Ecco 42 offerte per chi cerca lavoro

Come di consueto, ecco la nostra bacheca degli annunci di lavoro del martedì. A cura dell'Informagiovani. Per candidarvi visitare il seguente link: http://informagiovani.parma.it

Per importante studio di consulenza del lavoro in zona PARMA (PR), cerchiamo n. 1 ADDETTO/A ELABORAZIONE PAGHE full-time con esperienza. Prospettive d'assunzione a tempo indeterminato

Per importante azienda in zona PARMA (PR), ricerchiamo 1 OPERATORE FISCALE con esperienza di elaborazione 730 e attestato del corso di operatore fiscale. Inserimento inizio aprile per la durata della campagna fiscale.

Per importante azienda in zona PARMA (PR) ricerchaimo 1 ADD. ALLE PULIZIE AUTOMUNITA/O . La persona lavorerà su diversi siti in zona Parma, Mezzani e Colorno in orario part time.

Per importante azienda in zona SALA BAGANZA (PR), ricerchiamo 1 STAMPATORE OFFSET su fogli a 5 colori con esperienza.

Per importante punto vendita della GDO in zona MEDESANO (PR) ricerchiamo 1 MACELLAIO . Il candidato ha maturato esperienza nella mansione e ha conoscenza delle varie tipologie di tagli di carne. E' richiesta flessibilità oraria e possesso di automobile propria.

Per importante azienda in zona PARMA (PR) ricerchiamo 1 ADD. UFFICIO ACQUISTI a causa sostituzione maternità. Richiesta conoscenza del gestionale Sap, della lingua inglese e preferibilmente laurea in ambito economico.

Per importante azienda in zona PARMA (PR) ricerchiamo 1 GRAFICO . Requisito fondamentale è la conoscenza di Photoshop illustrator, cinema 4d e 3 studio max . La figura si occuperà di sviluppo della parte grafica 3d del software

Per importante azienda operante nel settore di impianti di sicurezza in zona PARMA (PR), ricerchiamo 1 TECNICO INSTALLATORE ELETTRICO per diversi cantieri in zona Parma

Per importante azienda in zona PARMA (PR) cerchiamo n. 1 MAGAZZINIERE auto munito con patentino muletto, preferibilmente esperienza con carrelli trasversali o a pinze, disponibile al lavoro su turni. Si offre contratto di somministrazione a tempo determinato, con ottime prospettive d'inserimento diretto in azienda.

Per importante azienda in zona SISSA TRECASALI (PR) cerchiamo n. 1 CAPO OFFICINA con esperienza di carpenteria metallica, che svolgerà attività operative e di coordinamento del personale. Si offre contratto di somministrazione a tempo determinato, con ottime prospettive d'inserimento diretto in azienda.

Per importante azienda in zona Collecchio (PR) ricerchiamo 1 MANUTENTORE ELETTRICO con almeno 2-3 anni d'esperienza, conoscenza approfondita di impianti elettrici e bordo macchina, disponibilità oraria e su turni, da adibire alla manutenzione linea di produzione semi automatizzata e impianti dello stabilimento, impianti elettrici, carroponti, centrali termiche e frigorifere.

Per importante azienda in zona SALA BAGANZA(PR) siamo alla ricerca di un ADD. TAGLIO LASER con esperienza e disponibile ad un contratto full time.

Per importante azienda in zona PARMA (PR) siamo alla ricerca di un LAUREATO IN VETERINARIA con interesse anche per il mondo commerciale che si occupi di vendita e post vendita nel settore avicolo e di assistenza sanitaria. E’ richiesta la disponibilità a trasferte e a gestire un proprio pacchetto clienti.

Per importante azienda in zona PARMA (PR) ricerchiamo 1 INGEGNERE INFORMATICO JUNIOR preferibilmente con qualche anno di esperienza come programmatore PLC.

Per importante autofficina in zona PARMA (PR), ricerchiamo 1 ADD. ALLE REVISIONI con minima esperienza e diploma meccanico.

