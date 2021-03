Ecco 32 nuove offerte per chi cerca lavoro

I riferimenti e i contatti per la candidatura sono reperibili sul sito di Informagiovani https://informagiovani.parma.it/informagiovani/lavoro/news-lavoro.html

Commerciale

Si ricerca con disponibilità immediata un commerciale marketing diritto bancario.

E' richiesta conoscenza del pacchetto office e uso di internet.

Impiegato/a amministrativo/a

Cerchiamo una figura che sia di supporto al personale tecnico in ambito amministrativo, in particolare dovrà: gestire la contabilità di cantiere, controllo DDT e rapportini di lavoro, gestione file di archiviazione, gestione ordini, gestione magazzino.

E’ richiesto diploma di ragioneria e conoscenza del pacchetto Office.



Istruttore di guida e/o insegnante di teoria

Autoscuola sita in Parma ricerca Istruttore di guida e/o Insegnante di teoria full time da inserire nel proprio organico.

E' richiesto attestato di istruttore e/o insegnante.



Geometra

Siamo un’azienda che si occupa di ristrutturazioni e stiamo cercando una figura tecnica da inserire come geometra che si occupi della gestione dei nostri cantieri. Valutiamo anche persone fresche di esperienza ma con un minimo di conoscenza della materia che vogliano proseguire in maniera continuativa e professionale.

Si prega di inviare il proprio CV solo se corrispondente al profilo cercato con un minimo di esperienza.



Commesso/a

Per nuova apertura negozio sito a Langhirando (PR) ricerchiamo commesso/a come unico referente di negozio, full time.

Si richiede età massima 30 anni, disponibilità immediata, ottime doti organizzative, commerciali e problem solving. Preferibile domicilio a Langhirano.



Amministratore di condominio

Selezioniamo laureato/a in economia, giurisprudenza o simili da formare ed inserire come amministratore di condomini. La formazione inizia con 6 mesi di praticantato - a seguire 4 anni di apprendistato - per giungere al contratto a tempo indeterminato.

E' richiesta laurea in economia e commercio, giurisprudenza o similari.



Collaboratori Agenzia Immobiliare

Si cercano collaboratori con esperienza nel digital marketing, in una o più discipline delle seguenti: Copy, Montaggio Video, Realizzazione Funnel, Blog , Realizzazione Siti Internet, Facebook ADS, Google ADS .

Si richiede esperienza nelle materie indicate.



Operatore di DTP

Azienda che opera nella stampa digitale, ricerca per sede di Parma operatore di DTP con buona conoscenza di impaginazione, prestampa, stampa su plotter, prespaziati.



Collaboratore in ambito finanziario

Gruppo immobiliare e finanziario leader di settore seleziona per la propria sede di Parma candidati anche prima esperienza da inserire nel proprio organico con un importante piano formativo e di carriera.

E' richiesto:

- diploma di scuola media superiore o laurea

- disponibilità full time

- ottime capacità di organizzazione

- ottime capacità di relazione

Ricerchiamo talenti fortemente motivati a intraprendere un percorso di carriera importante e gratificante sotto l'aspetto professionale ed economico.



Lavapiatti

Cercasi lavapiatti per ristorante in Parma centro.

E' richiesta massima serietà, voglia di lavorare e flessibilità per i turni di lavoro. E' richiesta buona conoscenza della lingua italiana.



Account commerciale

Importante agenzia pubblicitaria in Parma, per potenziamento organico, cerca Account Commerciale - Agente, per importante testata nazionale.

Offriamo un percorso pensato su misura con affiancamento on the job in un ambiente ideale per crescere come persona e professionista. La retribuzione verrà valutata in sede di colloquio.

Il candidato ideale dovrà:

- avere maturato esperienza pregressa nelle vendite, anche fuori dal settore richiesto, e una buona conoscenza del tessuto impreditoriale.

- avere un'ottima motivazione al ruolo, buone capacità organizzative, relazionali e spirito d'iniziativa oltre a una buona predisposizione al lavoro in team.



