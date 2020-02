Ecco 52 offerte per chi cerca lavoro

Come di consueto, ecco la nostra bacheca degli annunci di lavoro del martedì. A cura dell'Informagiovani. Per candidarvi visitare il seguente link: http://informagiovani.parma.it

ADDETTI CONFEZIONAMENTO PRODOTTI ALIMENTARI

Ricerchiamo per nostre importanti aziende clienti che operano nel settore alimentare, degli addetti confezionamento. Principali mansioni saranno: confezionamento e controllo del prodotto finito, etichettatura e preparazione dei bancali. Luogo di lavoro: Parma e provincia sud/nord. Orario: turni diurni e notturni, dal lunedì al sabato, con possibilità di fare ore di straordinario.

OPERAIA ADDETTA PRODUZIONE

Ricerchiamo per azienda cliente che lavora nel settore alimentare, un’operaia per la produzione. La risorsa inserita ha già esperienza nel ruolo. Principali mansioni saranno: creazione di vaschette di prosciutto e formaggio su linea. Orario di lavoro: su turni diurni dal lunedì al venerdì. Luogo di lavoro: provincia sud di Parma.

OPERAIO PRODUZIONE PROSCIUTTO/FORMAGGIO

Ricerchiamo per importante azienda cliente che opera nel settore alimentare, un Operaio addetto alla produzione prosciutto/formaggio. La risorsa ha anche solo una minima esperienza nel ruolo. Principali mansioni saranno: carico e scarico dei prodotti, cambio bobine, avvio macchine, utilizzo coltello e affettatrice per la lavorazione del prosciutto. Completano il profilo buona capacità di adattamento e propensione al lavoro in team. Luogo di lavoro: provincia sud di Parma. Orario: su turni diurni, dal lunedì al venerdì.

MAGAZZINIERE- SETTORE ALIMENTARE

Ricerchiamo per importante azienda cliente che opera nel settore alimentare, un magazziniere. La risorsa ha già diversi anni di esperienza. Principali mansioni saranno: gestione ordini, ddt, bolle, carico e scarico merce tramite muletto, picking, riordino magazzino. Completano il profilo l'essere in possesso del patentino del muletto. Luogo di lavoro: Traversetolo. Orario: turni diurni dal lunedì al venerdì.

Per importante punto vendita della GDO in zona CASALAMGGIORE (CR ) ricerchiamo 1 MACELLAIO . Il candidato ha maturato esperienza nella mansione e ha conoscenza delle varie tipologie di tagli di carne. E' richiesta flessibilità oraria e possesso di automobile propria.

Per importante azienda in zona PARMA (PR) ricerchiamo 1 GRAFICO . Requisito fondamentale è la conoscenza di Photoshop illustrator, cinema 4d e 3 studio max . La figura si occuperà di sviluppo della parte grafica 3d del software .

Per importante azienda in zona PARMA (PR) cerchiamo n. 1 MAGAZZINIERE auto munito con patentino muletto, preferibilmente esperienza con carrelli trasversali o a pinze, disponibile al lavoro su turni. Si offre contratto di somministrazione a tempo determinato, con ottime prospettive d'inserimento diretto in azienda.

Per importante azienda in zona SISSA TRECASALI (PR) cerchiamo n. 1 CAPO OFFICINA con esperienza di carpenteria metallica, che svolgerà attività operative e di coordinamento del personale. Si offre contratto di somministrazione a tempo determinato, con ottime prospettive d'inserimento diretto in azienda.

Per importante azienda in zona SISSA TRECASALI (PR) cerchiamo n. 1 DISEGNATORE 2D/3D . Si richiede conoscenza del disegno meccanico e buona conoscenza di autocad e minima esperienza.

Per importante azienda in zona VIAROLO (PR), cerchiamo 1 ALL'ASSEMBLAGGIO ELETTRICO A BANCO con minima esperienza e idoneo titolo di studio.