Per importante azienda in zona PARMA (PR) ricerchiamo 1 AUTISTA con patente C-E e CQC, che si occuperà di trasporto materiale ferroso e scarico presso clienti. Preferibile patentino carrello elevatore.

Per importante concessionaria in zona PARMA (PR) cerchiamo n. 1 MECCANICO RIPARATORE AUTOVEICOLI full-time con esperienza, anche minima, o formazione nel settore. Prospettive d'assunzione a tempo indeterminato.

Per importante azienda in zona PARMA (PR) cerchiamo n. 1 CAMERIERE/ADD. AL BANCO con massima disponibilità oraria e al lavoro nel weekend, che si occupi di servizio ai tavoli e gestione banco.

Per importante struttura in zona PALANZANO (PR) cerchiamo n. 1 OPERATORE SOCIO SANITARIO con qualifica professionale e minima esperienza. Si offre contratto di somministrazione a tempo determinato con ottime prospettive di assunzione diretta in azienda.

Per importante azienda in zona FORNOVO DI TARO (PR) ricerchiamo 1 AUTOMATION ENGINEER con esperienza in aziende di automazione, Diploma di Perito Elettronico o Laurea in Ingegneria Elettronica, che si occuperà di progettazione schemi elettrici, sviluppo programmi PLC e pannelli HMI, sviluppo e supporto richieste clienti, interazione e collaborazione col reparto meccanica per realizzazione impianti, interfaccia e supporto all’ufficio acquisti nella scelta fornitori nelle fasi progettuali e realizzative, avviamento macchine e supervisione collaudo elettrico in stabilimento 1-2 giorni a settimana e presso clienti in tutto il mondo.

TEST ENGINEER

La risorsa verrà inserita all’interno di un’importante realtà industriale con sede a Parma e si occuperà di testing di macchinari meccanici per il packaging, analisi ed elaborazione dati (calcolo della fattibilità, resistenza a sforzi), reportistica e valutazione della qualità del processo tramite prove di laboratorio.

Si richiede:

Laurea Specialistica in Ingegneria Meccanica, Elettrica, Elettronica o dei Materiali; verranno presi in considerazione anche laureati in Matematica, Statistica, Fisica e Chimica;

Ottima conoscenza di impianti meccanici altamente automatizzati e dei processi per la verifica del funzionamento;

Conoscenza dei materiali comunemente usati nel settore packaging;

Ottima conoscenza del pacchetto Office, in particolare Excel.

Disponibilità a trasferte;

Inglese tecnico B1.

Completano il profilo spiccate doti comunicative, team working e flessibilità.

Orario di lavoro: Full-Time;

Luogo di lavoro: Parma (PR);

Contratto proposto: da definire.

L’offerta di lavoro si intende rivolta ad entrambi i sessi ai sensi della L. 903/77

SVILUPPATORE INFORMATICO

La risorsa lavorerà in coordinamento con il team web per progettare, sviluppare e mantenere siti web.

Nello specifico si occuperà di:

Rivedere, modificare, correggere e ottimizzare i contenuti web;

Eseguire revisioni del codice, test e integrazioni;

Creare interfacce per migliorare l’esperienza utente complessiva;

Possedere competenze di progettazione coinvolte in tutto il ciclo di vita dello sviluppo Web.

Si richiede:

Titolo di studio ad indirizzo informatico;

Esperienza pluriennale nella mansione;

Conoscenza dei linguaggi di programmazione HTML, CSS e JavaScript;

Competenze in tecnologie lato server (Java, PHP).

Completano il profilo un approccio multi-tasking, organizzazione e definizione delle priorità.

Orario di lavoro: Full-Time;

Luogo di lavoro: Parma;

Contratto proposto: da definire in base all’ effettiva esperienza del candidato.

L’offerta di lavoro si intende rivolta ad entrambi i sessi ai sensi della L. 903/77

OPERATORE SU MACCHINE AUTOMATICHELa risorsa si occuperà della manutenzione ordinaria di macchine automatiche per il confezionamento di lattine diagnosticando il guasto e se di natura ordinaria intervenendo per la sua risoluzione.

