Ecco 46 annunci per chi cerca lavoro

I riferimenti e i contatti per la candidatura sono reperibili sul sito di Informagiovani https://informagiovani.parma.it/informagiovani/lavoro/news-lavoro.html

Avvocato con esperienza

Studio legale con sede in Parma è alla ricerca di un avvocato con esperienza di almeno due anni al fine di instaurare rapporto continuativo di collaborazione professionale.

Ricerca Impiegato Tecnico società operante nel settore della consulenza in materia di Sicurezza ed Igiene sul Lavoro, Ambiente e Qualità cerca impiegati tecnici da inserire nel proprio organico nei settori Sicurezza e Ambiente.

I profili ricercati dovranno avere conoscenze della normativa di riferimento in ambito di SICUREZZA (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) E AMBIENTE (D.Lgs n.152/06 e s.m.i.). I candidati dovranno sapersi rapportare con i clienti, redigere relazioni tecniche, fornire consulenza tecnica in materia di ambiente e sicurezza, fare attività di docenza, ed essere disponibili ad attività in trasferta. Dovranno inoltre avere una formazione compatibile con quanto richiesto, una buona capacità comunicativa, autonomia, e disponibilità all'apprendimento; richiesta patente B - automunito. Si richiede esperienza preferibilmente almeno triennale nel settore.

Saranno valutate solo candidature con residenza/domicilio a Parma o zone limitrofe.

Addetto jr alla segreteria tecnica

Ente di certificazione per l'agricoltura seleziona agronomo o perito agrario da inserire come addetto jr in segreteria tecnica. Sono richiesti: conoscenza dei sistemi di certificazione

conoscenza della lingua inglese e/o della lingua tedesca

ottime attitudini relazionali e al lavoro di squadra

ottima propensione a lavorare con i sistemi informatici

Costituirà titolo preferenziale una precedente esperienza, anche minima, presso organismi di certificazione dell'agroalimentare.

E' richiesto inoltre diploma o laurea in materie tecniche affini all'ambito agricolo (perito agrario, scienze agrarie e forestali etc.)

Educatori/educatrici per Oratori della Diocesi di Parma Cerchiamo per il Progetto Oratori Educatori ed Educatrici da inserire in diverse parrocchie della Diocesi di Parma. Si richieste un'età minima di 21 anni ed esperienza educativa in ambito ecclesiale e/o di associazionismo (Azione Cattolica, Scout...), capacità di progettazione e gestione attività educative per bambini ed adolescenti. Si offre contratto a tempo determinato.

Impiegato/a in studio di amministrazione condominiale Selezioniamo impiegato/a per studio di amministrazione condominiale e agenzia immobiliare. La formazione inizia con 6 mesi di praticantato - a seguire 4 anni di apprendistato - per giungere al contratto a tempo indeterminato.

Si richiede attitudine alla gestione dei bilanci ed è preferibile laurea in materie economiche o giuridiche (economia e commercio, giurisprudenza).

Lavapiatti Ricerchiamo lavapiatti da inserire nel nostro ristorante il mercoledì, giovedì, venerdì e sabato sera dalle 19.00 alle 23.00

Educatore per ragazzo disabile Cerco educatore (preferibilmente uomo) per ragazzo disabile adulto già inserito in coop. sociale. L'impegno sarà il lunedì, il venerdì e il sabato. E' richiesto che sia automunito e con esperienza già maturata con disabili. Si richiede disponibilità per affiancamento per soggiorno estivo e disponibilità a lavorare un giorno nel fine settimana, il sabato.

Barista

Cercasi barista con esperienza nel settore.



Backoffice Commerciale

Si ricerca impiegato/a per il ruolo di back office commerciale. Il candidato dovrà gestire il proprio flusso di lavoro (inserimento ordine, supporto telefonico, organizzazione spedizioni) rispondendo alla direzione. E' richiesta precisione e responsabilità. Ottima padronanza dell'uso del PC e una buona conoscenza dell'inglese.

Stage formativo settore Marketing

Azienda leader nel Leader nel diritto bancario ricerca giovane figura da inserire nel suo organico in affiancamento al marketing. Si offre stage formativo sul diritto bancario e sulle tecniche utilizzate dall’associazione. Esperienza non richiesta, ma costituirà elemento preferenziale una laurea in comunicazione/marketing/ economia.

Si richiede buone capacità nell'uso del pc, pacchetto office e internet. Capacità di lavorare in gruppo e a contatto con il cliente.