Per importante azienda in zona Pontetaro (PR) ricerchiamo 1 MANUTENTORE ELETTRICO con almeno 2-3 anni d'esperienza, conoscenza approfondita di impianti elettrici e bordo macchina, disponibilità oraria e su turni, da adibire alla manutenzione linea di produzione semi automatizzata e impianti dello stabilimento, impianti elettrici, carroponti, centrali termiche e frigorifere.

Per importante azienda in zona PARMA (PR) siamo alla ricerca di un TAGLIO LASER con esperienza e disponibile ad un contratto full time.

Per importante azienda in zona PARMA (PR) siamo alla ricerca di un LAUREATO IN VETERINARIA con interesse anche per il mondo commerciale che si occupi di vendita e post vendita nel settore avicolo e di assistenza sanitaria. E’ richiesta la disponibilità a trasferte e a gestire un proprio pacchetto clienti.

Per importante azienda in zona PARMA (PR) ricerchiamo 1 INGEGNERE INFORMATICO JUNIOR preferibilmente con qualche anno di esperienza come programmatore PLC.

Per importante autofficina in zona PARMA (PR), ricerchiamo 1 ALLE REVISIONI con minima esperienza e diploma meccanico.

Per importante azienda in zona PARMA (PR) ricerchiamo 1 VERNICIATORE A SPRUZZO con minima esperienza.

Per importante azienda in zona PARMA (PR) cerchiamo 1 INSTALLATORE JUNIOR full-time, anche alla prima esperienza, per supporto all'installazione impianti di riscaldamento e refrigerazione.

Per importante azienda in zona PARMA (PR) ricerchiamo 1 AUTISTA con patente C-E e CQC, che si occuperà di trasporto materiale ferroso e scarico presso clienti. Preferibile patentino carrello elevatore.

Per importante studio di consulenza del lavoro in zona PARMA (PR), cerchiamo n. 1 ADDETTO/A ELABORAZIONE PAGHE full-time con esperienza. Prospettive d'assunzione a tempo indeterminato.

Per importante azienda operante nel settore di impianti di sicurezza in zona PARMA (PR), ricerchiamo 1 ELETTRICISTA per diversi cantieri in zona Parma.

Per importante azienda operante nel settore industria elettrica ed elettrotecnica in zona PARMA (PR), ricerchiamo 1 PERITO CHIMICO per la produzione. È preferibile avere esperienza nel settore.

Per importante concessionaria in zona PARMA (PR) cerchiamo n. 1 MECCANICO RIPARATORE AUTOVEICOLI full-time con esperienza, anche minima, o formazione nel settore. Prospettive d'assunzione a tempo indeterminato.

Per importante azienda in zona PARMA (PR) cerchiamo n. 1 CAMERIERE/ADD. AL BANCO con massima disponibilità oraria e al lavoro nel weekend, che si occupi di servizio ai tavoli e gestione banco.

Per importante struttura in zona PALANZANO (PR) cerchiamo n. 1 OPERATORE SOCIO SANITARIO con qualifica professionale e minima esperienza. Si offre contratto di somministrazione a tempo determinato con ottime prospettive di assunzione diretta in azienda.

Per importante azienda in zona FORNOVO DI TARO (PR) ricerchiamo 1 AUTOMATION ENGINEER con esperienza in aziende di automazione, Diploma di Perito Elettronico o Laurea in Ingegneria Elettronica, che si occuperà di progettazione schemi elettrici, sviluppo programmi PLC e pannelli HMI, sviluppo e supporto richieste clienti, interazione e collaborazione col reparto meccanica per realizzazione impianti, interfaccia e supporto all’ufficio acquisti nella scelta fornitori nelle fasi progettuali e realizzative, avviamento macchine e supervisione collaudo elettrico in stabilimento 1-2 giorni a settimana e presso clienti in tutto il mondo.

Fornaio

che si occuperà della produzione di pane e altri prodotti da forno.