Requisiti:

Esperienza almeno quinquennale nella mansione. La provenienza da scatolifici o realtà packaging costituirà requisito preferenziale;

Diploma tecnico (Perito Meccanico, Meccatronico o Diploma professionale in area meccanica);

Conoscenza del disegno tecnico e dei principali strumenti di misura;

Conoscenza di impianti ad alta velocità;

Disponibilità al lavoro su tre turni e ciclo continuo.

Completano il profilo uno spiccato problem solving, flessibilità oraria ed una buona manualità.

Orario di lavoro: Tre turni/Ciclo continuo;

Luogo di lavoro: Parma;

Contratto proposto: da definire in base all’ effettiva esperienza del candidato.

L’offerta di lavoro si intende rivolta ad entrambi i sessi ai sensi della L. 903/77

TECNICO MANUTENTORE

La risorsa verrà inserita all’interno del reparto di manutenzione e si occuperà di intervenire sugli impianti in caso di guasti di livello ordinario e straordinario. Coordinandosi con la produzione, individuerà il malfunzionamento per risolverlo e collaudare le macchine una volta rimesse in funzione.

Requisiti:

Titolo di studio tecnico, preferibilmente Diploma di Perito Meccanico, Elettromeccanico o Diploma professionale in area Meccanica;

Esperienza pregressa nel ruolo di almeno 5 anni; la provenienza dal settore automotive costituirà titolo preferenziale;

Conoscenza del disegno tecnico e dei principali strumenti di misura;

Conoscenza di impianti ad alta velocità;

Disponibilità al lavoro su tre turni e ciclo continuo.

Completano il profilo una spiccata attitudine al problem solving, decision making e flessibilità oraria.

Orario di lavoro: Tre turni/Ciclo continuo;

Luogo di lavoro: Parma;

Contratto proposto: da definire in base all’ effettiva esperienza del candidato.

L’offerta di lavoro si intende rivolta ad entrambi i sessi ai sensi della L. 903/77

CARROPONTISTI

a Sant’Ilario D’Enza (Re)

La risorsa si occuperà di imballaggio di infrastrutture edili. Si richiede: Patentino per la conduzione del carroponte e dei carrelli elevatori Pregressa esperienza nella mansione

STAMPATORE

a Parma

La risorsa lavorerà su macchine da stampa Offset, occupandosi di cambio formati, cambio in-chiostro, controllo qualità. Richiesta pregressa esperienza - Orario di lavoro su tre turni a ciclo continuo.

UN/A ADDETTO/A BACK-OFFICE Italia/estero a Quattro Castella (Re)

La figura si occuperà di: inserimento ordini, contatto con clienti e fornitori. Si richiede: Esperienza in mansione analoga Buona conoscenza delle lingue inglese, francese e spagnolo -

MECCANICA QUALIFICATO

a Parma

La risorsa si occuperà della conduzione, manutenzione e ripara-zione di macchinari industriali. Si richiede: Pregressa esperienza Diploma tecnico. Orario di lavoro su tre turni a ciclo continuo.

ADDETTO AL MONTAGGIO

a Quattro Castella (Re)

La risorsa si occuperà di montaggio a banco di componenti meccaniche. Si richiede: Pregressa esperienza nella mansione. Ora-rio di lavoro full-time, su orario spezzato.

MANUTENTORE ELETTRO-MECCANICO a Canossa (Re)

La risorsa si occuperà di manutenzione meccanica ed elettri-ca, ordinaria e straordinaria. Si richiede: Pregressa esperienza nella mansione Diploma tecnico. Orario di lavoro su tre turni.

DISEGNATORE MECCANICO a Montecchio Emilia (Re)

La risorsa sarà inserita nell’ufficio tecnico di un’azienda metal-meccanica strutturata. Si richiede: Laurea in Ingegneria Meccanica—Conoscenza di Autocad, Inventor e solidworks.

