Ecco 8 annunci per chi cerca lavoro

Addetto al magazzino e-commerce

Per La Giovane, cooperativa che si occupa di gestione magazzini, selezioniamo Addetti al Magazzino E-Commerce.

Le figure dovranno prelevare la merce, stoccarla in magazzino seguendo le indicazioni che appaiono sul palmare, dovranno inoltre verificare la qualità dei prodotti e svolgere le attività di impacchettamento delle merci.

E' richiesto:

- Diploma

- Conoscenza base del pacchetto Office

- Esperienza pregressa nella mansione

- Ottima manualità

- Esperienza pregressa e ottima manualità costituiranno titolo preferenziale.

Completano il profilo dinamicità, disponibilità e serietà.

Impiegato/a Commerciale in apprendistato

Per importante azienda operante nel settore della comunicazione ricerchiamo una figura di Impiegato/a Commerciale.

La risorsa si occuperò di seguire i prodotti dell'azienda, promuovendoli e occupandosi dell'attività di marketing sulla clientela, fidelizzando il cliente. In collaborazione con la direzione contribuirà alla gestione delle offerte commerciali e dei preventivi

Il/la Candidato/a ideale ha conseguito Diploma/Laurea in Economia e Marketing (o cultura equipollente) ed ha maturato pregressa esperienza nella mansione, preferibilmente in aziende del settore digital marketing.

Completano il profilo ottime capacità comunicative ed un forte orientamento al risultato.

Contratto di apprendistato (max 29 anni).

La retribuzione verrà valutata in sede di colloquio.

Tirocinante addetto/a reception

Azienda del settore legno, in Sala Baganza, ricerca una figura da inserire inizialmente con contratto di tirocinio della durata di 6 mesi presso la. reception, con spiccata determinazione e capacità gestionale.

La persona andrà a svolgere le seguenti mansioni:

- Accoglienza delle persone e dei clienti che si recano presso gli uffici e/o reparti;

- Gestione del centralino e gestione chiamate sia in entrata che in uscita

- Buona conoscenza dei principali strumenti informatici;

- Doti organizzative, ossia capacità di gestire in modo efficace ed efficiente più compiti contemporaneamente.

- Gestione della posta sia in entrata che in uscita;

- Rapporti con i Corrieri;

- Supporto all’Ufficio Amministrativo relativamente all’archiviazione documenti

- Prenotazione e gestione sala riunioni

- Prenotazione pernottamenti clienti e dipendenti

Requisiti:

- diploma/laurea

- età preferibilmente 20-30 anni

- automunito/a

Competenze:

- Motivazione e focus sull’obiettivo

- Flessibilità, dinamismo e proattività

- Predisposizione al contatto con il pubblico

- Competenze di ambito commerciale, gestionale e amministrativo.

- Buon utilizzo del pacchetto office

Custode - manutentore

Cercasi custode - manutentore.

Si offre alloggio, utenze comprese, presso struttura oltre a contratto part-time come manutentore per piccole riparazioni e opere di giardinaggio.

Bando di selezione per la formazione di una graduatoria per Ufficio Segreteria affari generali e legali

Azienda Casa Emilia Romagna di Parma bandisce una selezione per la formazione di una graduatoria di idonei all'assunzione con contratto a tempo determinato della durata massima di 12 mesi, eventualmente trasformabile nel corso del periodo in tempo indeterminato, di profilo giuridico-amministrativo ai sensi del vigente CCNL Federcasa, con mansioni di addettoall’ufficio Segreteria -Affari generali e legali

Profilo: giuridico-amministrativo

CCNL: Federcasa Cat A livello 3.

Richieste

Per partecipare è richiesta obbligatoriamente il requisito della laurea. Le lauree che permettono l’ammissione sono le seguenti LMG/01 (giurisprudenza); LM-87(servizio sociale e politiche sociali); LM-52 (relazioni internazionali);

L-36 (scienze politiche e delle relazioni internazionali); L-14 (scienze dei servizi giuridici).

La figura/e professionale individuata/e saranno destinate prioritariamente allo svolgimento di attività amministrativa inerente gli adempimenti dell’Ufficio Segreteria Affari generali e legali, quali redazione di atti amministrativi, gestione della corrispondenza in entrata ed in uscita, anche tramite PEC, protocollazione dei documenti, predisposizione di bandi e avvisi pubblici e conseguenti attività, istruttoria pratiche acquisizioni e cessioni immobiliari, controllo dei diritti di prelazione sugli immobili ai sensi delle leggi statali, attività e adempimenti in merito alla tutela della privacy, degli obblighi di trasparenza amministrativa e ogni altra attività connessa con l’assolvimento di obblighi di legge di natura giuridico –amministrativa - Scadenza termine domande: 30 novembre 2020 ore 13,00

Stage in Agenzia Immobiliare

Parma Padana Immobiliare con sedi in Collecchio e Sala Baganza e Parma cerca tre figure fortemente determinate a crescere nella professione di consulente immobiliare, attraverso passione , umiltà e onestà nel miglioramento continuo, ambiziose di crescere nel ruolo di responsabile d’agenzia per poi diventare titolare di nuove filiali.

Si richiede: tanta volontà nel mettersi in gioco in un ambiente giovane e motivante.

Offriamo: stage formativo retribuito con fisso mensile più provvigioni, affiancamento costante finalizzato alla crescita di ruolo.

Account commerciale - agente

Importante Agenzia Pubblicitaria in Parma, per potenziamento organico, cerca Account Commerciale – Agente, per importante testata Nazionale.

Richieste

Il candidato ideale dovrà:

- avere maturato esperienza pregressa nelle vendite, anche fuori dal settore richiesto e una buona conoscenza del tessuto imprenditoriale

- avere un'ottima motivazione al ruolo, buone capacità organizzative, relazionali e spirito di iniziativa, oltre ad una buona predisposizione al lavoro in team.

Offriamo un percorso pensato su misura con affiancamento on the job in un ambiente ideale per crescere come persona e professionista.

Portafoglio clienti.

La retribuzione verrà valutata in sede di colloquio.

Educatore/educatrice professionale

Cercasi educatore/educatrice professionale per Comunità Educativa per Minori (Provincia di Parma)

Lavoro su turni (compresi notturni e festivi)

Richieste

- Automunito

Titoli di studio richiesti: Laurea in Scienze dell'Educazione, Laurea in Scienze della Formazione, Pedagogia, Servizi Sociali

Tirocinio in ambito segreteria

Studio legale con sede a Parma cerca studente/studentessa universitaria per tirocinio universitario della durata di 6 mesi per mansioni di segreteria.

Richieste

Verranno privilegiati curriculum di risorse che hanno la possibilità di attivare un tirocinio con la propria facoltà.

Cercasi neolaureato in architettura per praticantato - apprendistato

Selezioniamo laureato/a in architettura per gestione della comunicazione pubblicitaria in agenzia immobiliare e gestione open house ed altri eventi legati alla promozione immobiliare.

Si offre praticantato e a seguire apprendistato.

Richieste

Occorre la capacità di costruire rendering e immagini pubblicitarie di qualità, predisposizione alla costruzione di eventi. Richiesta disponibilità a spostarsi nella provincia di Parma per la gestione diretta degli eventi.

- Richiesta Laurea in Architettura.