Requisiti richiesti:

Disponibilità al lavoro notturno

Disponibilità a lavorare nel weekend con giorni di riposo compensativi in settimana;

Buona manualità e disponibilità a svolgere anche lavori fisici.

Completano il profilo: serietà, affidabilità e motivazione.

Si offre:

Contratto di tirocinio o a termine finalizzato alla stabilizzazione.

Il livello di inquadramento sarà commisurato alle reali competenze del candidato che verrà selezionato.

Orario di lavoro: dalle 2.00 alle 6.00 dal lunedì a domenica.

Luogo di lavoro: TRAVERSETOLO Parma

Estetista Abilitata

La risorsa sarà inserita all'interno della struttura e si occuperà in esclusiva dell'area estetica e dei trattamenti dedicati, collaborando con le dottoresse della parafarmacia nella vendita dei prodotti cosmetologici.

Si richiede:

buona manualità e predisposizione alle attività commerciali, capacità di lavorare in team e un approccio orientato alla soddisfazione del cliente.

Completano il profilo alcune importanti caratteristiche:

Passione e autonomia nella gestione delle attività tipiche della professione;

Flessibilità e disponibilità oraria;

Predisposizione al contatto con il pubblico;

Orario di lavoro: Full time, su appuntamento.

lunedì-venerdì h. dalle 8:30 alle 19:30 e sabato h. dalle 8:30 alle 12:30.

L' inquadramento sarà come libera professionista.

Elettricista esperto

che si occuperà di impianti elettrici e impianti di allarme.

La figura andrà ad operare sui cantieri e presso clienti per il montaggio, l'installazione e la manutenzione

degli impianti.

Requisiti richiesti:

- pregressa esperienza in analoga mansione;

- autonomia e competenza.

Completano il profilo: serietà, affidabilità e motivazione.

Si offre:

Contratto finalizzato alla stabilizzazione. Il livello di inquadramento sarà commisurato alle reali

competenze del candidato che verrà selezionato.

Orario di lavoro: dalle 8.00 alle 18.00 dal lunedì a venerdì.

Luogo di lavoro: provincia di Parma.

Estetista qualificata

per prestigioso salone di parrucchiere/estetista, in grado di garantire un alto livello di professionalità, dinamicità e un ineccepibile gusto estetico.

La figura ricercata si occuperà di estetica di base, manicure, pedicure, epilazione,

make- up e trattamenti benessere.

E’ richiesta esperienza pregressa nel settore.

Completano il profilo:

Passione e coinvolgimento nel settore della cura della persona;

Flessibilità e disponibilità oraria;

Predisposizione al contatto con il pubblico;

Capacità di lavorare in team;

riservatezza e cortesia.

Si richiede disponibilità a formarsi e a frequentare i diversi corsi che il centro proporrà come valore aggiunto al contratto di inserimento.

Si offre: contratto a termine finalizzato alla stabilizzazione, full time, da lunedì a domenica su turni.

Il livello di inquadramento sarà commisurato alle reali competenze del candidato che verrà selezionato.

Sede di Lavoro: Parma.

UN IMPIEGATA/O ADDETTA/O ALLE CERTIFICAZIONI E QUALITA' A COLORNO

La risorsa si occuperà di tutta la gestione documentale inerente ai sistemi di gestione integrati quali sicurezza, qualità e ambiente, certificazione ISO 9001, BRC; inoltre seguirà le non conformità di prodotto con i clienti

Si richiede:

- Diploma o Laurea;

- Esperienza nella mansione;

- Ottima conoscenza della lingua inglese

- Patente B, automunito.

Opportunità lavorativa a tempo determinato tramite agenzia per il lavoro finalizzato all’assunzione.

ADDETTO/A ALLA DISINFESTAZIONE E SANIFICAZIONE

La risorsa opererà presso i cantieri industriali di diversi clienti nella zona di Parma, Piacenza e limitrofi, con la possibilità di trasferte giornaliere.