Collaborazione architetto/a Studio di ingegneria e architettura a Parma cerca risorsa (1-3 anni di esperienza) per collaborazione relativa a progettazione architettonica, urbanistica, pratiche catastali, rilievi, redazione computi metrici, certificazioni energetiche e redazione L10. Sono richieste: laurea specialistica in architettura, buona predisposizione al lavoro in team, buone capacità organizzative. (1-3 anni di esperienza)

Operatore/operatrice macchina elettrosaldatrice Cerchiamo per inserimento organico produzione addetto al funzionamento di macchina per produzione rete elettrosaldata. Il candidato dovrà imparare il funzionamento, la programmazione e l'operatività della macchina elettrosaldatrice per attrezzare la produzione di articoli. E' richiesta istruzione secondaria superiore in Istituto Professionale, una buona conoscenza della lingua italiana sia parlata che scritta e capacità di lavoro in team.

Impiegato tecnico per la sicurezza sul lavoro Azienda operante nel settore della Salute e Sicurezza sul Lavoro nella provincia di Mantova seleziona, per ampliamento del proprio organico, un impiegato tecnico nell'ambito della sicurezza sul lavoro. Il candidato ideale ha acquisito esperienza biennale nel settore della salute e sicurezza sul lavoro ed è in possesso dell'abilitazione al ruolo di RSPP. La risorsa si dovrà occupare di assistenza e consulenza nel campo della sicurezza sul lavoro presso i Clienti e in sede, nello specifico si occuperà dell'elaborazione di Documenti di valutazione dei rischi (D.Lgs. n°81/08), fonometrie, vibrazioni, pratiche ambientali. L'attività di docenza verterà sulla formazione dei lavoratori secondo quanto previsto dagli accordi Stato - Regione. La sede di lavoro sarà Viadana (MN) ed è richiesto il domicilio entro i 40km dalla sede. Il candidato ideale è un laureato TPALL ed è in possesso dell'abilitazione al ruolo di RSPP. Buona predisposizione al lavoro in team, buone capacità organizzative.

Collaboratore in ambito finanziario

Gruppo Immobiliare e finanziario leader di settore seleziona per la propria sede di Parma candidati anche prima esperienza da inserire nel proprio organico con un importante piano formativo e di carriera.

E' richiesto:

diploma di scuola media superiore o laurea

disponibilità full time

ottime capacità di organizzazione

ottime capacità di relazione

Ricerchiamo talenti fortemente motivati a intraprendere un percorso di carriera importante e gratificante sotto l'aspetto professionale ed economico

Tecnico elettronico Azienda tedesca di produzione di pasta BIO che esiste da 30 anni con un'eccellente crescita nelle vendite. Forniamo note catene di vendita al dettaglio in Germania, altri paesi europei e oltreoceano con prodotti sviluppati appositamente.

Stiamo cercando un tecnico che si occupi di:

monitoraggio, ispezione e manutenzione di macchine per la produzione e il confezionamento di alimenti

analisi e risoluzione di problemi meccanici, idraulici ed elettrici

partecipazione all'ottimizzazione dell'ingegneria dei servizi dell'edificio

manutenzione e riparazione di trasportatori a pavimento

Sede del lavoro: Germania

E' richiesto:

laurea come tecnico elettronico o comparabile con esperienza professionale

disponibilità a lavorare su turni o nei fine settimana se richiesto

alto livello di impegno e lavoro completo e autonomo

senso di responsabilità, affidabilità e spirito di squadra

conoscenza della tecnologia alimentare e dei sistemi di qualità (standard HACCP) è preferibile

Meccanico qualificato

Officina autoriparazioni cerca meccanico qualificato con esperienza minima 2 anni.

E' richiesto diploma o qualifica di autoriparatore.

La ricerca è rivolta a candidati di entrambi i sessi, a persone di tutte le età e tutte le nazionalità.

Impiegato/a contabile

Società di realizzazione e posa in opera di infissi, ricerca impiegato/a esperta in contabilità, fatturazione attiva e passiva, prima nota.

Aiuto cuoco, personale di sala, personale di banco bar

Locale di Parma seleziona varie figure da inserire nel proprio Staff: ricerchiamo aiuto cuoco con esperienza, personale di sala e personale di banco-bar per pomeriggio/sera.

E' richiesta massima serietà, disponibilità nel weekend, flessibilità di orari.

