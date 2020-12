Ecco le offerte per chi cerca lavoro

ANNUNCI PRIVATI/RICERCHE DIRETTE



Collaboratore per Agenzia Mutui

Seleziona collaboratori dinamici e motivati, la società seleziona direttamente nuove risorse da inserire nel proprio organico e avviare alla professione di Collaboratore Iscritto OAM Organismo Agenti e Mediatori al numero M65. La sua attività consiste nel mettere in relazione, anche attraverso attività di consulenza, Banche o Intermediari Finanziari con la potenziale clientela per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.

Tipologia contratto: partita Iva Disponibilità richiesta: full time

Profilo richiesto:

· Diploma di Maturità o Laurea

· Nessuna esperienza pregressa nel settore

· Capacità di leadership

· Spirito di iniziativa

· Intraprendenza

· Motivazione a crescere

Tecnico di Sicurezza Macchine e di Prodotto - Junior

Azienda leader nei servizi e formazione alle imprese, per ampliamento organico ufficio tecnico, ricerca un/una Laureato/a in Ingegneria Meccanica/Elettronica o Meccatronica da avviare alla professione di Tecnico settore Sicurezza macchine e di prodotto.

La figura verrà inserita all’interno dell’ufficio tecnico nello svolgimento delle seguenti attività:

• ingegnerizzazione per la sicurezza di prodotto legati ad impianti e macchinari

• gestione processo di certificazione/autocertificazione di prodotto con particolare riferimento alle Direttive Comunitarie e armonizzate (marcatura CE)

• redazione documentazione tecnica di riferimento, quali layout, manuali, verbali di adeguamento, analisi dei rischi e documentazione tecnica

Informazioni aggiuntive:

La ricerca è rivolta ad ambosessi ai sensi della L. 903/77 e L. 125/91.

Si offre contratto di assunzione a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato; è richiesta la disponibilità dal lunedì al venerdì, dalle ore 09:00 alle ore 18:00.

Si valutano anche profili neolaureati per l’attivazione di tirocinio retribuito di 6 mesi o apprendistato.

• Laurea in Ingegneria Meccanica/Meccatronica e/o Diploma di indirizzo tecnico (Perito meccanico/elettronico)

• Ottima conoscenza strumenti di Office Automation

• Capacità di lettura del disegno meccanico

• Ottima conoscenza programmi CAD (SolidWorks)

• Buona conoscenza della lingua inglese

• Ottima capacità di gestione dei carichi di lavoro

• Predisposizione al lavoro in team e ai rapporti interpersonali

• Precisione, determinazione, capacità di problem solving e pianificazione

• Disponibilità immediata

Addetto/a alle vendite Part Time

Panificio in Traversetolo ricerca addetta vendite part time con disponibilità immediata.

Orario di lavoro: 6.30/13.30-cinque giorni su sette, sabato e domenica lavorativi.

Si offre contratto a tempo determinato finalizzato a definitivo inserimento.

Requisiti:

- esperienza pregressa nella vendita (preferibile)

- buone capacità relazionali e comunicative

- domicilio/residenza in zona (preferibile)

Domestica referenziata

Famiglia in Parma cerca domestica full time referenziata per gestione casa e pasti.

Richieste

Si richiede esperienza pregressa ed essere automuniti per raggiungere l'abitazione (requisito indispensabile)

Compilazione dichiarazione dei redditi

Selezione personale a tempo determinato per compilazione dichiarazioni dei redditi (modelli 730/2021)

Consulente Immobiliare

Parma Padana Immobiliare con sedi in Collecchio e Sala Baganza e Parma cerca tre figure fortemente determinate a crescere nella professione di consulente immobiliare, attraverso passione , umiltà e onestà nel miglioramento continuo, ambiziose di crescere nel ruolo di responsabile d’agenzia per poi diventare titolare di nuove filiali.

Si richiede: tanta volontà nel mettersi in gioco in un ambiente giovane e motivante.

Offriamo: stage formativo retribuito con fisso mensile più provvigioni, affiancamento costante finalizzato alla crescita di ruolo.

Amministratore di condominio

Selezioniamo laureato/a in Economia, Giurisprudenza o simili da formare e inserire come amministratore di condominio.

La formazione inizia con 6 mesi di praticantato e a seguire 4 anni di apprendistato per giungere al contratto a tempo indeterminato.

E' richiesta Laurea in Economia e Commercio, Giurisprudenza o similare.

Il candidato dev'essere disposto a muoversi indifferentemente tra le filiali di Fidenza, Parma e Salsomaggiore Terme

Consulente Tecnico della Prevenzione sui luoghi di lavoro Junior

Azienda leader nei servizi e formazione alle imprese, ricerca per organico interno un Consulente Tecnico della Prevenzione sui luoghi di lavoro Junior da avviare alla professione di RSPP esterno e docente formatore.

