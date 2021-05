Offerte di lavoro Informagiovani

Annunci di lavoro raccolti da Informagiovani Parma - aggiornati al 11 maggio 2021

I riferimenti e i contatti per la candidatura sono reperibili sul sito di Informagiovani https://informagiovani.parma.it/informagiovani/lavoro/news-lavoro.html

ANNUNCI PRIVATI / RICERCHE DIRETTE

Operatore/operatrice macchina elettrosaldatrice

Cerchiamo per inserimento organico produzione addetto al funzionamento di macchina per produzione rete elettrosaldata.

Il candidato dovrà imparare il funzionamento, la programmazione e l'operatività della macchina elettrosaldatrice per attrezzare la produzione di articoli.

E' richiesta istruzione secondaria superiore in Istituto Professionale, una buona conoscenza della lingua italiana sia parlata che scritta e capacità di lavoro in team.



Impiegato tecnico per la sicurezza sul lavoro

Azienda operante nel settore della Salute e Sicurezza sul Lavoro nella provincia di Mantova seleziona, per ampliamento del proprio organico, un impiegato tecnico nell'ambito della sicurezza sul lavoro.

Il candidato ideale ha acquisito esperienza biennale nel settore della salute e sicurezza sul lavoro ed è in possesso dell'abilitazione al ruolo di RSPP. La risorsa si dovrà occupare di assistenza e consulenza nel campo della sicurezza sul lavoro presso i Clienti e in sede, nello specifico si occuperà dell'elaborazione di Documenti di valutazione dei rischi (D.Lgs. n°81/08), fonometrie, vibrazioni, pratiche ambientali. L'attività di docenza verterà sulla formazione dei lavoratori secondo quanto previsto dagli accordi Stato - Regione. La sede di lavoro sarà Viadana (MN) ed è richiesto il domicilio entro i 40km dalla sede.

Il candidato ideale è un laureato TPALL ed è in possesso dell'abilitazione al ruolo di RSPP. Buona predisposizione al lavoro in team, buone capacità organizzative.



Impiegato/a contabile

Società di realizzazione e posa in opera di infissi, ricerca impiegato/a esperta in contabilità, fatturazione attiva e passiva, prima nota.

Aiuto cuoco, personale di sala, personale di banco bar

Si ricercano varie figure da inserire nel proprio staff: ricerchiamo aiuto cuoco con esperienza, personale di sala e personale di banco-bar per pomeriggio/sera

E' richiesta massima serietà, disponibilità nel weekend, flessibilità di orari.

Cercasi neodiplomato/a

CERCHIAMO UN NEODIPLOMATO/A DA ISTRUIRE PER COLLABORAZIONE DURATURA, LAVORO UFFICIO IN PARMA. OFFRESI TIROCINIO FORMATIVO E, A SEGUIRE, APPRENDISTATO E QUINDI ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO.

SI RICHIEDE BUONA VOLONTA’ PER IMPARARE E VOGLIA DI LAVORARE. ASTENERSI INDECISI

Cercasi pizzaiolo.

Cercasi pizzaiolo esperto con il forno a legna. Possibilità di contratto a tempo indeterminato

Domesticə referenziata

Famiglia in Parma cerca domesticə refernziata con precedenti esperienze in case private.

Mansioni: occuparsi della casa, lavo, stiro, preparazione pasti.

Assunzione full time, orario pieno (fino alle 20.00)

Requisiti: automunitə



Cameriere/a

Trattoria cerca cameriere/a per collaborazione.

Si richiede disponibilità ad imparare e buona volontà

Automunito/a



Tirocinio formativo ambito amministrativo/contabile

Azienda ricerca profilo per formazione, mansione contabile amministrativa, addettə pratiche Intrastat. Si propone tirocinio formativo di sei mesi, con possibilità di continuità lavorativa se la persona risulta idonea alla formazione prevista. Richiesta capacità di concentrazione, precisione, serietà ed attenzione.

Impegno orario 8.30/12.30- 14.00/18.00

Si richiede Diploma in Ragioneria o Laurea breve in materie economiche/logistica. Gradita esperienza ma non fondamentale.