Redattore

Cerchiamo ragazzo/a in possesso di Laurea in materie umanistiche per affiancare il ns. team di Redazione alla realizzazione dei nostri diari scolastici, nel periodo da maggio a settembre 2021

Si richiede buona capacità di scrittura, precisione, attenzione, capacità di lavorare in team e senso di responsabilità. E' indispensabile ottima conoscenza del pacchetto Office.



Geometra

Cerchiamo geometra per sopralluoghi, preventivi e misurazioni in cantiere ed ufficio.

E' richiesta buona conoscenza di Autocad e patente B.



Addetto jr alla segreteria tecnica

Ente di certificazione per l'agricoltura cerca un addetto jr da inserire in segreteria tecnica.

Sono richieste:

- conoscenza dei sistemi di certificazione

- conoscenza della lingua inglese e/o della lingua tedesca

- ottime attitudini relazionali e al lavoro di squadra

- ottima propensione a lavorare con i sistemi informatici

Costituirà titolo preferenziale una precedente esperienza, anche minima, presso organismi di certificazione dell'agroalimentare.

E' richiesto diploma o laurea in materie tecniche affini all'ambito agricolo (perito agrario, scienze agrarie e forestali etc...)



Addetto al montaggio

Selezioniamo tecnico addetto al montaggio.

Il candidato si occuperà di eseguire semplici premontaggi meccanici, precablaggi elettrici e si occuperà del montaggio e del collaudo di macchine finite.

Uso degli strumenti di misura e del pc, precisione e responsabilità, background elettrotecnico.



Consulente immobiliare

Agenzia Immobiliare con sedi in Collecchio, Sala Baganza e Parma cerca tre figure fortemente determinate a crescere nella professione di consulente immobiliare, attraverso passione, umiltà e onestà nel miglioramento continuo, ambiziose di crescere nel ruolo di responsabile d'agenzia per poi diventare titolare di nuove filiali.

Offriamo: stage formativo retribuito con fisso mensile più provvigioni, affiancamento costante finalizzato alla crescita di ruolo.

Si richiede: tanta volontà di mettersi in gioco in un ambiente giovane e motivante, diploma di maturità, patente di guida e mezzo proprio. Anche senza esperienza.



Collaboratore grafico

Cerchiamo ragazzo/a in possesso di diploma di maturità grafica e/o corso di specializzazione di grafica per collaborare alla realizzazione dei nostri prodotti editoriali, nel periodo da maggio a settembre 2021. Necessaria la conoscenza di software di design e grafica Suite Adobe (Photoshop, Illustrator, InDesign).

Si richiede precisione, creatività, flessibilità e senso di responsabilità.



Barista

Ricercasi Barista

Massimo 29 anni, disponibilità per assunzione con contratto di apprendistato.

Si valutano candidati anche alla prima esperienza motivivati al lavoro.

Si richiede ottima conoscenza della lingua italiana.



Amministrazione di condomini

Studio di amministrazione condomini in Parma cerca risorsa da inserire ed avviare alla professione di amministratore di condomini.

E' richiesta forte motivazione, disponibilità alla formazione, ordine, precisione, padronanza dei dispositivi informatici e pacchetto office, doti comunicative, automunito.

Si offre prospettiva di crescita e possibilità di lavorare in un team di professionisti. L'inserimento sarà commisurato all'esperienza del candidato.



Infermiera

Cercasi infermiera per contratto a tempo determinato per servizio assistenza anziana invalida presso abitazione nella città di Parma

E' richiesta qualifica di infermiera.

MANUTENTORE MECCANICO\TERMOIDRUALICO

La persona inserita dovrà occuparsi della manutenzione ordinaria e straordinaria di centrali termiche e impianti di refrigerazione (condizionamento, gruppi frigo…), garantendo la piena efficienza attraverso attività di ripristino, prevenzione di guasti, anomalie di funzionamento e attività di miglioramento.

Si richiedono:

- Diploma ad indirizzo meccanico;

- Esperienza di almeno 5 anni in ruolo analogo all’interno di contesti industriali strutturati;

- Familiarità con manutenzione preventiva e predittiva su Macchine e Attrezzature elettromeccaniche;

- patentino FGAS e patentino per conduzione di centrali termiche oltre 270Kw.

