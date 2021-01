Annunci di lavoro raccolti da Informagiovani Parma

ANNUNCI PRIVATI / RICERCHE DIRETTE

Come di consueto, ecco la nostra bacheca degli annunci di lavoro del martedì. A cura dell'Informagiovani. Per candidarvi visitare il seguente link: http://informagiovani.parma.it

Consulente immobiliare

Azienda Immobiliare con sedi in Collecchio, Sala Baganza e Parma cerca tre figure fortemente determinate a crescere nella professione di consulente immobiliare, attraverso passione, umiltà ed onestà nel miglioramento continuo, ambiziose di crescere nel ruolo di responsabile di agenzia per poi diventare titolare di nuove filiali.

Offriamo: stage formativo retribuito con fisso mensile più provvigioni, affiancamento costante finalizzato alla crescita di ruolo.

Si richiede:

- tanta volontà di mettersi in gioco in un ambiente giovane e motivante

- diploma di maturità

- patente di guida e mezzo proprio

- anche senza esperienza



Account commerciale - impiegato/a

Per importante azienda operante nel settore della comunicazione ricerchiamo una figura di Account - Impiegato/a commerciale

La risorsa si occuperà di vendita telefonica, di seguire i prodotti dell'azienda, promuovendoli e occupandosi dell'attività di marketing sulla clientela, fidelizzando il cliente. In collaborazione con la direzione, contribuirà alla gestione delle offerte commerciali e dei preventivi.

Contratto di apprendistato (max 29 anni)

Richieste

Il/la candidato/a ideale ha conseguito diploma/laurea in economia e marketing (o cultura equipollente) ed ha maturato pregressa esperienza nella mansione, preferibilmente in aziende del settore digital marketing.

Completano il profilo ottime capacità comunicative ed un forte orientamento al risultato.

Collaboratore in ambito finanziario

Azienda operante nel settore finanziario Sede di Parma Botteghino Village, seleziona collaboratori dinamici e motivati, la società seleziona direttamente nuove risorse da inserire nel proprio organico e avviare alla professione di Collaboratore Iscritto OAM Organismo Agenti e Mediatori al numero M65.

La sua attività consiste nel mettere in relazione, anche attraverso attività di consulenza, Banche o Intermediari Finanziari con la potenziale clientela per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.

Tipologia contratto: partita Iva

Disponibilità richiesta: full time

Profilo richiesto:

- Diploma di Maturità o Laurea

- Nessuna esperienza pregressa nel settore

- Capacità di leadership

- Spirito di iniziativa

- Intraprendenza

- Motivazione a crescere



Personale operaio assistenza tecnica

Siamo alla ricerca di personale operaio per assistenza tecnica caldaia, generatori di calore e condizionamento per le zone di Parma e Reggio Emilia.

Contratto iniziale a tempo determinato.

Ricerca Account Commerciale

Importante Agenzia Pubblicitaria in Parma, per potenziamento organico cerca Account Commerciale - Agente, per importante testata Nazionale.

Offriamo un percorso pensato su misura con affiancamento on the job in un ambiente ideale per crescere come persona e come professionista.

La retribuzione verrà valutata in sede di colloquio.

Il candidato ideale dovrà:

- avere maturato esperienza pregressa nelle vendite, anche fuori dal settore richiesto e una buona conoscenza del tessuto imprenditoriale,

- avere un'ottima motivazione al ruolo, buone capacità organizzative, relazionali e spirito di iniziativa, oltre ad una buona predisposizione al lavoro in team.

Operaio disossatore e operaio pelatore

Azienda alimentare in Sala Baganza cerca operaio disossatore con esperienza e operaio pelatore di prosciutti crudi e stagionati.

Commerciale bancario

Azienda leader nel diritto bancario ricerca giovane ragazzo/a per assistenza clienti e addetto vendite. Si offre uno stage di formazione sul metodo di vendita e del diritto bancario.

Si richiede buona capacità nell'uso del pc, conoscenza del pacchetto Office, internet e posta elettronica (sia PEC che standard), capacità di lavorare in gruppo e a contatto con il cliente.

Avvocato

Associazione Deciba azienda leader nel diritto bancario ricerca giovane avvocato per inserirlo nel suo organico, si offre stage formativo sul diritto bancario e affiancamento ad altri legali

Si richiede buona capacità nell'uso del pc, conoscenza del pacchetto Office, internet e posta elettronica (sia PEC che standard), capacità di lavorare in gruppo e a contatto con il cliente.

Collaboratore Immobiliare

Studio immobiliare di Parma ricerca per ampliamento organico un collaboratore immobiliare.

Richieste

La figura si occuperà della ricerca di immobili in vendita e in locazione da proporre alla nostra clientela.

Offriamo iniziale fisso mensile + provvigioni dopo di che sarà necessaria l'apertura della partita iva.

Addetta alle pulizie

Agriturismo in Parma cerca addetta alle pulizie ai piani e servizio colazioni a chiamata.

E' richiesta disponibilità anche nei fine settimana ed è necessario essere automuniti.



Risorsa per studio di ingegneria e architettura

Studio di Ingegneria e architettura a Parma cerca risorsa (1-3 anni di esperienza) per collaborazione relativa a progettazione architettonica, urbanistica, pratiche catastali, rilievi e redazione computi metrici.

Sono richieste:

- laurea specialistica in architettura

- buona predisposizione al lavoro in team

- buone capacità organizzative

Educatore laureato

Cooperativa sociale servizi integrati alla persona sta cercando personale laureato in Scienze dell'Educazione che possa operare:

- negli asili nido e sezione lattanti durante le ore pomeridiane

- nell'educativa scolastica

- nell'educativa domiciliare

E' richiesta la Laurea in Scienze dell'Educazione.



