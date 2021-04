Offerte di lavoro Unimpiego

RESPONSABILE FISCALE (RIF. 58061) per primaria società, operante nella consulenza alle imprese. La risorsa, laureata in materie economiche o giuridiche, ha maturato esperienza pregressa presso studi professionali o società di revisione contabile, possiede competenze approfondite in materia fiscale, societaria e diritto tributario, in particolare su materie quali imposte dirette ed indirette e aspetti societari. Completano il profilo la costante propensione all’aggiornamento professionale, spiccato orientamento al cliente, capacità relazionali e comunicative, flessibilità operativa. Si offre inquadramento di lavoro dipendente.



RESPONSABILE AMMINISTRATIVA/O (RIF. 57981) per azienda operante nel settore meccanico, con sede in provincia di Parma. La figura ricercata si occuperà, in completa autonomia, della contabilità clienti e fornitori, ciclo attivo e passivo, gestione delle scadenze amministrative, banche, esterometro, intrastat, gestione della tesoreria, cespiti, iva e di tutti gli adempimenti contabili fino alla chiusura del bilancio. Requisiti richiesti: diploma e/o laurea in materie economiche, autonomia operativa, precisione, riservatezza e rispetto delle scadenze.

IMPIEGATA/O AREA SICUREZZA (RIF. 57976) per azienda metalmeccanica, operante nel settore dell’automazione industriale. Il/la candidato/a si occuperà della redazione della documentazione relativa alla sicurezza, della compilazione DUVRI e POS per i cantieri, della gestione e rispetto delle necessità formative del personale ed attuazione del piano di formazione annuale, della registrazione dei dati sul portale o siti esteri per le trasferte dei dipendenti in ottemperanza alle normative vigenti. Requisiti: diploma o laurea, formazione inerente alle tematiche qualità/sicurezza e ambiente, esperienza pregressa nella mansione, buona padronanza della lingua inglese (B1), predisposizione ai rapporti interpersonali. Si offre contratto a tempo determinato.



IMPIEGATA/O AMMINISTRATIVA/O CONTABILE (RIF. 58064) per azienda operante nel settore della consulenza e intermediazione assicurativa. La figura ricercata, risponde al Direttore Amministrazione e Finanza, supporta la gestione dell’area attiva della contabilità generale, provvede alle liquidazioni e dichiarazioni IVA periodiche, si occupa della gestione contabile in collaborazione con i consulenti/revisori esterni. Requisiti richiesti: laurea in materie economiche, esperienza pregressa in ambito contabile amministrativo, preferibilmente maturata in società di servizi, ottima conoscenza della lingua inglese, autonomia e padronanza nell’uso degli strumenti informatici. Doti organizzative, orientamento al problem solving e precisione completano il profilo. Sede di lavoro: Reggio Emilia.

IMPIEGATA/O COMMERCIALE VENDITE (RIF. 57577) per primaria azienda cliente. Requisiti: diploma di scuola superiore o laurea, buona conoscenza della lingua inglese, ottima padronanza degli applicativi Ms Office, disponibilità alle trasferte, doti relazionali e predisposizione alla vendita. L’esperienza pregressa in area commerciale costituisce titolo preferenziale, ma si valutano anche candidature al primo impiego.



IMPIEGATA/O RICERCA E SVILUPPO (RIF. 57956) Requisiti: diploma o laurea ad indirizzo chimico, buona padronanza della lingua inglese, competenze tecniche relativamente alle materie prime per inchiostri e differenti tipologie di stampa su materiali diversi. L’esperienza in analoga mansione costituisce titolo preferenziale, ma si valutano anche candidati alla prima esperienza lavorativa. Sede di lavoro: Parma.

