assicurativi per le zone di Parma, Collecchio e Fornovo di Taro.

Si offre percorso formativo teorico-pratico retribuito con costante affiancamento, possibilità di carriera ed assunzione a tempo indeterminato

Requisiti

Età 25/45 Anni

Diploma di maturità

Automunito

Residenza o Domicilio: Parma e Provincia.

Parma Padana Immobiliare con sedi in Collecchio e Sala Baganza e Parma cerca tre figure fortemente determinate a crescere nella professione di consulente immobiliare, attraverso passione , umiltà e onestà nel miglioramento continuo, ambiziose di crescere nel ruolo di responsabile d’agenzia per poi diventare titolare di nuove filiali.

Offriamo: stage formativo retribuito con fisso mensile più provvigioni, affiancamento costante finalizzato alla crescita di ruolo.

Si richiede: tanta volontà nel mettersi in gioco in un ambiente giovane e motivante.

Locale ricerca 1 cameriere/a part time

Locale ricerca Ricerca Aiuto cuoco disponibile anche per la mansione di lavapiatti part-time

Cercasi assistente di Pista per corsi di Giuda Sicura ed eventi motoristici in genere.

Possibilità di trasferte all'estero.

Assunzione annuale con contratto a Chiamata

Richieste

Patente B (obbligatoria), gradita la conoscenza della lingua inglese.

La RS ELETTRONICA SRL opera da oltre 30 anni nel settore dell’elettronica di consumo e serve una qualificata clientela composta da rivenditori Hi-Fi audio video, domotica e automotive. Grazie all'esperienza e all’impegno abbiamo costruito un vasto portafoglio clienti e oggi distribuiamo il marchio THENDER in tutta Italia.

Per l’ampliamento e potenziamento della rete vendita cerchiamo per

Emilia Romagna:

Agente di commercio monomandatario

Per i canali

Hi-fi e Automotive

che avrà il compito di gestire il portafoglio clienti e di incrementare le vendite con gli attuali e nuovi clienti.





Richieste



Si richiede:

capacità nella gestione delle trattative commerciali

forte orientamento al risultato, con orientamento al risultato

ottime capacità relazionali

competenze nel settore dell’Hi-Fi, sistemi audio video, automotive

Offriamo:

Inquadramento ENASARCO

Esclusiva di zona

Auto aziendale

Rimborso spese

Minimo mensile garantito

Provvigioni e premi

Strumenti informatici per ottimizzare l'attività in zona

Assistenza continua in zona e un percorso formativo tecnico commerciale

Cercasi Cuoco/a o aiuto cuoco/a (ruolo da definire) a tempo pieno 6 giorni su 7, con discreta esperienza sui primi piatti della Cucina Parmigiana Tradizionale, impiattamento, antipasti.

Preferibilmente persona originaria del territorio, è richiesta serietà, professionalità, disponibilità e flessibilità negli orari.

Cercasi addetto/a gelateria preferibilmente con esperienza per sostituzione maternità.

L'orario settimanale sarà da martedì a domenica. La ricerca ha carattere d'urgenza.

Ristorante di Parma è alla ricerca con urgenza di una figura professionale quale Aiuto Cuoco e/o Persona di Sala da inserire da subito all'interno dell'equipe. Ci rivolgiamo a candidati giovani e dinamici con esperienza in questo settore.

E' richiesta una buona conoscenza delle materie prime del territorio emiliano, disponibilità a lavorare su turni anche nel weekend e nei festivi, avere passione e spirito di sacrificio.

Si richiede disponibilità oraria full time e che il candidato abbia patente b e sia automunito.

PiGreco srl, azienda di Collecchio (PR) attiva nel settore della comunicazione/stampa, distribuzione articoli promozionali e cancelleria cerca giovani max 28 anni per inserimento nel proprio organico con la mansione di magazziniere.

Si richiede buona dimestichezza con il computer e attitudine al lavoro manuale.

Cercasi parrucchiera con esperienza in taglio, piega e colore per donna per negozio in centro a Parma.

Bar Piazza Garibaldi cerca barista e cameriere, richieste 5 persone.

E' richiesta massima serietà.

Ricerchiamo lavapiatti da inserire nel nostro ristorante da mercoledì a sabato sera dalle 19.00 alle 23.00

Si ricerca ragazza alla pari, maggiore età con previa esperienza bambini età scolare (baby sitter/campi estivi/oratorio). Annuncio rivolto a ragazze.

Inizio: da subito.

Mansioni: portare e andare a prendere i bambini a scuola (2 bambini, 10 e 8 anni), farli mangiare, portarli alle attività pomeridiane.

I bambini vanno a scuola a tempo pieno ed escono alle ore 15.15. Le mattine e i week end sono liberi.

E' richiesto di preparare pranzi leggeri e merende. Piccolo aiuto per le faccende domestiche legate ai bambini.

Compenso: su richiesta delle candidate interessate.

Mansioni più specifiche e dettagliate fornite alle candidate interessate.

Ricerchiamo operatrice telefonica esperta in Telemarketing, di comprovata esperienza nel settore per lavoro di contatto clientela per il fissaggio appuntamenti.

Lavoro part/full time da proprio domicilio, offro compenso ad appuntamento + bonus ad ogni vendita andata a buon fine.

Settore telecomunicazioni.

Solo persone interessate, motivate e con precedenti esperienze.

Stiamo cercando grafici per un periodo di stage da maggio a settembre.

Si richiede

Diploma di maturità grafica e/o corso di specializzazione di Grafica.

Buona conoscenza dei software in desing e grafica Suite Adobe (Photoshop, Illustrator, InDesing), precisione, creatività, flessibilità e senso di responsabilità.

Trattoria Beccofino di Monticelli Terme cerca Cuoco e aiuto cuoco/a per ampliamento organico

Il ristorante "Ca Pina" (località Botteghino, Parma) ricerca personale di sala e/o barista per servizio al bar e ristorante.

Lavoro principalmente serale e durante i weekend.

Richieste disponibilità anche da subito con particolare necessità per stagione estiva (maggio-settembre)

Possibilmente automunito e con esperienza.

Tempocasa Via Silvio Pellico seleziona n.2 diplomati da inserire nel proprio organico.

Fisso 1.200€

Richiesti diploma di scuola secondaria superiore,

Età compresa tra i 18 e i 25 anni

Residenza a Parma

Automuniti.

Cerchiamo ragazza età 25-35 predisposta al contatto con il pubblico e predisposta alla vendita. Ottimo standing,

Disponibilità full-time, conoscenza dei social.

Per candidarsi presentarsi presso il negozio I Love My House, via Emilia Est nr. 50 (Parma)

Ricerchiamo un tirocinante da inserire presso il nostro punto vendita per assistenza clienti.

Ricerchiamo un/a addetto/a vendite massimo 30 anni con ottime capacità relazionali da inserire all'interno della nostra azienda con contratto di apprendistato

Trattoria Antichi Sapori cerca camierere/a automunito per il week end.