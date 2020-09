Ecco 13 offerte per chi cerca lavoro

Come di consueto, ecco la nostra bacheca degli annunci di lavoro del martedì a cura dell'Informagiovani. Per candidarvi visitare il seguente link: http://informagiovani.parma.it

Social media manager

Siamo alla ricerca di una figura giovane con età compresa tra i 22 e i 29 anni, dinamica e appassionata del mondo digital. Avrà il compito di gestire la strategia di posizionamento sui social media e sarà responsabile della gestione dei canali social di diversi clienti Nello specifico si occuperà di: · programmazione e pubblicazione di contenuti su diversi profili social (LinkedIn, Facebook, Instragram etc) · Monitoraggio giornaliero di campagne ADV con settaggi e analisi dei risultati · Creazione di grafiche e copy · Gestione diretta con i clienti · Redazione di piani editoriali · Redazione di reportistica mensile · Sviluppo di strategie e soluzioni per i canali social media a supporto delle iniziative aziendali. Richieste Ottima conoscenza dei social media e gestione autonoma di tutti i canali. Buona conoscenza e gestione di Business Manager per la gestione delle pagine Facebook. Ottima conoscenza delle pagine Facebook ADS. Buona conoscenza del pacchetto Adobe (Photoshop, InDesign, Illustrator). Buona conoscenza della lingua inglese. Spiccate capacità relazionali e di comunicazione. Forte orientamento ai risultati e agli obbiettivi. Capacità organizzative e analitiche. Predispozione al lavoro in team.

Cameriere/a

Trattoria Antichisapori (www.trattoria-antichisapori.com) a Parma, ricerca cameriere/a per il weekend. Si richiede: disponibilità ad imparare e buona volontà; essere automuniti.

Tecnico Elettronico

Audiosales srl, azienda di Sorbolo (PR), distributrice per il terriotrio italiano di attrezzature audio/luci e strutture professionali per lo spettacolo, ricerca un TECNICO ELETTRONICO da inserire nelle attività di riparazione e consulenza dei sistemi audio/video/luci/strutture per lo spettacolo. La risorsa inserita nel team dedicato alla riparazione, supporto alla clientela e consulenza, dovrà svolgere attività di ricerca guasto, riparazione e collaudo di parti e sistemi.Il tecnico dovrà operare in conformità a documentazione tecnica, procedure ed istruzioni operative fornite dai produttori di materiali.

Si richiedono: diploma di perito elettronico (o similare); esperienza nel ruolo riparatore in generale; conoscenza di elettronica ed elettromeccanica; utilizzo strumentazioni di collaudo analogico e digitale, capacità di montare assiemi elettromeccanici e saldare componentistica elettronica; comprensione di base di documentazione tecnica (elettronica e meccanica); conoscenza della lingua inglese; disponibilità a spostamenti per partecipazioni a corsi di formazione; attitudine ad interagire con altri reparti intereni ed esterni e a lavorare in squadra.

Educatore

Si ricerca figura di educatore/educatrice per servizio di sostegno scolastico. Sono richiesti i seguenti titoli di studio: tecnico dei servizi sociali, liceo delle scienze umane, laurea in scienze dell'educazione, della formazione, psicologia, pedagogia o qualifica di formatore professionale. Età compresa tra 19 e 35 anni.

Addetto al magazzino

Azienda nel settore logistico con sede a Fidenza (PR) cerca con urgenza addetto al magazzino. Il candidato deve essere in grado di utilizzare software logistico. Obbligo di patentino per conduzione di carrello elettrico.

Barista

Cercasi barista a Parma. Minima esperienza, età massima 35 anni. Orario di lavoro part time.

Assistente studio chiropratico

Cercasi assistente studio chiropratico. Dal lunedì al mercoledì dalle 8.30 alle 13 e martedì e giovedì dalle 16 alle 20. Dovrà accogliere i clienti, gestire appuntamenti, pagamenti e occuparsi della segreteria. E' richiesto un buon uso di Microsoft Office. Disponibilità a dare una mano a mantenere il luogo di lavoro in ordine.

Addetto alla logistica

Bricocenter Parma. Cosa abbiamo pensato per te: Farai parte della squadra logistica a supporto di tutte le attività commerciali del negozio. Ti occuperai, dal punto di vista operativo, del flusso delle merci, del ricevimento al caricamento dei banchi, parteciprai agli inventari e sarà tua cura la gestione dello srock e delle anomalie. Ti occuperai di smistare le merci in entrata e uscita, anche quelle destinate al ritiro da parte del cliente. Parteciperai alla preparazione delle zone espositivi e farai in modo che il negozio sia sempre pieno e ordinato, favorendo una modalità di acquisto facile e veloce. Cosa ti offriamo: Un percorso pensato su misura per te con affiancamento on the job, formazioni in aula, e-learning e webinar, grazie a piattaforme digitali dedicate. Uno smathphone come strumento di lavoro per essere connesso con la tua squadra e con i clienti. Un piano di assicurazione sanitaria e altre convenzioni per auto, banche e tempo libero. Richieste: Sei pronto a questa sfida se: Hai un diploma di scuola superiore o similare. Hai maturato esperienze operative all'interno di una squadra logistica di negozio/di un magazzino o di un'azienda logistica o produttiva. Hai passione ed interesse a sviluppare nuove competenze logistiche nel settore retail. Hai confidenza con il digitale e ti piace l'idea di integrarlo nel tuo lavoro quotidiano. Ti riconosci la capacità di incidere e di portare valore aggiunto all'interno di un gruppo.

Cuoco / lavapiatti

Storico locale del centro di Parma cerca cuoco/a e lavapiatti da inserire nel proprio staff, si richiede esperienza nel settore. Richiesta massima serietà, disponibilità nei week end, flessibilità di orari.

Intermediari assicurativi

Alleanza Assicurazioni spa, leader nazionale nel settore previdenziale e risparmio gestito, seleziona per la propria agenzia di Parma Nord, n. 3 intermediari assicurativi per le zone di Parma, Collecchio e Fornovo Taro. Si offre percorso formativo teorico-pratico retribuito con costante affiancamento, possibilità di carriera ed assunzione a tempo indeterminato. Richieste: Età 23/45 anni. Diploma di Maturità. Automunito. Residenza o domicilio a Parma e provincia.

Cercansi 3 consulenti immobiliari

Parma Padana Immobiliare con sedi in Collecchio e Sala Baganza e Parma cerca tre figure fortemente determinate a crescere nella professione di consulente immobiliare, attraverso passione, umiltà e onestà nel miglioramento continuo, ambiziose di crescere nel ruolo di responsabile d’agenzia, per poi diventare titolare di nuove filiali. Si richiede: tanta volontà nel mettersi in gioco in un ambiente giovane e motivante. Offriamo: stage formativo retribuito con fisso mensile più provvigioni, affiancamento costante finalizzato alla crescita di ruolo.