ADDETTA/O AL CONTROLLO QUALITA’ (RIF. 57955 ) per primaria realtà industriale. Si richiede: diploma in materie scientifiche, conoscenza di base della normativa ISO 9000, GMP, conoscenza degli strumenti metrologi semplici, esperienza di almeno un anno nel settore Controllo Qualità. Sede di lavoro: Parma



TECNICO CALDAISTA (RIF. 57957) per azienda operante nella manutenzione, assistenza e riparazione di caldaie e bruciatori. Il/la candidato/a si occuperà della manutenzione e riparazione di caldaie murali presso i clienti, effettuerà la diagnostica degli impianti per individuare la causa del guasto e gli interventi necessari alla risoluzione del malfunzionamento. Si richiede: esperienza pregressa nella mansione, competenze tecniche, conoscenza della normativa che regola gli impianti < 35 kw e possesso competenze basilari idrauliche ed elettriche. Costituisce titolo preferenziale l’esperienza pregressa su bruciatori e centrali termiche. Problem solving, autonomia operativa e versatilità completano il profilo.

MANUTENTORE ELETTRICO (RIF. 57810) per azienda specializzata in multiservizi. Il profilo ricercato si occuperà, in piena autonomia, di effettuare interventi di manutenzione elettrica ordinaria, straordinaria e preventiva di impianti di bassa tensione e media tensione al fine di garantire il corretto funzionamento degli impianti. Si richiede: diploma tecnico o qualifica professionale, esperienza pregressa maturata in analoga mansione, autonomia operativa, conoscenza di circuiti elettrici ed elettromeccanici, dispositivi e materiali elettrici, lettura del disegno tecnico elettrico, conoscenza della normativa sulla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, capacità di individuare e risolvere guasti elettrici, padronanza nell’utilizzo degli strumenti di verifica impianti elettrici, buone competenze informatiche, disponibilità alla reperibilità. Sede di lavoro: Parma e provincia.



MANUTENTORE TERMOIDRAULICO (RIF. 57811) per azienda multiservizi. La risorsa lavorerà in autonomia nella gestione e conduzione degli impianti di riscaldamento e condizionamento. Si richiede: esperienza pregressa in analoga mansione, competenze e capacità di operare su generatori di produzione acqua calda, climatizzatori (idronici, espansione diretta e split), unità di trattamento dell’aria, sistemi di preparazione acqua calda sanitaria, sanificazione, circolatori e pompe, terminali fan-coil, autonomia, possesso del patentino di abilitazione alla conduzione di caldaie ad acqua calda (analisi di combustione, rapporti di efficienza energetica), patentino Fgas I Cat., flessibilità e problem solving, buona padronanza informatica, disponibilità alla reperibilità. Sede di lavoro: Parma e provincia.

IMPIEGATO/A TECNICO (RIF. 57936) per azienda meccanica, leader nel settore. La figura ricercata farà da supporto e collegamento ai reparti produzione, ufficio tecnico e ricambistica. Requisiti: diploma di perito meccanico, capacità di lettura del disegno tecnico, buona padronanza informatica, flessibilità e motivazione all’apprendimento.

MAGAZZINIERE (RIF. 57974) per azienda operante nel settore meccanico. La mansione prevede la movimentazione delle merci, il carico/scarico merce, il controllo qualità della merce in arrivo e partenza, l’emissione dei ddt e bolle e la preparazione dei materiali. Si richiede: patente b, patentino carrello elevatore in corso di validità; è gradita l’esperienza in analoga mansione. Sede di lavoro: provincia di Parma.

GEOMETRA DI CANTIERE (RIF.58017) per azienda operante nel settore delle costruzioni, specializzata in ambito infrastrutturale. La mansione prevede il coordinamento del personale e l’organizzazione delle maestranze all’interno del cantiere, la verifica dell’ andamento dei lavori, la redazione della contabilità lavori, l’esecuzione dei rilievi topografici, la pianificazione degli acquisti e l’approvvigionamento dei materiali per il cantiere. Requisiti: diploma di geometra, esperienza nella mansione, capacità di lettura dei disegni tecnici, conoscenza di autocad e padronanza degli applicativi Ms Office.