Requisiti:

- Diploma in agraria;

- Possesso della patente B;

- Disponibilità a brevi trasferte;

- Minima esperienza nel settore.

Zona di lavoro: Provincia di Parma (PR)

Si offre opportunità di lavoro a tempo determinato tramite agenzia, finalizzato ad inserimento in azienda

VERNICIATORE A POLVERE a FIORENZUOLA

La risorsa verrà inserita nel reparto di verniciatura a polvere.

Requisiti:

- esperienza pregressa nella verniciatura a polvere nel settore metalmeccanico

-manualità e precisione

- disponibilità al lavoro a giornata e sui 3 turni

Luogo di lavoro: Pontenure

Orario: a giornata e/o su 3 turni

Iniziale contratto a tempo determinato

ADDETTO/a ALLE PULIZIE CIVILI A PARMA

La persona inserita si occuperà di pulizie negli uffici e coordinerà la squadra.

E’ richiesta:

- Esperienza pregressa;

- Conoscenza Exel

- Disponibilità part time;

- Disponibilità immediata;

- Auto propria.

Sede di lavoro: PARMA

Opportunità lavorativa part time a tempo determinato tramite agenzia per il lavoro.

IMPIEGATO/A LOGISTICA/SPEDIZIONI ESTERE

La risorsa verrà inserita all’interno dell’ufficio logistico e si occuperà di spedizione CEE ed EXTRACEE interfacciandosi con spedizionieri, il reparto acquisti ed amministrazione dell’azienda. Si occuperà inoltre dell'ordine di acquisto del materiale e della gestione del magazzino.

Si richiede:

- Esperienza pregressa nel ruolo;

- Buona conoscenza della lingua inglese; la conoscenza di altre lingue sarà considerata un plus;

- Conoscenza dei meccanismi di spedizione internazionale, sdoganamenti, controllo bollette doganali, certificazioni necessarie per l'esportazione;

- Ottimo uso dei sistemi informatici;

- Disponibilità immediata.

Si offre contratto iniziale di somministrazione con possibilità di inserimento successivo diretto in azienda.

CAPO TURNO

Il candidato inserito nel reparto produzione, si occuperà del coordinamento dei dipendenti e della produzione, rispettandone i volumi richiesti e supportando operativamente l’attività quotidiana.

Requisiti:

- Disponibilità a lavorare su turni a ciclo continuo

- Capacità di lavorare in situazioni di stress con ottime doti di problem solving

- Ottime capacità di leadership e di organizzazione

- Precedente esperienza nel ruolo

- Buona manualità

- Flessibilità oraria

- Automunito

- Residenza in zona di lavoro

Si offre iniziale contratto diretto in azienda a tempo determinato con scopo assuntivo.

Inquadramento e retribuzione verranno definiti in base ai requisiti individuali e all’esperienza maturata dal candidato.

ADDETTO ALLE VENDITE / MAGAZZINIERE a Parma

Si richiede:

- Predisposizione al contatto con il pubblico;

- Precedente esperienza nella mansione;

- Disponibilità a lavorare nei giorni festivi;

- Patente B, automuniti.

Opportunità lavorativa a tempo determinato tramite agenzia per il lavoro, con successiva possibilità di inserimento in azienda.

OPERAIO ADDETTO ALLA RAFFINERIA A PARMA

Si richiede:

- Diploma o Qualifica in ambito Chimico-Fisico;

- Preferibile pregressa esperienza in ambito produttivo;

- Disponibilità a lavorare su turni;

- Domicilio in zona;

- Automuniti;

- Disponibilità immediata.

Opportunità lavorativa con possibilità di assunzione a lungo termine da parte dell’azienda Cliente, previo primo contratto a tempo determinato tramite agenzia per il lavoro.

TIROCINIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE a Sissa

La risorsa si occuperà di seguire le pratiche amministrative di assunzione, proroga e cessazione dei lavoratori, oltre all’inserimento presenze su gestionale.