Pizzaiolo, aiuto cuoco, personale di sala e rider per consegne

Pub Ristorante Pizzeria cerca personale per la ripresa dell'attività di servizio ai tavoli:

- pizzaiolo con esperienza (solo per i week end)

- personale di sala con esperienza

- aiuto cuoco con esperienza

- persona per consegna a domicilio

Luogo di lavoro: Collecchio



Educat* per comunità educative integrate per minori

Società cooperativa sociale, ricerca figure educative in possesso di laurea in Scienze dell'Educazione da inserire in comunità educative integrate per minori (dagli 11 ai 18 anni) site a Parma e provincia.

E' richiesta laurea in Scienze dell'Educazione



Grafico

Prestigiosa azienda in Parma ricerca n°2 operatori grafici addetti all'impaginazione da inserire nel proprio organico con contratto di apprendistato biennale nell'ottica di un piano formativo di crescita.

Profilo richiesto:

- età compresa tra i 18 e 29 anni

- esperienza o familiarità nell'utilizzo di photoshop

- disponibilità a lavorare su turni e nei giorni festivi

- disponibilità di lavoro part-time

- automunito e residente in Parma o comuni limitrofi

- diploma ad indirizzo informatico/grafico o lauree affini



Addetto area Commerciale e Pianificazione

Prestigiosa azienda in Parma ricerca n°1 addetto area commerciale e pianificazione da inserire nel proprio organico nell'ottica di un piano formativo di crescita. Il candidato dovrà gestire la rete di vendita e pianificazione commerciale rapportandosi con i distributori locali e nazionali.

Profilo richiesto:

- età compresa tra i 25 e i 35 anni

- è gradita esperienza anche di base in ambito logistico, statistico e amministrativo

- è richiesta ottima conoscenza del pacchetto Office, preferibile conoscenza gestionali di logistica, distribuzione e trasporto AS400

- diploma di ragioneria o laurea ad indirizzo economico o ingegneristico



Cercasi neo-diplomato/a o neo-laureato/a

Ricerchiamo ambizioso/a neo-diplomato/a o neo-laureato/a da inserire nel nostro organico. La persona che stiamo cercando si dovrà occupare delle seguenti attività:

- Accoglienza clienti e fornitori (attività di reception);

- Organizzazione di trasferte del personale (prenotazione di biglietti del treno/aereo, hotel, ecc.);

- Attività amministrative relative agli acquisti, individuazione dei potenziali fornitori analizzando le offerte, valutando la convenienza tra qualità e prezzo.

- Gestione della documentazione inerente la qualità aziendale

Per svolgere questo ruolo saranno necessarie le seguenti caratteristiche personali:

Ottime doti comunicative e relazionali

Buona conoscenza dei principali strumenti informatici;

Doti organizzative e di multitasking;

Gradita la conoscenza della lingua inglese;

Diploma di ragionerie/ Laurea in materie economiche o commerciali

Automunito/a.

Educatore per ragazzo disabile

Cerco educatore/educatrice per ragazzo disabile adulto con disabilità lieve, già inserito in coop. sociale.

E' richiesto che sia automunito e con esperienza già maturata con disabili.

Si richiede disponibilità per affiancamento per soggiorno estivo nel mese di Luglio

Elettricista bordo macchina

Ricerchiamo per importante azienda metalmeccanica un/una elettricista bordo macchina.

La figura si occupa di cablaggio quadri elettrici ed elettrificazione del prodotto.

Ci rivolgiamo a candidati con anche breve esperienza nella mansione, in possesso di diploma in ambito elettrico/elettrotecnico.

Orario di lavoro: 2 turni

Sede di lavoro: Colorno

Inserimento entro fine maggio.

Si offre iniziale contratto a tempo determinato di 1 anno con successiva prospettiva di stabilizzazione.



Impiegato

Ricerchiamo ambizioso/a neodiplomato/a o neolaureato/a da inserire nel nostro organico. La persona che stiamo cercando si dovrà occupare delle seguenti attività:

- accoglienza clienti e fornitori (attività di reception)

- organizzazione di trasferte del personale (prenotazione di biglietti del treno/aereo, hotel, etc..)

