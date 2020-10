Ecco 37 offerte per chi cerca lavoro

Come di consueto, ecco la nostra bacheca degli annunci di lavoro del martedì a cura dell'Informagiovani. Per candidarvi visitare il seguente link: http://informagiovani.parma.it

● Ricerca praticante per agenzia immobiliare

Selezioniamo laureato/a in architettura per gestione della comunicazione pubblicitaria in agenzia immobiliare e gestione open house ed altri eventi legati alla promozione immobiliare.

Si offre praticantato e a seguire apprendistato.

Occorre la capacità di costruire rendering e immagini pubblicitarie di qualità, predisposizione alla costruzione di eventi. Richiesta disponibilità a spostarsi nella provincia di Parma per la gestione diretta degli eventi.

Richiesta Laurea in Architettura.

● Tecnico informatico

Siamo alla ricerca di un Tecnico Informatico da inserire presso la nostra sede di lavoro nella zona di Parma e Provincia.

La risorsa dovrà essere in grado di dare supporto di Help Desk risolvendo problemi HW/SW sia in laboratorio sia presso le aziende.

Richieste:

Conoscenza SO Microsoft Windows 10 e Windows Server

Conoscenza di di base piattaforma Microsoft Officenetworking

Configurazione Router e AP Wi-Fi Active Directory e servizi di rete Microsoft

Configurazione Smartphone con sistema Ios e Android

E' gradita la conoscenza di ambiente Microsoft Windows Server e Ambiente Microsoft e competenze tecniche informatiche di 2° livello

● Impiegato/a per ufficio amministrazione full time

Siamo alla ricerca di un impiegato/a amministrativo/a, neo diplomato/laureato con background scolastico nelle materia di economia, finanza e contabilità.

Il profilo ricercato dovrà avere buone competenze in materia organizzativa, contabile e di segreteria. Il candidato prescelto dovrà garantire affidabilità e precisione, buone abilità informatiche.

La risorsa verrà inserita in un team di persone di esperienza dedicate alle attività di amministrazione aziendale.

Saranno valutate solo candidature con residenza/domicilio a Parma o zone limitrofe.

Richieste

Età max 30 anni, anche primo impiego.

Titolo di studio: Diploma/Laurea in Ragioneria, Economia Aziendale

Automunito/a

● Cercasi Terminalista/cassiera

I giorni con maggiore flusso di lavoro sono il sabato e la domenica.

E’ richiesto un ottimo approccio con tutti i tipi di clientela, atteggiamento solare, dinamica, disponibile e gentile.

Preferibile almeno 2 anni di esperienza in mansioni analoghe.

● Operaio - Montatore / Serramentista / Manutentore

Siamo alla ricerca di una figura di un Operaio - Montatore / Serramentista / Manutentore.

Richieste

Preferibile di qualifica di diploma in ambito elettrotecnico.

Richiesta minima esperienza in automazioni, predisposizione al lavoro in team, dinamismo, flessibilità, precisione. La risorsa deve essere automunita.

Verranno prese in considerazione solo le candidature con i requisiti esposti e solo i CV con fototessera e consenso privacy (D.Lgs. 196/2003).

● Profilo Amministrativo

Azienda operante nel settore delle infrastrutture telefoniche ed elettriche ricerca figura con mansioni amministrative a supporto del responsabile ammnistrativo

● Addetto/a buste paga

Primario Studio Professionale cerca impiegata esperta in elaborazione delle buste paga e adempimenti connessi per l'inserimento in via definitiva all'interno della struttura

Richieste:

Conoscenza approfondita dei cedolini paga, preferibile conoscenza del software zucchetti "Paghe Web", comunque non indispensabile.

● Assistente alla poltrona con esperienza

Cerco un'assistente alla poltrona con esperienza anche senza qualifica Aso per contratto part-time. Lo studio si trova in centro a Parma, si darà priorità a chi risiede nelle vicinanze, disponibilità nel concordare gli orari

Richiesti almeno 2 anni di esperienza.

● Tirocinio per studio di consulenza del lavoro

Studio di consulenza del lavoro ricerca tirocinante per futuro inserimento stabile in team.

Le principali mansioni che dovrà apprendere saranno:

contrattualistica del lavoro

comunicazioni obbligatorie agli enti

adempimenti contributivi

front office

elaborazione buste paga

Si richiede almeno il diploma di ragioneria o equivalente, attitudine al lavoro di gruppo e età massima 29 anni.

ANNUNCI AGENZIE PER IL LAVORO

● Per importante punto vendita GDO a PARMA (PR) e ricerchiamo BANCONISTA DI GASTRONOMIA PART-TIME con minima esperienza, disponibilità al lavoro anche nei weekend. Si offre iniziale contratto in somministrazione con ottime prospettive di assunzione diretta in azienda.

● Per famiglia in zona PARMA (PR) cerchiamo n. 1 BADANTE CONVIVENTE, che si occuperà di igiene e cura della persona, pulizia della casa. E' richiesta esperienza nella mansione. Si offre iniziale contratto di somministrazione.

● Per importante punto vendita GDO a PARMA (PR) ricerchiamo MACELLAIO con minima esperienza, disponibilità al lavoro anche nei weekend. Si offre iniziale contratto in somministrazione con ottime prospettive di assunzione diretta in azienda.

● Per pasticceria di PARMA (PR) ricerchiamo 1 CAMERIERE/A con minima esperienza, disponibilità al lavoro anche nei weekend. Si offre iniziale contratto in somministrazione con ottime prospettive di assunzione diretta in azienda.