Requisiti:

- Diploma;

- Buona competenza nell’uso del pc;

- Disponibilità full time

Zona di lavoro: Sissa Trecasali

Si offre opportunità di lavoro con inserimento in tirocinio

OPERAIO/A LAVORAZIONE SALUMI E CARNI a Fidenza

La risorsa si occuperà di macinatura, insacco e legatura dei salami; inoltre dovrà eseguire la lavorazione di carne fresca per la produzione di culateli, culatte, gole e simili.

Requisiti:

- Esperienza pregressa nella lavorazione della carne e dei salami;

- Disponibilità immediata;

- Automunito;

- Buona flessibilità oraria

Zona di lavoro: Fidenza

Si offre opportunità di lavoro con inserimento duraturo in azienda

Operaio/a full time

Azienda alimentare cerca operaio/a, full time, con buona conoscenza dell'uso del computer, possibilmente con titolo in materia.

Preferibilmente in possesso del patentino per muletto e/o con esperienza in merito.

Disponibile all'occorrenza a lavorare anche di sabato (in caso di necessità).

Assunzione a tempo indeterminato, se si passa il periodo di prova.

Addetto/a contabile

La figura che stiamo cercando sarà inserita all’interno dell’ufficio amministrativo con la responsabilità di gestire in piena autonomia la gestione del ciclo attivo/passivo fino alla predisposizione del bilancio contabile.

Responsabilità:

Registrazione fatture fornitori e interfaccia ufficio acquisti

Tenuta registro contabile, scadenziario e archivio pagamenti

Gestione scadenze fiscali

Liquidazione IVA, predisposizione mod. F24, rilevazione ritenuta d’acconto, versamento IMU

Predisposizione bilancio aziendale

Gestione rimborsi dipendenti e consulenti

Interfaccia ufficio legale esterno per gestione insolvenze clienti

Tenuta cassa centrale

Generazione di reportistica e materiale informativo

Requisiti principali:

Diploma/Laurea e/o in discipline economico/contabili

Esperienza di minimo 5 anni nel ruolo

Ottima padronanza degli strumenti informatici e del pacchetto Office (con focus su Excel)

Ottime doti di analisi, gestione e pianificazione

Titoli preferenziali:

Precedenti esperienze nella mansione in aziende B2B operanti in contesti internazionali

Conoscenza della lingua inglese

Buona padronanza del software gestionale OS1

Sede di lavoro: Sorbolo (PR)

Requisito imprescindibile: residenza a Parma o in province limitrofe

Inserimento immediato con retribuzione commisurata all'effettiva esperienza professionale acquisita.

Impiegata amministrativa con esperienza

ricerca di un'impiegata amministrativa con esperienza nella fatturazione.

Si richiede: disponibilità immediata, pregressa esperienza nella mansione, massima serietà e professionalità.

Orario di lavoro: full time.

I CV non inerenti non verranno presi in considerazione.

Barista

Cercasi barista seria con esperienza.

Età massima: 40 anni.

Addetti Comunicazione e Social appassionati di Motori

Cerchiamo Giovani o Appassionati di Motori per gestire la Comunicazione e la diffusione Social delle nostre attività:

Team Motociclismo che partecipa al Campionato Italiano Velocità

Reparto corse moto

Officina Moto

Addetto/a vendite e magazziniere

Ricerchiamo persona con esperienza come addetto/a vendite e magazziniere da inserire nel nostro organico.

Richieste esperienza e preferibile residenza in Parma città.

Receptionist/Centralinista

Stiamo ricercando una receptionist/centralinista per HUB contenente uffici, sale riunioni, spazi coworking e temporary office.

Avremmo bisogno di una figura professionale giovane e dinamica che abbia volontà di crescere con il progetto HUB, da inserire con tirocinio retribuito per 6 mesi (8 ore dal lunedì al venerdì).

