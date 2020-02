Autotorino lancia il primo Job Day del 2020 a Parma

Il 2019 per il mercato automobilistico italiano è stato un anno di sostanziale tenuta: le immatricolazioni di vetture nuove sono lievemente cresciute dello 0,21% (1.916.631 contro le 1.912.596 del 2018). In Emilia-Romagna, tuttavia, si è registrata una battuta d’arresto ( -1,65%: 148.571 contro 151.071). Parma è una delle tre province che in regione vanno controtendenza segnando un +1,39% (fonte: Federauto)

Autotorino, azienda dealer automotive, leader in Italia, investe e cresce sul territorio emiliano grazie alle recenti acquisizioni delle Concessionarie Mercedes-Benz di Parma e Reggio Emilia, che si sono affiancate alle sedi di Modena, Carpi e Parma dove opera da un decennio, registrando così un balzo di oltre il 30% sia in regione (+38,91%), sia in provincia di Parma (+31,43%) nelle immatricolazioni 2019. Una crescita che si riflette anche nella creazione di nuove opportunità occupazionali dedicate a chi desidera intraprendere una carriera nel mondo dell’automotive con l’Autotorino “Job Day”, appuntamento programmato per giovedì nella nuova filiale Mercedes-Benz di Parma del Gruppo, in via Emilia Est 131/a, dalle 17.

Il format inaugurato nel 2018 ha richiamato quasi 1.000 candidature per le 13 date già organizzate in varie sedi del Gruppo, cui hanno partecipato complessivamente oltre 180 persone, selezionate tra le iscrizioni pervenute. Ad ogni appuntamento del calendario itinerante dei Job Day Autotorino è possibile conoscere l’organizzazione dell’Azienda, scoprire i percorsi di formazione e di crescita professionale pensati ed attivati dalla Autotorino Academy.

Per conoscere i profili ricercati e candidarsi all’appuntamento di Parma è possibile consultare il sito http://novita.autotorino.it/promo/jobday; chi verrà selezionato potrà mettersi alla prova. r.c.