● Per azienda di pulizie ricerchiamo 1 ADD. PULIZIE che sia disponibile a lavorare su cantieri in zona Parma. E’ richiesta esperienza nella mansione e disponibilità dal lunedì al sabato. Si offre iniziale contratto in somministrazione

● Per importante azienda settore plastico di SAN POLO DI TORRILE (PR) cerchiamo n. 1 BACK OFFICE ESTERO con conoscenza fluente della lingua inglese e francese.

● Per importante azienda in zona PARMA (PR) cerchiamo n. 1 CONTROLLER con esperienza in contesti strutturati, anche minima, competenze nel settore supply chain, buon utilizzo del pacchetto Office e conoscenza della lingua inglese.Si offre contratto di somministrazione, con ottime prospettive di assunzione diretta in azienda.

● Per importante azienda in zona PARMA (PR) cerchiamo n. 1 PERITO MECCANICO JUNIOR da adibire ad attività in produzione. Si offre iniziale contratto di somministrazione con prospettive di assunzione diretta in azienda.

● Per importante azienda alimentare di LANGHIRANO (PR) cerchiamo n. 1 COMMERCIALE ESTERO. E’ richiesto esperienza nella mansione in aziende alimentari. Si offre contratto diretto in azienda

● Per azienda metalmeccanica di PARMA (PR) siamo alla ricerca di 1 ADD. MACCHINE CNC. E’ richiesta lettura del disegno meccanico ed esperienza nella mansione di almeno 2 anni. Si offre iniziale contratto di somministrazione con prospettive di assunzione diretta in azienda.

● Per azienda alimentare nei pressi di TRECASALI (PR) siamo alla ricerca di 1 OPERAIO ADDETTO ALLA PRODUZIONE. Il candidato seguirà il ciclo produttivo e lavorerà su macchine automatizzate. E' richiesta minima esperienza in contesti produttivi ed è requisito preferibile essere in possesso del patentino del muletto. Si offre iniziale contratto di somministrazione con ottime prospettive di assunzione diretta in azienda

● Per importante azienda in zona Parma (PR) cerchiamo n. 1 ADD.MANUTENZIONE E INSTALLAZIONE JUNIOR preferibilmente con diploma tecnico, da formare e adibire all'installazione e manutenzione di impianti di refrigerazione e riscaldamento. Si offre contratto di somministrazione a tempo determinato, con ottime prospettive di assunzione diretta in azienda.

● Per importante azienda di PARMA (PR) cerchiamo 1 ELETTRICISTA JUNIOR domiciliato in zona limitrofe. E' richiesto titolo di studio inerente e minima esperienza nella mansione. Si offre iniziale contratto di somministrazione con ottime prospettive di assunzione diretta in azienda.

● Per importante azienda di PONTETARO (PR) ricerchiamo 1 ELETTRICISTA con almeno 3 anni d'esperienza.Si offre contratto di somministrazione a tempo determinato, con ottime prospettive di assunzione diretta in azienda.

● Per importante azienda del settore metalmeccanico in SISSA (PR), ricerchiamo 1 DISEGNATORE MECCANICO 3D con esperienza.

● Per struttura residenziale per minori tra Emilia e Liguria, cerchiamo n. 1 INFERMIERE/A auto munito con esperienza in ambito psichiatrico o minorile. Si richiedono laurea, iscrizione OPI aggiornata, disponibilità al lavoro su due turni e alla reperibilità ciclica, domicilio in zona. Si offre contratto di somministrazione a tempo determinato, con prospettive d'assunzione diretta in azienda.

● Per importante struttura in zona PALANZANO (PR) cerchiamo n. 1 OPERATORE SOCIO SANITARIO con qualifica professionale e minima esperienza. Si offre contratto di somministrazione a tempo determinato con ottime prospettive di assunzione diretta in azienda.

● Per importante azienda in zona FORNOVO DI TARO (PR) ricerchiamo 1 AUTOMATION ENGINEER con esperienza in aziende di automazione, Diploma di Perito Elettronico o Laurea in Ingegneria Elettronica, che si occuperà di progettazione schemi elettrici, sviluppo programmi PLC e pannelli HMI, sviluppo e supporto richieste clienti, interazione e collaborazione col reparto meccanica per realizzazione impianti, interfaccia e supporto all’ufficio acquisti nella scelta fornitori nelle fasi progettuali e realizzative, avviamento macchine e supervisione collaudo elettrico in stabilimento 1-2 giorni a settimana e presso clienti in tutto il mondo.

● Operai/ie metalmeccanici/che per azienda in zona Bozzolo (MN)

● Addetti/e all’imballaggio disponibilità 2 turni per azienda di Viadana (MN)

● Carrellisti ESPERTI con patentino aziende della zona di Viadana (MN)

● Manutentore meccanico con esperienza su impianti industriali per azienda zona Casalmaggiore (CR)

● Manutentore elettrico con esperienza su impianti industriali per azienda zona Viadana (MN)

● Responsabile amministrativo zona San Giovanni in Croce (CR)

● Responsabile reparto tecnico/assistenza zona San Giovanni in Croce (CR)

● Capo magazziniere per azienda zona Casalmaggiore (CR)

● Neolaureato in ambito chimico addetto al laboratorio per azienda zona Casalmaggiore (CR)

● Responsabile controllo qualità processo per azienda zona Casalmaggiore (CR)