MANSIONI

Accoglienza clienti

Registro ingressi/uscite

Gestione agenda appuntamenti

Registrazione bolle e fatture

Check ordinario del materiale di cartoleria e dei servizi igienici ai piani

Gestione posta in arrivo

Archiviazione materiale in arrivo dai corrieri

Gestione centralino telefonico

CARATTERISTICHE RICHIESTE:

- Precisione

- Puntualità

- Standing adeguato al contesto professionale

- Flessibilità

- Empatia e cordialità coi clienti

- Conoscenza intermedia Lingua Inglese parlata/scritta

- Dimestichezza e autonomia nell’utilizzo di Excel, Word, PowerPoint, Outlook

- Età massima 28 anni

Baristi, camerieri, cuochi

Storico locale di Parma cerca baristi, camerieri e cuochi da inserire in nuovo progetto con imminente apertura.

Si richiede esperienza nel settore (anche minima) e voglia di imparare.

Richiesta massima serietà, disponibilità nei week end, flessibilità di orari.

Camerieri e barman

Ricerca di camerieri e barman per lavoro part-time notturno e nei fine settimana/festivi.

Si cercano persone giovani, solari, dinamiche e di bella presenza.

Stage reparto confezionamento

Cercasi ragazzi/e per stage di 6 mesi nel reparto produzione e confezionamento.

Previsto rimborso spese.

Tirocinio in Studio di Consulenza del Lavoro

Studio di Consulenza del Lavoro ricerca tirocinante da inserire in organico.

Le principali mansioni che dovrà apprendere saranno:

gestione contrattualistica del lavoro

comunicazioni obbligatorie agli enti

adempimenti contributivi

front office

elaborazione buste paga

Si richiede diploma di ragioneria o equivalente e attitudine al lavoro di gruppo.

Sales back-office

Azienda leader nel settore dell'Information Technology, per la sua sede di Parma, ricerca risorsa in un'ottica di ampliamento della propria divisione commerciale dovuta alla sua forte crescita sul mercato.

La ricerca ha carattere di urgenza, con inserimento immediato previo stage retribuito.

La risorsa dovrà coprire un ruolo tecnico-commerciale all’interno della BU esistente che vedrà affidati i seguenti compiti:

Predisposizione di offerte a supporto dei commerciali della Sede di Parma

Previa formazione, una relazione diretta con i clienti a supporto del commerciale assegnatario degli stessi su tematiche e alcune tipologie di prodotti ben precisi

Gestione dell’inserimento ordini ed attività generiche di segreteria

La persona dovrà sapersi relazionare con i fornitori dei prodotti sui quali dovrà dare il supporto menzionato nei punti precedenti

Si offre:

Stage retribuito a norma di legge, volto alla formazione ed al trasferimento del know-how necessario allo svolgimento delle mansioni descritte. Tale percorso è volto al successivo step (contratto di apprendistato secondo la normativa vigente).

Se il candidato sarà ritenuto idoneo alla funzione indicata, assunzione inizialmente con la modalità di apprendistato per poi passare, al termine dello stesso, al contratto a tempo indeterminato.

Inserimento in una realtà aziendale vivace, sfaccettata ed in continua evoluzione con ottime prospettive di crescita sia professionale che economica.

L'aspirante ideale è un diplomato/neo laureato in discipline economiche/scientifiche con una forte predisposizione all’attività commerciale e alla tecnologia. Precisione, rigore, capacità di analisi e al tempo stesso flessibilità, sono le caratteristiche di personalità che caratterizzano la figura che stiamo cercando.

La risorsa verrà inserita, all’interno del team di back office e dovrà sapersi interfacciare in prospettiva anche con la parte tecnica dell'azienda, con l’obiettivo di avere una continua formazione sulle tematiche che compongono l’offering aziendale.

Contratto di lavoro: Tempo pieno, Stage, Tempo indeterminato

Luogo del lavoro: Parma, Emilia-Romagna (Obbligatorio)

Requisiti preferenziali sono una buona conoscenza dalla lingua inglese e la conoscenza del pacchetto Microsoft Office.