La risorse selezionata, verrà inserita all’interno dell’organico aziendale e in affiancamento a Tecnico Senior, si occuperà inizialmente di:

• sopralluoghi in aziende clienti a supporto RSPP e Tecnico senior

• supporto e affiancamento a docente esperto nell’attività di formazione in materia di sicurezza sul lavoro

• elaborazione e stesura Documenti Valutazione Rischi generali e specifici di settore

Il progetto di crescita professionale prevede di raggiungere la completa autonomia nelle attività sopra riportate e la copertura del ruolo di tecnico della prevenzione nei luoghi di lavoro, RSPP esterno e docente formatore.

Richieste

Requisiti che il/la candidato/a deve possedere:

• laurea in uno dei seguenti ambiti: Tecnico della Prevenzione nei luoghi lavoro, Ingegneria gestionale, meccanica e/o elettronica

• preferibile minima esperienza in qualità di tecnico nel settore (anche attraverso tirocini formativi)

• conoscenza del D.Lgs 81/08 e relativi adempimenti

• conoscenze di base sistemi di gestione qualità e sicurezza

• ottime doti relazionali e comunicative

• capacità di gestire gruppi di persone

• uso e conoscenza del pacchetto office

• gradita la conoscenza della lingua inglese

• disponibilità a trasferte presso aziende clienti.

• automunito

• residenza / domicilio Parma e Provincia

La ricerca è rivolta ad ambosessi ai sensi della L. 903/77 e L. 125/91.

Il/la candidato/a ideale ha una propensione per l’applicazione della materia e per l’apprendimento di nuove nozioni e metodologie; è disponibile a trasferte sul territorio regionale.

Si offre contratto di assunzione a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato al termine del percorso di crescita.

Insegnante / Istruttore di scuola guida

Autoscuola in Parma cerca insegnante o istruttore di Scuola Guida abilitato.

E' richiesto tesserino di abilitazione rilasciato dalla Provincia.

ANNUNCIO DI LAVORO DI AGENZIE

· Per importante punto vendita GDO a PARMA (PR) e ricerchiamo n. 1 ADD. PESCHERIA– ADD. CAFFETTERIA con minima esperienza, disponibilità al lavoro anche nei weekend. Si offre iniziale contratto in somministrazione con ottime prospettive di assunzione diretta in azienda.

· Per importante realtà consulenziale di PARMA (PR) ricerchiamo n. 1 ADD ELABORAZIONE BUSTE PAGA con esperienza pluriennale nella mansione. La tipologia contrattuale verrà definita in sede di colloquio.

· Per prestigiosa azienda di lusso in zona PARMA (PR) cerchiamo n. 1 INDUSTRIALIZZATORE/TRICE DI PELLETTERIA con esperienza nella mansione. Si offre iniziale contratto a tempo determinato finalizzato all’assunzione.

· Per importante azienda metalmeccanica di BORETTO (RE) cerchiamo n. 1 MONTATORE MECCANICO, con esperienza nel montaggio di macchinari alimentari. E' necessaria buona dimestichezza nella lettura del disegno meccanico. Si offre contratto di somministrazione a tempo determinato con ottime prospettive di assunzione diretta in azienda.

· Per azienda operante nel settore caseario di COLLECCHIO (PR) siamo alla ricerca di 1 COMMERCIALE che si occupi di gestione ordini e clienti, consegne e attività di scouting. Si offre primo contratto in somministrazione con ottime prospettive di assunzione diretta in azienda.

· Per importante azienda in zona PARMA (PR) cerchiamo n. 1 ADD. ALLE RETTIFICHE manuali e semiautomatiche. E' richiesta esperienza nella mansione e competenze riguardo la lettura del disegno meccanico ed utilizzo degli strumenti di misura. Si offre contratto di somministrazione a tempo determinato con ottime prospettive di inserimento diretto in azienda.

· Per rinomato istituto di credito cerchiamo ADDETTI ALLO SPORTELLO BANCARIO. I/le candidati/e neolaureati in materie economiche e/o umanistiche, devono essere in possesso di buone doti relazionali, passione per il mondo economico/finanziario, verranno adibiti ad attività di front office: accoglienza clientela, e gestione pratiche bancarie. Si offre primo contratto in somministrazione.

· Per importante Associazione di categoria in PARMA (PR), cerchiamo 1 ADDETTO/A ALL'ELABORAZIONE PAGHE. E' necessaria esperienza nella mansione e la conoscenza del gestionale Zucchetti è requisito preferenziale. Richiesta disponibilità full time.