ADDETTO PIEGATURA LA-MIERA a Sant’Ilario D’Enza (Re)

Si richiede: Scolarizzazione a indirizzo tecnico Pregressa esperienza nella mansione –Conoscenza strumenti di misura. Orario di lavoro a giornata.

ADDETTI AL CONFEZIONA-MENTO ALIMENTARE a Corte Tegge (Re)

La risorsa si occuperà di confezionamento in linea e imballaggio del prodotto Si richiede: Flessibilità oraria, disponibilità su tre turni, disponibilità al sabato.

Tecnico Sistemista Junior

Azienda leader nel settore dell'Information Technology, per la sua sede di Parma, ricerca risorsa in un'ottica di ampliamento della propria divisione tecnica dovuta alla sua forte crescita sul mercato.

La ricerca è finalizzata all’assunzione, l’inserimento avverrà previo stage retribuito.

La risorsa dovrà coprire un nuovo ruolo di Sistemista Junior che vedrà affidati i seguenti compiti:

- mantenimento e monitoraggio dell’infrastruttura tecnologica delle aziende clienti in team col nostro gruppo di lavoro

- gestione, catalogazione e monitoraggio di quanto svolto nel day by day tramite apposito strumento

Si offre:

Stage retribuito a norma di legge, volto alla formazione ed al trasferimento del know-how necessario allo svolgimento delle mansioni descritte per il tempo necessario. Tale percorso è volto al successivo step (contratto di apprendistato secondo la normativa vigente).

Se il candidato sarà ritenuto idoneo alla funzione indicata, assunzione con la modalità dell'apprendistato.

realtà aziendale vivace, sfaccettata ed in continua evoluzione con ottime prospettive di crescita professionale.

Richieste

Il candidato ideale è un diplomato/neo laureato in discipline informatiche, con una forte predisposizione alla tecnologia. Precisione, rigore, capacità di analisi e al tempo stesso flessibilità, sono le caratteristiche di personalità che caratterizzano la figura che stiamo cercando.

Sono richiesti le seguenti competenze:

Conoscenza dei sistemi Microsoft Windows 7/10

Conoscenza dei principi di base del Backup e del software antivirus

Principi di base per la manutenzione hardware

Buona conoscenza della lingua inglese e del pacchetto Office

Requisiti preferenziali sono una buona conoscenza dalla lingua inglese e la conoscenza della suite Microsoft Office. Si richiede l’invio del curriculum in formato Europass.

Consegna Pizze

Cercasi personale automunito/motomunito per consegna pizze in Parma durante l'orario Serale Richiesta disponibilità del mezzo proprio

Ricerca tirocinante gelateria

Ricerca di un/a ragazzo/a per tirocinio in gelateria

Social Media Manager

Il candidato o la candidata dovrà gestire in modo professionale i social network.

Richiesta ottima conoscenza della lingua inglese scritta e parlata.

Il/la candidato/a deve essere automunito.

Cercasi 2 educatore/educatrice professionale per Comunità Educativa per Minori (Provincia di Parma)

Lavoro su turni (compresi notturni e festivi)

Laurea in Scienze dell’Educazione, Laurea in Scienze della Formazione, Pedagogia, Servizi Sociali

Automunito

Impiegata/o Addetto/a al call center

Agenzia in attività finanziaria cerca impiegato/a addetta/o al call center. Si offre contratto di apprendistato

Richiesto diploma di scuola superiore o laurea.

ANIMATORI – TECNICI – DJ – ISTRUTTORI

Espace International Agenzia di Animazione turistica Eventi e Spettacoli cerca per PARTENZA IMMEDIATA, animatori anche alla prima esperienza lavorativa, da inserire all’interno del proprio organico presso le numerose strutture patners, site in Puglia, Sicilia e Trentino

Si richiede massima serietà, propensione al lavoro in team e al contatto con il pubblico, voglia di lavorare e mettersi in gioco.

Eta’ minima 18

Istruttore di Scuola Guida

Autoscuola in Parma cerca Istruttore di Scuola Guida.

E' richiesta attestazione di abilitazione.