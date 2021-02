Annunci di lavoro raccolti da Informagiovani Parma

ANNUNCI PRIVATI / RICERCHE DIRETTE

Educatore/educatrice professionale

Comunità educativa in provincia di Parma per minori ricerca educatore/educatrice professionale.

Richieste

Titolo di studi: Laurea in Scienze dell'Educazione, Laurea in Scienze della Formazione, Pedagogia, Servizi Sociali.

Disponibilità a lavorare su turni, compresi notturni e festivi

Automunito/a

Tirocinio retribuito negozio di scarpe

Per nostro storico negozio di calzature sito nel centro di Parma, ricerchiamo figura da inserire come tirocinante con retribuzione mensile 600 €

In un piano di formazione il/la tirocinante dovrà imparare tecniche di vendita e conoscere vari tipi di calzature. Si richiede proattività, capacità di lavorare in team, disponibilità anche nei weekend.

Cameriere/a

Trattoria cerca cameriere/a per collaborazione automunito.

E' richiesta voglia di imparare e buona volontà.

Addetto banco salumi e macelleria

Ricerca di un ragazzo/a max 29 anni come addetto al banco salumi, macelleria e gastronomia per ampliamento organico.

Prevista eventuale formazione interna.

Gradita esperienza nel settore alimentare, gastronomia, macelleria o salumeria.

E' richiesta serietà, flessibilità oraria diurna, ottime capacità di rapportarsi con la clientela.

Ricerca un/a assistente clienti

Azienda in ambito distribuzione ricambistica di moto-cross, giovane e in forte crescita sta cercando, per ampliare il suo organico, il seguente profilo:

Mansione: ASSISTENZA CLIENTI

Le attività principali che il/la candidato/a svolgerà consisteranno in:

- gestire ordini per telefono e su e-commerce,

- gestire il servizio di informazione al cliente per dettagli concernenti gli ordini e il loro stato di avanzamento,

- fornire informazioni dettagliate su prodotti del mondo off-road e servizi dell’azienda,

- affiancare il responsabile in piccole lavorazioni di officina su ricambi motore.

Completano il profilo: proattività al lavoro, attitudine al gioco di squadra, voglia di sentirsi parte di un’azienda in crescita.

Richieste

Conoscenza tecnica di parti e motore in ambito moto off-road

Conoscenza base dell’utilizzo del PC, posta elettronica software Office, Thunderbird.

Collaboratore iscritto OAM (Organismo Agenti e Mediatori)

Selezioniamo collaboratori dinamici e motivati, la società seleziona direttamente nuove risorse da inserire nel proprio organico e avviare alla professione di Collaboratore Iscritto OAM Organismo Agenti e Mediatori al numero M65.

La sua attività consiste nel mettere in relazione, anche attraverso attività di consulenza, Banche o Intermediari Finanziari con la potenziale clientela per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.

Tipologia contratto: partita Iva

Disponibilità richiesta: full time

Profilo richiesto:

- Diploma di Maturità o Laurea

- Nessuna esperienza pregressa nel settore

- Capacità di leadership

- Spirito di iniziativa

- Intraprendenza

- Motivazione a crescere

Stage Sales Account/Commerciale

Azienda informatica di sviluppo software per la gestione della produzione, ricerca per ampliamento organico uno stagista commerciale che in affiancamento al tutor avrà modo di conoscere i servizi nel settore IT.

Lo stage avrà la finalità di formare la risorsa in modo che possa essere a supporto ed accrescere, giorno dopo giorno, il suo grado di autonomia nello svolgimento delle attività assegnate.

Partendo dalla propria propensione alla vendita, grazie all’affiancamento al nostro tutor, il candidato affinerà le proprie qualità organizzative e relazionali, occupandosi di:

- Mappatura del mercato

- Analisi dei competitor e stesura report

- Telemarketing e scouting

- Gestione CRM

- Lead generation B2B: LinkedIn

- Visita clienti (in affiancamento)

- Back office e supporto telefonico

- Si offre inserimento iniziale in stage retribuito di 6 mesi.

Richieste

- Buona capacità relazionale

- Anche prima esperienza

- Buone capacità commerciali ed organizzative

- Ottima conoscenza pacchetto Office, in particolare Excel e PowerPoint

- Propenso alla formazione e aggiornamento continuo

- Personalità dinamica ed intraprendente

- Attitudine a lavorare in team

- Residenza/domicilio in Parma o provincia

- Costituisce titolo preferenziale la conoscenza della lingua inglese.

Intermediario assicurativo

Azienda leader nazionale nel settore previdenziale e risparmio gestito, seleziona per la propria agenzia di Parma Nord, n. 3 intermediari assicurativi per le zone di Parma, Collecchio e Fornovo di Taro.

Si offre percorso formativo teorico-pratico retribuito con costante affiancamento, possibilità di carriera ed assunzione a tempo indeterminato.

Requisiti:

- età 23/45 anni

- diploma di maturità

- automunito

- residenza o domicilio a Parma e Provincia

Cercasi un/a cuoco/a e un/a lavapiatti

Storico locale del centro di Parma, cerca aiutocuoco/lavapiatti da inserire nel proprio staff.

Si richiede esperienza nel settore.

Richiesta massima serietà, disponibilità nel weekend, flessibilità di orari.