- Familiarità con le procedure di sicurezza in ambito industriale ed elevati standard procedurali e documentali;

- Indispensabile la flessibilità oraria e disponibilità a reperibilità.

Affidabilità ed autonomia nella programmazione delle attività e dei progetti di propria competenza, dinamismo e capacità di problem solving completano il profilo.

Orario di lavoro: Full-Time/Turni e reperibilità.

Luogo di lavoro: Parma e provincia.

Contratto proposto: da definire.

un/a impiegato/a contabile.

La risorsa di occuperà in maniera autonoma di contabilità clienti, fornitori, banche.

Richiesta esperienza pregressa nel ruolo, capacità gestione registrazioni fatture, ciclo attivo e passivo, liquidazioni iva, redazione bilancio mensile e annuale con supporto commercialista, scadenzario clienti e fornitori con relativi incassi, pagamenti

Zona di lavoro: Parma

Ulteriori specifiche contrattuali verranno discusse in sede di colloquio.

Tecnico di Cantiere

La risorsa prescelta si occuperà della gestione di diverse commesse per le quali organizzerà le singole squadre di lavoro e la pianificazione dell’attività giornaliera e di medio-lungo periodo.

Si interfaccerà con i vari clienti presidiando l’organizzazione delle forniture e valutando l’operato delle singole figure al fine di garantire il risultato migliore.

Si richiede:

- Esperienza pregressa nella mansione;

- Preferenziale sarà la provenienza da contesti di amministrazione del personale sia in termini organizzativi che contrattuali;

- Conoscenze dei processi di approvvigionamento materiale;

- Conoscenza del pacchetto Office.

Completando il profilo spiccate doti organizzative, comunicative ed una buona flessibilità oraria.

Luogo di lavoro: Parma (PR);

Orario di lavoro: Full Time con disponibilità al lavoro straordinario e/o nel weekend;

Contratto proposto: da definire in base all’effettiva esperienza del candidato.

Impiegato/a Ufficio Acquisti

La risorsa prescelta si occuperà della gestione in autonomia degli acquisti di materiale riservato a diversi cantieri, interfacciandosi con i responsabili e con i clienti stessi nella definizione delle esigenze.

Si richiede:

Titolo di studio in ambito tecnico-commerciale e/o settori affini;

- Pregressa esperienza maturata nella mansione;

- Competenze nella contrattualistica commerciale;

- Spiccate doti organizzative.

Si offre: FULL-TIME; iniziale contratto in somministrazione con agenzia per il lavoro.

Luogo di lavoro: Parma (PR);

CONTROLLER

La risorsa si occuperà di controllo di gestione e supporterà il team nella redazione del bilancio.

Si richiede Diploma e Laurea in Economia, un’ottima conoscenza della lingua Inglese, un’ottima conoscenza di Excel ed una precedente esperienza in analoga mansione.

Sarà talvolta richiesta la disponibilità a qualche spostamento sugli altri loro due stabilimenti.

Si offre contratto iniziale a tempo determinato con buone prospettive di stabilizzazione.

Luogo di lavoro: Parma.

UNA/UN ORLATRICE/ORE PER CALZATURE A PARMA (PR).

La risorsa si occuperà della realizzazione del prodotto assemblando e cucendo singoli componenti tagliati; visionare e controllare i pezzi tagliati verificandone la quantità ed esecuzione set-up macchina.

Si richiede:

-Conoscenza delle fasi di lavorazione e dei materiali;

-Esperienza di almeno 5 anni nella medesima posizione e nella lavorazione delle calzature formali e sneakers;

-Precisione;

-Buona manualità.

Completano il profilo una buona manualità e team working.

Contratto iniziale a tempo determinato con Agenzia per il Lavoro, orario part-time/ full-time dal lunedì al venerdì.

MONTATORE MECCANICO

La risorsa si occuperà del montaggio meccanico ed elettromeccanico a banco di componenti oleodinamici.

Si richiede:

- Titolo di studio tecnico;

- Esperienza pregressa nella mansione;

- Buona capacità di lettura del disegno tecnico;

- Disponibilità al full time.