Annunci Agenzia per il Lavoro

2 Operai generici legno e 5 operai generici metalmeccanici e 4 montatori elettro-meccanici per aziende in zona San Giovanni in Croce (CR), Bozzolo (MN), Casalmaggiore (CR), Gazzuolo/Marcaria (MN) e Viadana (MN); è richiesta esperienza pregressa come addetti alle linee produttive o montatori e disponibilità ai 3 turni/orario spezzato; si offre contratto iniziale in somministrazione con possibilità di assunzione diretta a tempo indeterminato con l’azienda cliente

• 15 Operatori CNC per importante azienda cliente del settore legno sita a Viadana (MN); è richiesta la conoscenza disegno meccanico e l’utilizzo di strumenti di misura quali calibro e micrometro; gradita qualifica o diploma in ambito tecnico; si richiede disponibilità ai tre turni e al ciclo continuo; POSSIBILITA’ DI ALLOGGIO SPESATO (PER I CANDIDATI FUORI REGIONE O RESIDENTI OLTRE I 50 KM DALL’AZIENDA); si offre contratto iniziale in somministrazione con possibilità di assunzione diretta a tempo indeterminato con l’azienda cliente

• 2 Idraulici per aziende in zona Commessaggio (MN) e Bozzolo (MN) si richiede minima esperienza sul ruolo o titolo di studio inerente (ad indirizzo idraulico, elettrico, meccanico), disponibilità ad orario spezzato con straordinari; si valutano profili alla prima esperienza; si offre contratto iniziale in somministrazione con possibilità di assunzione diretta a tempo indeterminato con l’azienda cliente

• 7 Carrellisti con patentino per importanti aziende clienti site a Viadana (MN), Sabbioneta (MN), Bozzolo (MN) e Piadena (CR); è richiesta esperienza consolidata nell’utilizzo del carrello elevatore frontale e/o laterale e/o di carrelli da 80 quintali; si offre contratto iniziale in somministrazione con possibilità di assunzione diretta a tempo indeterminato con l’azienda cliente

• 2 Addetti alla raccolta rifiuti per la zona di Cremona-San Giovanni in Croce; si offre contratto iniziale in somministrazione con possibilità di assunzione diretta a tempo indeterminato con l’azienda cliente

• 1 Manutentore meccanico e 1 manutentore elettrico per importanti aziende clienti del settore manifatturiero site in zona Casalmaggiore (CR) e Bozzolo (MN); si richiede minima esperienza maturata come manutentore su impianti meccanici industriali (oleodinamica, pneumatica) e/o elettrici industriali; si richiede disponibilità a straordinari e/o turnazione diurna e/o reperibilità; si offre contratto iniziale in somministrazione e/o contratto a tempo indeterminato diretto con l’azienda cliente

• 1 Responsabile di reparto produttivo per importante azienda cliente del settore manifatturiero sita in zona Casalmaggiore (CR); si richiede esperienza pluriennale sul ruolo; si richiede disponibilità a straordinari e/o turnazione diurna e/o reperibilità; si offre contratto a tempo indeterminato diretto con l’azienda cliente

• 5 Autisti patente CE (guida di autotreno) per importanti aziende clienti del settore trasporti e metalmeccanico site a Viadana (MN) e Sabbioneta (MN); è richiesta minima esperienza con la patente E (su bilico o autotreno) e possesso CQC e scheda tachigrafica; si richiede (per Viadana) disponibilità a 3-4 pernotti al mese; si offre contratto iniziale in somministrazione con possibilità di assunzione diretta a tempo indeterminato con l’azienda cliente

• 1 Trattorista e addetto alle potature per importante azienda agricola cliente della zona di Viadana (MN); è richiesta esperienza pregressa e patentino; si richiede estrema flessibilità di orario (anche nei weekend); si offre contratto diretto a tempo indeterminato con l’azienda cliente

• 1 Pakerista per importante azienda cliente della zona di San Giovanni in Croce (CR); è richiesta esperienza pregressa e patentino; si offre contratto iniziale in somministrazione con possibilità di assunzione diretta a tempo indeterminato con l’azienda cliente

• 1 Impiegato back office finanziario/assicurativo per azienda cliente di Cremona; è richiesto diploma di Ragioneria o Laurea ad indirizzo economico-giuridico e buona conoscenza del Pacchetto Office; si offre contratto iniziale in somministrazione con possibilità di assunzione diretta a tempo indeterminato con l’azienda cliente

• 1 operatore fiscale per campagna 730 per azienda cliente della zona di Casalmaggiore; è richiesta esperienza pregressa sul ruolo; si offre contratto di somministrazione a tempo determinato da aprile a giugno 2021.