- attività amministrative relative agli acquisti, individuazione dei potenziali fornitori analizzando le offerte, valutatno la convenienza tra qualità e prezzo

- gestione della documentazione inerente la qualità aziendale

Per svolgere questo ruolo saranno necessarie le seguenti caratteristiche personali:

- ottime doti comunicative e relazionali

- buona conoscenza dei principali strumenti informatici

- doti organizzative e di multitasking

- gradita la conoscenza della lingua inglese

- diploma di ragioneria / laurea in materie economiche o commerciali

- automunito/a

Contratto di lavoro: tirocinio formativo a tempo pieno



Ricerca account commerciale

Importante agenzia pubblicitaria in Parma, per potenziamento organico, cerca account commerciale - agente, per importante testata nazionale.

Offriamo un percorso pensato su misura con affiancamento on the job in un ambiente ideale per crescere come persona e professionista. La retribuzione verrà valutata in sede di colloquio.

Il candidato ideale dovrà:

- aver maturato esperienza pregressa nelle vendite, anche fuori dal settore richiesto e una buona conoscenza del tessuto imprenditoriale

- avere un'ottima motivazione al ruolo, buone capacità organizzative, relazionali e spirito di iniziativa, oltre ad una buona predisposizione al lavoro in team.



Ricerca meccanico senior

Importante azienda alimentare nel settore conserviero, ricerca meccanico manutentore/conduttore esperto con esperienza conduzione linee confezionamento industria alimentare.

E' richiesta disponibilità a lavorare su turni, anche notturni. Durante la campagna del pomodoro (luglio-ottobre) disponibilità anche a turni festivi. Automunito.

Sede di lavoro Busseto (PR) e/o S. Polo di Podenzano (PC)



Collaboratore per disegno tecnico

Impresa edile con sede in Collecchio ricerca collaboratore per disegno Autocad, 3D e se possibile gestione pratiche edilizie.



Meccanici manutentori/conduttori di linee

Importante azienda alimentare settore conserviero, ricerca giovani diplomati in ambito meccanico industriale per ruolo di meccanico manutentore/conduttore di linee Junior anche alla prima esperienza, purchè motivati.

Richiesta disponibilità a lavorare su turni, anche notturni. Durante la stagione, anche turni festivi.

Automunito

Contratto iniziale a tempo determinato con prospettiva di rinnovo a lungo termine.

Sedi di lavoro: Busseto (PR) e/o San Polo di Podenzano (PC)



Ricerca addetto/a back office commerciale Italia e estero

Azienda metalmeccanica ricerca addetto/a spedizioni e back office commerciale Italia/estero. Le principali mansioni sono:

attività di segreteria e centralino,

gestione degli ordini clienti Italia ed estero dall'acquisizione alla spedizione finale

bollettazione e fatturazione attiva Italia e estero; Intrastat,

predisposizione documenti per esportazioni (certificati origine), etc.,

rapporto con spedizionieri e corrieri,

rapporto con agenti rappresentanti e rivenditori,

archiviazione documentale,

organizzazione fiere italiane ed estere.

Si richiede esperienza di almeno 2 anni nella mansione.

Conoscenze informatiche: posta elettronica, elaboratori di testo, fogli di calcolo, gestionali ERP-CRM.

Lingue estere: per la lingua inglese è richiesto un livello più che buono in conversazione e scrittura. Francese buono.

La selezione ha scopo di assunzione a tempo indeterminato.



Gestore Bar

Associazione cerca gestore per bar nelle prime colline di Parma con esperienza nel settore.



Avvocato o praticante

Cercasi Avvocato o Praticante per Studio Legale per la sede di Parma

Costituiscono elementi preferenziali:

attitudine e propensione agli aspetti relazionali

forte propensione all'approfondimento, capacità analitiche, rigore e precisione

capacità di lavoro in team

Contratto di lavoro part-time.



Consulente immobiliare

Immobiliare con sedi in Collecchio, Sala Baganza e Parma cerca tre figure fortemente determinate a crescere nella professione di consulente immobiliare attraverso passione, umiltà e onestà nel miglioramento continuo, ambiziose di crescere nel ruolo di responsabile di Agenzia per poi diventare titolare di nuove filiali.

Offriamo: stage formativo retribuito con fisso mensile più provvigioni, affiancamento costante finalizzato alla crescita di ruolo.

