Ecco 34 offerte per chi cerca lavoro

Come di consueto, ecco la nostra bacheca degli annunci di lavoro del martedì a cura dell'Informagiovani. Per candidarvi visitare il seguente link: http://informagiovani.parma.it

ANNUNCI PRIVATI / RICERCHE DIRETTE

Per candidarsi utilizzare gli indirizzi di contatto riportati in ciascun annuncio o seguire le istruzioni indica

● Educatore/educatrice professionale

Cercasi educatore/educatrice professionale per Comunità Educativa per Minori (Provincia di Parma)

Lavoro su turni (compresi notturni e festivi)

Automunito

Titoli di studio richiesti: Laurea in Scienze dell'Educazione, Laurea in Scienze della Formazione, Pedagogia, Servizi Sociali

● Tecnico Informatico

Faccincani e Gandolfi srl (www.faccincani.it) ricerca stagista Informatico da presso la propria sede in zona Parma e provincia come tecnico informatico.

La risorsa dovrà essere in grado di dare supporto di Help Desk risolvendo problemi HW/SW sia in laboratorio che presso le aziende.

Requisiti:

- età: massimo 30 anni;

- conoscenza SO Microsoft Windows, piattaforma Micrsoft di base;

- conoscenza dispisitivi mobili smartphone con sistema Ios e Android.

● Consulente vendita ambito bancario

Associazione D.E.C.I.BA (www.deciba.it) ricerca consulente vendita nell'ambito bancario.

Requisiti richiesti:

- disponibilità immediata

- esperienza come webmaster e conoscenza pacchetto office, utilizzo internet

● Impiegati tecnici da inserire nel proprio organico nel settore FORMAZIONE

EcoGeo S.r.l., società operante nel settore della consulenza in materia di Sicurezza ed Igiene sul Lavoro, Ambiente e Qualità, cerca impiegati tecnici da inserire nel proprio organico nel settore FORMAZIONE. I docenti formatori (abilitati ai sensi del DI 06/2013) dovranno essere esperti in materia di Sicurezza e Salute nei luoghi di lavoro, cantieri e attrezzature per la formazione lavoratori D.lgs. 81/2008 e smi e Accordo Stato Regioni del 21/12/2011.

Il/la candidato/a è in possesso dei seguenti requisiti:

diploma tecnico o laurea in ambito scientifico

requisiti del formatore secondo il D.I. 06/03/2013

esperienza pregressa in qualità di docente nel settore della formazione sulla sicurezza

ottime doti relazionali, comunicative e di team work

capacità di gestione di gruppi

disponibilità a trasferte presso aziende clienti

capacità di organizzare il programma in funzione del settore aziendale della classe

capacità di scelta delle metodologie, tecniche didattiche e contenuti su misura per la classe di destinazione

capacità di gestione del tempo

buona gestione delle relazioni e delle dinamiche psicosociali presenti nel gruppo

buona capacità di stimolare interesse e motivazione all'apprendimento

buone competenze organizzative, di pianificazione e di problem solving

Richiesta patente B – automunito. Si richiede esperienza preferibilmente almeno triennale nel settore.

● Cercasi neolaureato in architettura per praticantato - apprendistato

Selezioniamo laureato/a in architettura per gestione della comunicazione pubblicitaria in agenzia immobiliare e gestione open house ed altri eventi legati alla promozione immobiliare.

Si offre praticantato e a seguire apprendistato.

Occorre la capacità di costruire rendering e immagini pubblicitarie di qualità, predisposizione alla costruzione di eventi. Richiesta disponibilità a spostarsi nella provincia di Parma per la gestione diretta degli eventi.

Richiesta Laurea in Architettura.

● Tecnico informatico

Siamo alla ricerca di un Tecnico Informatico da inserire presso la nostra sede di lavoro nella zona di Parma e Provincia.

La risorsa dovrà essere in grado di dare supporto di Help Desk risolvendo problemi HW/SW sia in laboratorio sia presso le aziende.

Richieste

Conoscenza SO Microsoft Windows 10 e Windows Server

Conoscenza di di base piattaforma Microsoft Officenetworking

Configurazione Router e AP Wi-Fi Active Directory e servizi di rete Microsoft

Configurazione Smartphone con sistema Ios e Android

E' gradita la conoscenza di ambiente Microsoft Windows Server e Ambiente Microsoft e competenze tecniche informatiche di 2° livello

ANNUNCI AGENZIA PER IL LAVORO

● Per importante punto vendita GDO a PARMA (PR) e ricerchiamo BANCONISTA DI GASTRONOMIA PART-TIME con minima esperienza, disponibilità al lavoro anche nei weekend. Si offre iniziale contratto in somministrazione con ottime prospettive di assunzione diretta in azienda.

● Per famiglia in zona PARMA (PR) cerchiamo n. 1 BADANTE CONVIVENTE, che si occuperà di igiene e cura della persona, pulizia della casa. E' richiesta esperienza nella mansione. Si offre iniziale contratto di somministrazione.

● Per importante punto vendita GDO a PARMA (PR) ricerchiamo MACELLAIO con minima esperienza, disponibilità al lavoro anche nei weekend. Si offre iniziale contratto in somministrazione con ottime prospettive di assunzione diretta in azienda.

● Per pasticceria di PARMA (PR) ricerchiamo 1 CAMERIERE/A con minima esperienza, disponibilità al lavoro anche nei weekend. Si offre iniziale contratto in somministrazione con ottime prospettive di assunzione diretta in azienda.

