11 opportunità per chi cerca lavoro

GEOMETRA/INGEGNERE CIVILE (RIF. 56515) per azienda edile di Parma. La figura ricercata si occuperà di: esecuzione dei rilievi tecnici sul posto, gestione dei rapporti con appaltatori e subappaltatori, fornitori, DL, organizzazione e direzione dei lavori all’interno del cantiere, gestione delle commesse, redazione della contabilità di cantiere e degli stati di avanzamento dei lavori. Requisiti richiesti: diploma di geometra o laurea in ingegneria civile, capacità dei lettura dei disegni tecnici edili, esperienza nella contabilità e gestione dei cantieri, conoscenza dei computi metrici e listini prezzi, padronanza di Ms Office e Autocad 2D, spiccate capacità organizzative, orientamento al team working, autonomia e flessibilità.



RESPONSABILE AMMINISTRATIVA/O (RIF. 56664) per azienda metalmeccanica in provincia di Parma. Il profilo ricercato si occuperà, in completa autonomia, della contabilità clienti e fornitori, ciclo attivo e passivo, gestione delle scadenze amministrative, controllo di gestione, banche, estero metro, intrastat, gestione della tesoreria, cespiti, iva e di tutti gli adempimenti contabili fino alla chiusura del bilancio. Requisiti richiesti: diploma e/o laurea, autonomia operativa, precisione e riservatezza.



IMPIEGATA/O CONTABILE PART TIME POMERIDIANO (RIF. 55896) per azienda operante nella consulenza aziendale. La figura ricercata si occuperà del ciclo attivo, dei rapporti con gli istituti di credito, degli adempimenti fiscali, bilanci, della gestione del personale aziendale e dei collaboratori esterni, consulenza telefonica alla clientela, gestione dell’attività immobiliare. Sono richiesti: diploma e/o laurea in materie economiche, esperienza e autonomia operativa, ottima conoscenza dei programmi office, flessibilità, proattività, capacità organizzativa e orientamento alle relazioni interpersonali. La conoscenza del gestionale Zucchetti costituisce titolo preferenziale.



SALES ACCOUNT JUNIOR (RIF. 56602) per azienda operante nel settore del controllo della temperatura sui mezzi di trasporto. La figura ricercata, rispondendo al Responsabile Commerciale, si occuperà della gestione e ampliamento del portafoglio clienti aziendale, sviluppo nuovi contratti nel territorio di competenza, promozione di azioni di fidelizzazione ai clienti acquisiti, gestione delle trattative di vendita, redazione di report e aggiornamento CRM aziendale. Si richiede: diploma e/o laurea, ottima conoscenza della lingua inglese, padronanza del pacchetto Office, disponibilità alle trasferte, predisposizione e attitudine per il settore delle vendite, orientamento al cliente, alla negoziazione e al raggiungimento degli obiettivi prefissati. L’esperienza nel settore vendite costituisce titolo preferenziale.



IMPIEGATA/O CONTABILE (RIF. 56752) per azienda operante nel settore informatico. Il profilo ricercato, inserito in Ufficio Amministrativo e riportando al Responsabile Amministrativo, si occuperà della gestione della contabilità generale, fatturazione attiva e passiva, adempimenti fiscali (liquidazioni iva mensili e periodiche, dichiarazioni annuali), redazione bilanci, gestione scadenziario e recupero crediti. Si richiede: diploma e/o laurea in materie economiche, esperienza consolidata in analoga mansione, buona padronanza del pc e degli applicativi Ms Office, buona conoscenza della lingua inglese, precisione e doti organizzative. La conoscenza del gestionale SAP Business One costituisce titolo preferenziale.