Si richiede: tanta volontà nel mettersi in gioco in un ambiente giovane e motivante, diploma di maturità, patente di guida e mezzo proprio. Anche senza esperienza.



Annunci Agenzia per il Lavoro

N. 1 operaio su linee di produzione. Richiesta pregressa esperienza su linee industriali e utilizzo strumenti di misura (calibro, micrometro). Orario spezzato da lunedì a venerdì. Si offre iniziale contratto a tempo determinato con successive prospettive di stabilizzazione. Luogo di lavoro: Parma.

N. 5 addetti/e al confezionamento. Richiesta anche minima esperienza nella mansione e ottima manualità; è necessario essere automuniti. Orario di lavoro: turni 6.00 – 14.00 / 14.00 – 22.00. Luogo di lavoro: vicinanze Sorbolo. Si offre iniziale contratto di prova di breve durata, con possibilità di successive proroghe.

N. 1 magazziniere. Richiesta esperienza all’interno di magazzini automatizzati, utilizzo retrattili e PC, attestato per la conduzione di carrelli elevatori in corso di validità. Orario di lavoro: 3 turni da lunedì a domenica con riposo compensativo a scorrimento. Luogo di lavoro: vicinanze Fidenza. Si offre iniziale contratto a tempo determinato di 3 mesi con prospettive di successiva stabilizzazione.

N. 1 addetto/a al montaggio meccanico. La figura si occuperà di effettuare montaggi meccanici a banco; richiesta anche breve esperienza nel ruolo, lettura del disegno tecnico, conoscenza degli strumenti di misura. Gradito titolo di studi ad indirizzo meccanico. Orario di lavoro: spezzato da lunedì a venerdì. Luogo di lavoro: Brescello (RE). Si offre iniziale contratto a tempo determinato con prospettive a lungo termine.

N. 1 saldatore a tig. Richieste comprovata esperienza nella mansione e disponibilità a trasferte giornaliere. Orario di lavoro: spezzato da lunedì a venerdì. Luogo di lavoro: Parma.

La tipologia contrattuale verrà valutata in base alle competenze.

N. 1 magazziniere – sostituzione ferie. Richiesto attestato per la conduzione del carrello elevatore in corso di validità, esperienza nell’utilizzo di muletti e utilizzo PC. Si offre contratto a tempo determinato da maggio a settembre. Orario di lavoro: 2 turni. Luogo di lavoro: Colorno.

N. 2 carrellisti uso retrattile. Richiesta ottima esperienza nell’utilizzo di carrelli retrattili per attività di picking e attestato per la conduzione in corso di validità. Si offre iniziale contratto a tempo determinato con prospettive a lungo termine. Orario di lavoro: spezzato. Luogo di lavoro: Fontevivo. - N. 2 carrellisti uso retrattile. Richiesta ottima esperienza nell’utilizzo di carrelli retrattili per attività di picking e attestato per la conduzione in corso di validità. Si offre iniziale contratto a tempo determinato con prospettive a lungo termine. Orario di lavoro: spezzato/ 2 turni.

Luogo di lavoro: vicinanze Sorbolo.

N. 1 addetto/a food truck. Richieste ottima predisposizione al contatto con la clientela, flessibilità oraria e disponibilità immediata. Gradita esperienza presso banchi gastronomia/ristorazione. Si offre contratto part-time 24 ore settimanali.

N. 2 operatori di produzione. Richiesta esperienza su linee di produzione, preferibilmente in ambito metalmeccanico, e disponibilità ad un iniziale contratto a tempo determinato; verranno valutati anche candidati senza esperienza, disponibili ad un iniziale inserimento in tirocinio. Orario di lavoro: 3 turni. Luogo di lavoro: vicinanze Fornovo di Taro.

N. 8 addetti/e al confezionamento. Richiesta esperienza anche minima nella mansione, ottima manualità e capacità di lavorare in team. Inziale contratto di breve durata, con possibilità di proroghe. Orario di lavoro: spezzato. Luogo di lavoro: Fontevivo.

N. 1 addetto/a confezionamento. Richiesta esperienza su linee industriali, preferibilmente in ambito alimentare. Si offre contratto a tempo determinato. Orario di lavoro: spezzato/ 2 turni. Luogo di lavoro: Langhirano.