Completano il profilo una buona manualità e team working.

Luogo di lavoro: Sorbolo (PR)

La risorsa sarà inserita con un primo contratto di somministrazione a scopo assuntivo.

GUARDIA GIURATA SU PARMA

Le risorse si occuperanno di servizi di piantonamento presso postazioni sensibili o pattugliamento gestendone flussi di accesso intervenendo in caso di necessità.

Si richiede:

-Disponibilità a frequentare il corso finalizzato all'ottenimento del titolo di guardia giurata o possesso dello stesso;

- Preferibile precedente esperienza nel settore;

- Disponibilità a turni anche notturni;

- Patente B, automuniti.

- Flessibilità oraria;

- Domicilio a Parma o zone limitrofe.

Contratto iniziale a tempo determinato con Agenzia per il Lavoro, orario part-time/ full-time dal lunedì al venerdì.

GUARDIA GIURATA SU PIACENZA

Le risorse si occuperanno di servizi di piantonamento presso postazioni sensibili o pattugliamento gestendone flussi di accesso intervenendo in caso di necessità.

Si richiede:

-Disponibilità a frequentare il corso finalizzato all'ottenimento del titolo di guardia giurata o possesso dello stesso;

- Preferibile precedente esperienza nel settore;

- Disponibilità a turni anche notturni;

- Patente B, automuniti.

- Flessibilità oraria;

- Domicilio a Piacenza o zone limitrofe.

Contratto iniziale a tempo determinato con Agenzia per il Lavoro, orario part-time/ full-time dal lunedì al venerdì.

flessibilità oraria;

- Domicilio a Piacenza o zone limitrofe.

Contratto iniziale a tempo determinato con Agenzia per il Lavoro, orario part-time/ full-time dal lunedì al venerdì.









• 7 Operai generici legno e 7 operai generici metalmeccanici per aziende in zona Piadena (CR), Bozzolo (MN) e Casalmaggiore (CR) e Viadana (MN); è richiesta esperienza pregressa come addetti alle linee produttive e disponibilità ai 3 turni

• 5 Operatori CNC per importante azienda cliente del settore legno sita a Viadana (MN); è richiesta la conoscenza disegno meccanico e l’utilizzo di strumenti di misura quali calibro e micrometro; gradita qualifica o diploma in ambito tecnico; si richiede disponibilità ai tre turni e al ciclo continuo; si offre contratto iniziale in somministrazione con possibilità di assunzione diretta

• 3 Idraulici/tecnici manutentori caldaie/caldaista per AZIENDE in zona Commessaggio (MN), Bozzolo (MN) e Casalmaggiore (CR); si richiede minima esperienza sul ruolo o titolo di studio inerente (ad indirizzo idraulico, elettrico, meccanico), disponibilità ad orario spezzato con straordinari; si valutano profili alla prima esperienza; si offre contratto iniziale in somministrazione con possibilità di assunzione diretta

• 8 Carrellisti con patentino per importanti aziende clienti site a Viadana (MN), Sabbioneta (MN) e Bozzolo (MN) e Piadena (CR); è richiesta esperienza consolidata nell’utilizzo del carrello elevatore frontale e/o laterale e/o di carrelli da 80 quintali; si offre contratto iniziale in somministrazione con possibilità di assunzione diretta

• 2 Manutentori meccanici e 2 manutentori elettrici per importanti aziende clienti del settore manifatturiero site in zona Casalmaggiore (CR), Bozzolo (MN) e Viadana (MN); si richiede minima esperienza maturata come manutentore su impianti meccanici industriali (oleodinamica, pneumatica) e/o elettrici industriali; si richiede disponibilità a straordinari e/o turnazione diurna e/o reperibilità; si offre contratto iniziale in somministrazione e/o contratto a tempo indeterminato diretto con l’azienda

• 5 Autisti patente CE (guida di autotreno) per importanti aziende clienti del settore trasporti e metalmeccanico site a Viadana (MN) e Sabbioneta (MN); è richiesta minima esperienza con la patente E (su bilico o autotreno) e possesso CQC e scheda tachigrafica; si richiede (per Viadana) disponibilità a 3-4 pernotti al mese; si offre contratto iniziale in somministrazione con possibilità di assunzione diretta