IMPIEGATA/O CONTABILE (RIF. 56786) per azienda cliente. Il/la candidato/a ideale, inserito/a in Ufficio Amministrazione e Finanza e riportando al Responsabile Amministrativo, gestisce tutte le attività di consuntivazione per la predisposizione delle chiusure contabili, effettua sul gestionale tutte le scritture contabili per la quadratura delle scritture mensili, incluse le scritture a carattere fiscale, verifica i pagamenti ai fornitori e gli incassi dai clienti, redige la reportistica interna delle entrate e delle uscite, predispone i piani di ammortamento relativi alle rate dei mutui, la documentazione di lavoro per i revisori e per gli altri consulenti esterni. La figura ricercata si occuperà, inoltre, della pianificazione e del controllo di gestione definendo i piani, budget e forecast economici/patrimoniali/finanziari con il monitoraggio e consolidamento mensile degli avanzamenti, delle performance economiche e del KPI, nonché delle performance operative e di business, dovrà assicurare la pianificazione, compresa quella fiscale. Si richiede: laurea ad indirizzo economico, esperienza consolidata in analoga mansione, autonomia operativa, buona conoscenza della lingua inglese (B2 o superiore), proattività, dinamicità e flessibilità.



MANUTENTORE ELETTROMECCANICO (RIF. 56760) per azienda operante nel settore dei derivati del legno. La risorsa lavorerà nel team maintenance e dovrà garantire la corretta manutenzione elettromeccanica ordinaria e straordinaria degli impianti di produzione per consentire i volumi e i ritmi produttivi previsti. In particolare, il profilo ricercato si occuperà di: manutenzione elettromeccanica ordinaria e straordinaria su tutti gli impianti, diagnostica delle cause dei problemi elettromeccanici per la loro risoluzione e messa in atto di azioni preventive, collaborazione nella modifica delle linee produttive relativamente alla parte elettrica e meccanica, aggiornamento della reportistica per la rendicontazione delle modifiche effettuate, segnalazione al responsabile riguardo eventuali necessità di acquisto ricambi. Si richiede: diploma o qualifica tecnica, pregressa esperienza di almeno 2-3 anni in contesti produttivi complessi in area manutenzione , conoscenza PLC Omron Siemens, buone competenze di pneumatica, meccanica, lettura schemi elettrici e riparazione quadri elettrici. E’ gradita la flessibilità e la disponibilità al lavoro su turni.



TORNITORE E PROGRAMMATORE CNC (RIF. 56667) per azienda metalmeccanica. Siamo alla ricerca di una giovane risorsa che sarà impiegata nella programmazione e preparazione del tornio cnc, posizionamento pezzi da eseguire e controllo qualità. Si desidera incontrare un/una giovane candidato/a da formare con forte motivazione all’apprendimento del mestiere. Serietà, precisione e attenzione ai dettagli completano il profilo.



ADDETTA/O AL TAGLIO, PORZIONATURA E CONFEZIONAMENTO FORMAGGIO (RIF. 56691) La figura ricercata si occuperà di tutte quelle attività legate al laboratorio taglio formaggio, in particolare taglio, lavorazione e confezionamento. Si richiede: diploma di scuola superiore, flessibilità oraria, disponibilità al lavoro al sabato, attitudine al lavoro di squadra. Formazione specifica sul prodotto, haccp e l’esperienza pregressa in analoga mansione costituiscono titoli preferenziali.



ADDETTA/O ALLE CONSEGNE E SPEDIZIONI (RIF.56693) per azienda alimentare con sede nella provincia di Parma. La risorsa si occuperà del ricevimento della merce, preparazione, spedizione degli ordini e consegne presso i clienti. Si richiede: flessibilità di orari, patente b, disponibilità al lavoro al sabato, disponibilità alla guida dei mezzi aziendali. La formazione in materia alimentare, l’attestato haccp e l’esperienza pregressa nella medesima mansione costituiscono titoli preferenziali.



ADDETTO/A ALLA VERNICIATURA A SPRUZZO (RIF. 56631) per azienda operante nel settore della carpenteria metallica. La risorsa si occuperà della preparazione dei componenti alla verniciatura e della verniciatura a spruzzo,dell’esecuzione dei ritocchi e del controllo qualità. Requisiti: esperienza consolidata in analoga mansione, competenza nella preparazione delle tinte, abilità tecnica nell’uso dei macchinari e degli strumenti per verniciare conoscenza approfondita delle caratteristiche delle vernici e materiali, precisione, attenzione al dettaglio, manualità e affidabilità. Sede di lavoro: provincia di Parma.