• 1 Impiegato commerciale estero per azienda cliente del settore metalmeccanico sita a Piadena (CR); è richiesta conoscenza di inglese e francese parlato e esperienza nelle spedizioni con l’estero; si offre contratto iniziale in somministrazione con possibilità di assunzione diretta a tempo indeterminato con l’azienda cliente

• 1 Responsabile programmazione della produzione per importante azienda cliente del settore manifatturiero sita in zona Casalmaggiore (CR); è richiesta esperienza decennale sul ruolo e conoscenza del sistema MRP in aziende modernamente strutturate del settore manifatturiero; si offre contratto diretto a tempo indeterminato con l’azienda cliente

• 1 impiegato addetto alla programmazione della produzione per azienda cliente del settore metalmeccanico sita in zona Marcaria (MN); è richiesta esperienza di almeno 2-3 anni sul ruolo in aziende modernamente strutturate del settore manifatturiero; si offre contratto diretto a tempo indeterminato con l’azienda cliente

• 1 impiegato ufficio produzione per azienda cliente del settore metalmeccanico sita in zona Bozzolo (MN); è richiesta esperienza di almeno 2-3 anni in ambito amministrazione e/o ufficio produzione e/o come impiegato magazzino/logistica; si offre contratto iniziale in somministrazione della durata di 6 mesi con possibilità di assunzione diretta a tempo indeterminato con l’azienda cliente

• 1 Impiegato tecnico per ufficio manutenzione per importante azienda manifatturiera della zona di Casalmaggiore (CR); si richiede diploma ad indirizzo tecnico/meccanico, buona conoscenza di Autocad ed esperienza di almeno 2 anni maturata in ufficio tecnico; si offre contratto diretto a tempo indeterminato con l’azienda cliente

• 1 Ingegnere gestionale per importante azienda cliente del settore legno sita a San Giovanni in Croce (CR); è richiesta laurea breve o magistrale in ingegneria gestionale e minima esperienza nel controllo di gestione e/o nella programmazione della produzione; si offre contratto diretto a tempo indeterminato con l’azienda cliente

• 1 Accounting specialist per azienda cliente del settore alimentare sita in zona San Giovanni in Croce (CR); è richiesta diploma e/o laurea breve o magistrale in economia e esperienza quinquennale nell’area della contabilità generale; si offre contratto iniziale in somministrazione della durata di 6 mesi con possibilità di assunzione diretta a tempo indeterminato con l’azienda cliente

• 3 Impiegati ufficio acquisti per aziende in zona Viadana (MN), San Giovanni in Croce (CR) e Gazzuolo (MN); si richiede diploma di Ragioneria (o similari) o Laurea (breve o magistrale) ad indirizzo economico-aziendale (diploma tecnico solo per San Giovanni in Croce), buon inglese parlato e scritto (non richiesto a San Giovanni e Gazzuolo) ed esperienza di almeno 1 anno maturata su analoga mansione. Si offre contratto iniziale in somministrazione di 6 mesi con possibilità di assunzione diretta a tempo indeterminato con l’azienda cliente

• 1 Responsabile Logistico per azienda del settore legno in zona Viadana (MN) si richiede esperienza pregressa sul ruolo di almeno 3 anni; si offre contratto diretto a tempo indeterminato con l’azienda cliente

• 1 Responsabile Qualità/Sicurezza/Ambiente per azienda del settore legno in zona Viadana (MN) si richiede esperienza pregressa sul ruolo di almeno 3 anni; si offre contratto diretto a tempo indeterminato con l’azienda cliente

• 2 infermieri professionali per RSA in zona Casalmaggiore (CR) e Bozzolo (MN); si richiede titolo di studio inerente, disponibilità ai tre turni; si valutano profili alla prima esperienza; Si offre contratto iniziale in somministrazione con possibilità di assunzione diretta a tempo indeterminato con l’azienda cliente

• 2 OSS/ASA per RSA in zona Casalmaggiore (CR) e Bozzolo (MN); si richiede attestato OSS/ASA, disponibilità ai tre turni; si valutano profili alla prima esperienza; Si offre contratto iniziale in somministrazione con possibilità di assunzione diretta a tempo indeterminato con l’azienda cliente