• 1 Serramentista per azienda in zona Bozzolo è richiesta minima esperienza nella posa e montaggio di serramenti su orario spezzato presso clienti; si offre contratto iniziale in somministrazione con possibilità di assunzione diretta

• 1 Impiegato commerciale estero per azienda cliente del settore metalmeccanico sita a Piadena (CR); è richiesta conoscenza di inglese e francese parlato e esperienza nelle spedizioni con l’estero; si offre contratto iniziale in somministrazione con possibilità di assunzione diretta

• 1 Responsabile programmazione della produzione per importante azienda cliente del settore manifatturiero sita in zona Casalmaggiore (CR); è richiesta esperienza decennale sul ruolo e conoscenza del sistema MRP in aziende modernamente strutturate del settore manifatturiero; si offre contratto diretto a tempo indeterminato con l’azienda cliente

• 1 Impiegato tecnico per ufficio manutenzione per importante azienda manifatturiera della zona di Casalmaggiore (CR); si richiede diploma ad indirizzo tecnico/meccanico, buona conoscenza di Autocad ed esperienza di almeno 2 anni maturata in ufficio tecnico; si offre contratto diretto a tempo indeterminato con l’azienda cliente

• 1 Ingegnere gestionale per importante azienda cliente del settore legno sita a San Giovanni in Croce (CR); è richiesta laurea breve o magistrale in ingegneria gestionale e minima esperienza nel controllo di gestione e/o nella programmazione della produzione; si offre contratto diretto a tempo indeterminato con l’azienda cliente

• 1 Accounting specialist per azienda cliente del settore alimentare sita in zona San Giovanni in Croce (CR); è richiesta diploma e/o laurea breve o magistrale in economia e esperienza quinquennale nell’area della contabilità generale; si offre contratto iniziale in somministrazione della durata di 6 mesi con possibilità di assunzione diretta a tempo indeterminato

• 1 Tecnico di laboratorio per azienda cliente del settore alimentare sita in zona San Giovanni in Croce (CR); è richiesta diploma e/o laurea breve ad indirizzo biologico/chimico e minima esperienza maturata in laboratorio analisi settore alimentare; si offre contratto di somministrazione in sostituzione di maternità della durata di 6-12 mesi

• 2 Impiegati ufficio acquisti per azienda metalmeccanica in zona Viadana (MN) e San Giovanni in Croce (CR); si richiede diploma di Ragioneria o Laurea (breve o magistrale) ad indirizzo economico-aziendale (diploma tecnico per San Giovanni in Croce), buon inglese parlato e scritto (non richiesto a San Giovanni) ed esperienza di almeno 1 anno maturata su analoga mansione. Si offre contratto iniziale in somministrazione di 6 mesi con possibilità di assunzione diretta

• 1 Impiegato ufficio tecnico per importante azienda metalmeccanica in zona San Giovanni in Croce (CR); si richiede diploma tecnico e conoscenza Autocad; si offre contratto iniziale in somministrazione di 6 mesi con possibilità di assunzione diretta

• 2 infermieri professionali per RSA in zona Casalmaggiore (CR) e Bozzolo (MN); si richiede titolo di studio inerente, disponibilità ai tre turni; si valutano profili alla prima esperienza; si offre contratto iniziale in somministrazione con possibilità di assunzione diretta

• 2 OSS/ASA per RSA in zona Casalmaggiore (CR) e Bozzolo (MN); si richiede attestato OSS/ASA, disponibilità ai tre turni; si valutano profili alla prima esperienza; si offre contratto iniziale in somministrazione con possibilità di assunzione diretta

• 1 Educatore professionale sanitario (classe 2) o socio pedagogico (Laurea classe L 19) per RSA della zona di Bozzolo; si richiede disponibilità a partime di 12h/settimanali (estendibile in futuro); si valutano profili alla prima esperienza; si offre contratto iniziale in somministrazione con possibilità di assunzione diretta a tempo indeterminato