● Per azienda di pulizie ricerchiamo 1 ADD. PULIZIE che sia disponibile a lavorare su cantieri in zona Parma. E’ richiesta esperienza nella mansione e disponibilità dal lunedì al sabato. Si offre iniziale contratto in somministrazione

● Per importante azienda settore plastico di SAN POLO DI TORRILE (PR) cerchiamo n. 1 BACK OFFICE ESTERO con conoscenza fluente della lingua inglese e francese.

● Per importante azienda in zona PARMA (PR) cerchiamo n. 1 CONTROLLER con esperienza in contesti strutturati, anche minima, competenze nel settore supply chain, buon utilizzo del pacchetto Office e conoscenza della lingua inglese.Si offre contratto di somministrazione, con ottime prospettive di assunzione diretta in azienda.

● Per importante azienda in zona PARMA (PR) cerchiamo n. 1 PERITO MECCANICO JUNIOR da adibire ad attività in produzione. Si offre iniziale contratto di somministrazione con prospettive di assunzione diretta in azienda.

● Per importante azienda alimentare di LANGHIRANO (PR) cerchiamo n. 1 COMMERCIALE ESTERO. E’ richiesto esperienza nella mansione in aziende alimentari. Si offre contratto diretto in azienda

● Per azienda metalmeccanica di PARMA (PR) siamo alla ricerca di 1 ADD. MACCHINE CNC. E’ richiesta lettura del disegno meccanico ed esperienza nella mansione di almeno 2 anni. Si offre iniziale contratto di somministrazione con prospettive di assunzione diretta in azienda.

● Per azienda alimentare nei pressi di TRECASALI (PR) siamo alla ricerca di 1 OPERAIO ADDETTO ALLA PRODUZIONE. Il candidato seguirà il ciclo produttivo e lavorerà su macchine automatizzate. E' richiesta minima esperienza in contesti produttivi ed è requisito preferibile essere in possesso del patentino del muletto. Si offre iniziale contratto di somministrazione con ottime prospettive di assunzione diretta in azienda

● Per importante azienda in zona Parma (PR) cerchiamo n. 1 ADD.MANUTENZIONE E INSTALLAZIONE JUNIOR preferibilmente con diploma tecnico, da formare e adibire all'installazione e manutenzione di impianti di refrigerazione e riscaldamento. Si offre contratto di somministrazione a tempo determinato, con ottime prospettive di assunzione diretta in azienda.

● Per importante azienda di PARMA (PR) cerchiamo 1 ELETTRICISTA JUNIOR domiciliato in zona limitrofe. E' richiesto titolo di studio inerente e minima esperienza nella mansione. Si offre iniziale contratto di somministrazione con ottime prospettive di assunzione diretta in azienda.

● Per importante azienda di PONTETARO (PR) ricerchiamo 1 ELETTRICISTA con almeno 3 anni d'esperienza.Si offre contratto di somministrazione a tempo determinato, con ottime prospettive di assunzione diretta in azienda.

● Per importante azienda del settore metalmeccanico in SISSA (PR), ricerchiamo 1 DISEGNATORE MECCANICO 3D con esperienza.

● Per struttura residenziale per minori tra Emilia e Liguria, cerchiamo n. 1 INFERMIERE/A auto munito con esperienza in ambito psichiatrico o minorile. Si richiedono laurea, iscrizione OPI aggiornata, disponibilità al lavoro su due turni e alla reperibilità ciclica, domicilio in zona. Si offre contratto di somministrazione a tempo determinato, con prospettive d'assunzione diretta in azienda.

● Per importante struttura in zona PALANZANO (PR) cerchiamo n. 1 OPERATORE SOCIO SANITARIO con qualifica professionale e minima esperienza. Si offre contratto di somministrazione a tempo determinato con ottime prospettive di assunzione diretta in azienda.

● Per importante azienda in zona FORNOVO DI TARO (PR) ricerchiamo 1 AUTOMATION ENGINEER con esperienza in aziende di automazione, Diploma di Perito Elettronico o Laurea in Ingegneria Elettronica, che si occuperà di progettazione schemi elettrici, sviluppo programmi PLC e pannelli HMI, sviluppo e supporto richieste clienti, interazione e collaborazione col reparto meccanica per realizzazione impianti, interfaccia e supporto all’ufficio acquisti nella scelta fornitori nelle fasi progettuali e realizzative, avviamento macchine e supervisione collaudo elettrico in stabilimento 1-2 giorni a settimana e presso clienti in tutto il mondo.



● Operai/ie metalmeccanici/che per azienda in zona Bozzolo (MN)

● Addetti/e all’imballaggio disponibilità 2 turni per azienda di Viadana (MN)

● Carrellisti ESPERTI con patentino aziende della zona di Viadana (MN)

● Manutentore meccanico con esperienza su impianti industriali per azienda zona Casalmaggiore (CR)

● Manutentore elettrico con esperienza su impianti industriali per azienda zona Viadana (MN)

● Responsabile amministrativo zona San Giovanni in Croce (CR)

● Responsabile reparto tecnico/assistenza zona San Giovanni in Croce (CR)

● Capo magazziniere per azienda zona Casalmaggiore (CR)

● Neolaureato in ambito chimico addetto al laboratorio per azienda zona Casalmaggiore (CR)

● Responsabile controllo qualità processo per azienda zona Casalmaggiore (CR)