· Per importante azienda in zona PARMA (PR) cerchiamo n. 1 ADD. AL MAGAZZINO E ALLE ATTIVITA' DI PRODUZIONE. La risorsa verrà inserita in un contesto produttivo occupandosi di attività di magazzino che prevedono l'utilizzo del carrello elevatore, taglio e codifica materiale, consegne e ritiri. E' richiesta esperienza nel settore metalmeccanico. Si offre contratto di somministrazione a tempo determinato con ottime prospettive di inserimento diretto in azienda.

· Per importante azienda in zona PARMA (PR) cerchiamo n. 1 ADD. ALLE RETTIFICHE manuali e semiautomatiche. E' richiesta esperienza nella mansione e competenze riguardo la lettura del disegno meccanico ed utilizzo degli strumenti di misura. Si offre contratto di somministrazione a tempo determinato con ottime prospettive di inserimento diretto in azienda.

· Per famiglia in zona PARMA (PR) cerchiamo n. 1 BADANTE CONVIVENTE, che si occuperà di igiene e cura della persona, pulizia della casa. E' richiesta esperienza nella mansione. Si offre iniziale contratto di somministrazione.

· Per azienda di pulizie ricerchiamo 1 ADD. PULIZIE che sia disponibile a lavorare su cantieri in zona PARMA. E’ richiesta esperienza nella mansione e disponibilità dal lunedì al sabato. Si offre iniziale contratto in somministrazione

· Per importante cooperativa con appalti in zona PARMA (PR) cerchiamo n. 1 MAGAZZINIERE in possesso del patentino del muletto. Si richiede disponibilità a lavoro su tre turni o ciclo continuo. Iniziale contratto in somministrazione.

· Per importante azienda in zona PARMA (PR) cerchiamo n. 1 ADD. UFFICIO FINANCE con esperienza in contesti strutturati, buon utilizzo del gestionale SAP e conoscenza della lingua inglese.

· Si offre contratto di somministrazione con ottime prospettive di assunzione diretta in azienda.

· Per importante azienda alimentare di LANGHIRANO (PR) cerchiamo n. 1 COMMERCIALE ESTERO. E’ richiesto esperienza nella mansione in aziende alimentari. Si offre contratto diretto in azienda.

· Per importante azienda in zona Parma (PR) cerchiamo n. 1 ADD.MANUTENZIONE E INSTALLAZIONE JUNIOR preferibilmente con diploma tecnico, da formare e adibire all'installazione e manutenzione di impianti di refrigerazione e riscaldamento.

· Si offre contratto di somministrazione a tempo determinato, con ottime prospettive di assunzione diretta in azienda.

· Per importante azienda di PARMA (PR) cerchiamo 1 ELETTRICISTA JUNIOR domiciliato in zona limitrofe. E' richiesto titolo di studio inerente e minima esperienza nella mansione. Si offre iniziale contratto di somministrazione con ottime prospettive di assunzione diretta in azienda.

· Per importante azienda di PONTETARO (PR) ricerchiamo 1 ELETTRICISTA con almeno 3 anni d'esperienza.

· Si offre contratto di somministrazione a tempo determinato, con ottime prospettive di assunzione diretta in azienda.

· Per struttura residenziale per minori tra Emilia e Liguria, cerchiamo n. 1 INFERMIERE/A auto munito con esperienza in ambito psichiatrico o minorile. Si richiedono laurea, iscrizione OPI aggiornata, disponibilità al lavoro su due turni e alla reperibilità ciclica, domicilio in zona. Si offre contratto di somministrazione a tempo determinato, con prospettive d'assunzione diretta in azienda.

· Per importante struttura in zona PALANZANO (PR) cerchiamo n. 1 OPERATORE SOCIO SANITARIO con qualifica professionale e minima esperienza. Si offre contratto di somministrazione a tempo determinato con ottime prospettive di assunzione diretta in azienda.

· Per importante azienda in zona FORNOVO DI TARO (PR) ricerchiamo 1 AUTOMATION ENGINEER con esperienza in aziende di automazione, Diploma di Perito Elettronico o Laurea in Ingegneria Elettronica, che si occuperà di progettazione schemi elettrici, sviluppo programmi PLC e pannelli HMI, sviluppo e supporto richieste clienti, interazione e collaborazione col reparto meccanica per realizzazione impianti, interfaccia e supporto all’ufficio acquisti nella scelta fornitori nelle fasi progettuali e realizzative, avviamento macchine e supervisione collaudo elettrico in stabilimento 1-2 giorni a settimana e presso clienti in tutto il mondo.