• 1 Educatore professionale sanitario (classe 2) o socio pedagogico (Laurea classe L 19) per RSA della zona di Bozzolo; si richiede disponibilità a partime di 12h/settimanali (estendibile in futuro); si valutano profili alla prima esperienza; Si offre contratto iniziale in somministrazione con possibilità di assunzione diretta a tempo indeterminato con l’azienda cliente

Annunci agenzia per il lavoro

- Operatore Contact Center outbound | Parma

Sinapsi Group, società di consulenza di Parma specializzata nel supporto commerciale alle aziende in Italia e all’Estero, ricerca per ampliamento dell'organico interno.

La risorsa dovrà occuparsi di:

- Contattare telefonicamente aziende clienti o potenziali clienti;

- Fissare e gestire gli appuntamenti utili a supportare l’attività della rete vendita interna ed esterna

Le sessioni telefoniche saranno inoltre finalizzate a: qualificazione del target cliente, indagini di mercato, analisi dei bisogni e indagini di customer satisfaction.

Requisiti:

- Ottime attitudini commerciali;

- Esperienza pregressa in attività di telemarketing;

- Buona capacità di uso del pc;

- Determinazione;

- Proattività;

- Ottime doti relazionali e comunicative;

- Capacità di ascolto;

- Predisposizione al lavoro in team;

- Diploma/laurea;

- Ottime doti di problem solving.

Livello di studio

Diploma scuola superiore o Qualifica professionale

Offerta

Contratto a progetto Part Time Orizzontale (20 ore settimanali)

Fisso mensile

Formazione continua in ambiente di lavoro stimolante e in forte crescita

Orari:

09-13 / 14-18

Zona di lavoro

Parma



- Estetista e Nail Artist

Sinapsi Group Srl, per l’apertura di un nuovo centro estetico all’avanguardia per la cura

della persona, nel quartiere Crocetta di Parma, ricerca:

Estetista e Nail Artist

Cerchiamo una figura professionale specializzata ed autonoma nel ruolo di estetista e nail artist, con pregressa esperienza di almeno 5 anni, capace di coordinare un gruppo di lavoro.

La figura sarà inserita in un centro di bellezza all’avanguardia che prevedrà la presenza di altri professionisti, quali parrucchieri, massaggiatori, nutrizionisti, per fornire al cliente un servizio completo per la cura della persona.

Zona di Lavoro

Via Emilia Ovest – Parma

Offresi

Contratto da dipendente

- Hair Stylist Unisex - Master Barber

Sinapsi Group Srl, per l’apertura di un prestigioso centro estetico per la cura della persona,

nel quartiere Crocetta di Parma, ricerca:

Hair Stylist Unisex - Master Barber

Cerchiamo una figura professionale specializzata ed autonoma nel ruolo con una pregressa

esperienza di almeno 5 anni, capace di coordinare un gruppo di lavoro.

La figura sarà inserita in un centro di bellezza all’avanguardia che prevedrà la presenza di altri professionisti, quali estetiste - nail artist, massaggiatori, nutrizionisti, per fornire al cliente un servizio completo per la cura della persona.

Zona di Lavoro

Via Emilia Ovest – Parma

Offresi

Contratto da dipendente

Annunci Agenzia per il Lavoro Archimede

Per azienda cliente di Calestano (Pr) seleziona:

OPERAI

Le risorse si occuperanno di assemblaggio componenti me-talliche e carico/scarico di materiale

Requisiti:

Disponibilità immediata

orario 8-17 (LUN-VEN; SAB all’occorrenza) ma richiesta anche la disponibilità al lavoro su tre turni (4-12/12-20/20-04)

Residenza in zone limitrofe

Luogo di lavoro: Calestano (Pr)

Contratto a tempo determinato con agenzia per il lavoro

Per azienda cliente di Calestano (Pr) seleziona:

OPERAI

Le risorse si occuperanno di assemblaggio componenti metalliche

e carico/scarico di materiale

Requisiti:

Disponibilità immediata

orario 8-17 (LUN-VEN; SAB all’occorrenza) ma richiesta

anche la disponibilità al lavoro su tre turni (4-12/12-20/20-04)

Residenza in zone limitrofe

Luogo di lavoro: Calestano (Pr)

Contratto a tempo determinato con agenzia per il lavoro