Custode part time

Agriturismo in Parma cerca custode.

Impiego part-time per preparazione colazioni e pulizia camere.

Si offre abitazione anche per coppia.

Se coppia, si offre lavoro full time per domestica in abitazione privata.

Si richiedono: dimora nella casa, custodia e cura del giardino, automobile.

ANNUNCI AGENZIA PER IL LAVORO



5 Operai generici legno e 5 operai generici metalmeccanici per aziende in zona Bozzolo (MN) e Casalmaggiore (CR) e Viadana (MN); è richiesta esperienza pregressa come addetti alle linee produttive e disponibilità ai 3 turni



1 Operaio addetto alle linee di produzione per importante azienda tessile in zona Viadana (MN); si richiede diploma ad indirizzo tecnico/meccanico ed esperienza di almeno 1 anno maturata come aiuto manutentore meccanico; si offre contratto iniziale in somministrazione con possibilità di assunzione diretta



3 Operatori CNC per importante azienda cliente del settore legno sita a Viadana (MN); è richiesta la conoscenza disegno meccanico e l’utilizzo di strumenti di misura quali calibro e micrometro; gradita qualifica o diploma in ambito tecnico; si richiede disponibilità ai tre turni e al ciclo continuo; si offre contratto iniziale in somministrazione con possibilità di assunzione diretta



3 Carrellisti con patentino per importanti aziende clienti site a Viadana (MN), Sabbioneta (MN) e Bozzolo (MN); è richiesta esperienza consolidata nell’utilizzo del carrello elevatore frontale e/o di carrelli da 80 quintali; si offre contratto iniziale in somministrazione con possibilità di assunzione diretta



2 Periti chimici per importante azienda cliente del settore chimico della zona di Viadana (MN); si richiede diploma di perito chimico (o similari) e disponibilità a lavorare su due turni come addetti al controllo qualità su linee produttive; si offre contratto iniziale in somministrazione con possibilità di assunzione diretta



2 Manutentori meccanici per importante azienda cliente del settore legno sita in zona Casalmaggiore (CR); si richiede esperienza consolidata e pluriennale come manutentore su impianti meccanici industriali (oleodinamica, pneumatica); si richiede disponibilità a straordinari, turnazione e reperibilità; si offre contratto iniziale in somministrazione con possibilità di assunzione diretta



3 Autisti patente CE (guida di autotreno con scarrabile) per importante azienda cliente del settore trasporti sita a Viadana (MN); è richiesta minima esperienza con la patente E (su bilico o autotreno) e possesso CQC e scheda tachigrafica; si richiede disponibilità a 3-4 pernotti al mese; si offre contratto iniziale in somministrazione con possibilità di assunzione diretta



1 Coordinatore centrale termica (Caldaista con patentino di 1^ grado) per importante azienda cliente del settore legno sita in zona Casalmaggiore (CR); è richiesto patentino di 1^ grado ed esperienza pluriennale maturata sul ruolo e nel coordinamento di risorse umane; si offre contratto diretto a tempo indeterminato con l’azienda cliente



1 Responsabile programmazione della produzione per importante azienda cliente del settore legno sita in zona Casalmaggiore (CR); è richiesta esperienza decennale sul ruolo e conoscenza del sistema MRP in aziende modernamente strutturate del settore manifatturiero; si offre contratto diretto a tempo indeterminato con l’azienda cliente



1 Ingegnere gestionale per importante azienda cliente del settore legno sita a San Giovanni in Croce (CR); è richiesta laurea breve o magistrale in ingegneria gestionale e minima esperienza nel controllo di gestione e/o nella programmazione della produzione; si offre contratto diretto a tempo indeterminato con l’azienda cliente



1 Ingegnere elettronico per azienda cliente del settore metalmeccanico sita a Viadana (MN); è richiesta laurea breve o magistrale in ingegneria elettronica e conoscenza dei linguaggi di programmazione C, C++, Visual Basic, Visual Studio, XML, HTML, SQL e dei Sistemi CANOPEN, lingua inglese e disponibilità a trasferte; si offre contratto diretto a tempo indeterminato con l’azienda cliente



1 Impiegato contabilità generale per studio commercialista in zona Viadana (MN); si richiede diploma di Ragioneria o Laurea (breve o magistrale) ad indirizzo economico-aziendale ed esperienza di almeno 1 anno maturata su analoga mansione presso studi commercialisti; si offre contratto diretto a tempo indeterminato con l’azienda cliente



1 impiegato commerciale estero per importante azienda alimentare in zona Casalmaggiore (CR); si richiede diploma e/o Laurea (breve o magistrale) ad indirizzo economico-aziendale, ottima conoscenza dell’inglese ed esperienza di almeno 1 anno maturata nella gestione e nell’inserimento degli ordini; si offre contratto iniziale in somministrazione con possibilità di assunzione diretta



2 infermieri professionali per RSA in zona Casalmaggiore (CR) e Bozzolo (MN); si richiede titolo di studio inerente, disponibilità ai tre turni; si valutano profili alla prima esperienza; si offre contratto iniziale in somministrazione con possibilità di assunzione diretta



1 OSS/ASA per RSA in zona Casalmaggiore (CR) e Bozzolo (MN); si richiede attestato OSS/ASA, disponibilità ai tre turni; si valutano profili alla prima esperienza; si offre contratto iniziale in somministrazione con possibilità di assunzione diretta