N. 4 addetti/e al picking. Richiesti utilizzo di lettori barcode, palmari e transpallet; gradito attestato per la conduzione di carrelli elevatori in corso di validità. Si offre inziale contratto di breve durata, con possibilità di successive proroghe. Orario di lavoro: spezzato. Luogo di lavoro: Fontevivo.

N. 1 attrezzista macchine CNC. Richieste esperienza nell’attrezzaggio di macchinari CNC, lettura disegno meccanico, utilizzo degli strumenti di misura. Si offre iniziale contratto a tempo determinato. Orario di lavoro: spezzato. Luogo di lavoro: Felino.

N. 1 addetto alla rettifica e controllo qualità. Inquadramento e tipologia contrattuale verranno valutati in base alle competenze espresse in sede di colloquio. Orario di lavoro:

spezzato. Luogo di lavoro: Reggio Emilia.

N. 1 addetto/a montaggio elettrico. Richiesta qualifica/diploma di operatore tecnico elettrico ed esperienza nell’assemblaggio di componenti elettriche. Disponibilità a trasferte. Si offre iniziale contratto a tempo determinato. Orario di lavoro: spezzato. Luogo di lavoro: Collecchio.

N. 1 Sell out specialist. Richiesta laurea in marketing ed esperienza nella gestione di clienti della GDO; disponibilità a trasferte in ambito nazionale. Luogo di lavoro: Langhirano.

N. 1 assistente amministrativo. Richiesta esperienza nella contabilità sino alla redazione di bilancio e nella gestione fiscale. Inquadramento e tipologia contrattuale verranno valutati in base alle competenze espresse in sede di colloquio. Luogo di lavoro: Langhirano.- N. 1 impiegato/a logistica. Richiesta esperienza nella pianificazione e gestione spedizioni nazionali ed internazionali e ottima conoscenza della lingua inglese. Si offre inziale contratto a tempo determinato con possibilità di successiva stabilizzazione. Orario: fulltime. Luogo di lavoro: vicinanze Fidenza.

N. 1 impiegato/a ufficio acquisti tecnico. Richiesta esperienza negli acquisti in aziende metalmeccanica, preparazione di tipo tecnico (diploma di perito meccanico/elettronico) e ottima conoscenza della lingua inglese. Si offre iniziale contratto a tempo determinato con prospettive di successiva stabilizzazione. Luogo di lavoro: Sorbolo.

N. 1 Sistemista. Ricerchiamo, per azienda multinazionale, sistemista per attività supporto di primo livello alle diverse sedi in Italia e all'estero. Richieste: esperienza di almeno 4-5 anni nel ruolo; ottima conoscenza sistemi Windows e applicativi Microsoft; active directory, dns, dhcp, group policy, gestione permessi file system; buona conoscenza reti; buona conoscenza della lingua inglese; disponibilità a brevi trasferte in Italia e all'estero. Luogo di lavoro: vicinanze Fornovo di Taro.

N. 1 IT Specialist.. Richiesta esperienza di almeno 4 anni in ruolo analogo all'interno di aziende mediamente strutturate; conoscenza ERP e WMS; utilizzo avanzato di Excel; ottima conoscenza dell'inglese. La tipologia contrattuale verrà valutata in base alle competenze. Luogo di lavoro: Fontevivo.

- Collocamento mirato L. 68/99. Per azienda cliente stiamo selezionando candidati iscritti alle liste di collocamento mirato. Possibilità di inserimento full-time e part-time in diversi ambiti aziendali. Luogo di lavoro: vicinanze Fornovo di Taro.

- HR Specialist. Ricerchiamo per la nostra filiale di Parma un/una HR Specialist con esperienza di almeno 6 mesi all’interno di agenzie per il lavoro e/o uffici HR strutturati. Si offre iniziale contratto a tempo determinato. Orario di lavoro: full-time. Luogo di lavoro: Parma.

Annunci agenzia per il lavoro

Zona Parma

Addetti al magazzino GDO da inserire in realtà della grande distribuzione organizzata. Richiediamo disponibilità al lavoro part time, flessibilità oraria e disponibilità a lavorare nei fine settimana. Preferibile esperienza pregressa

Addetti alla ristorazione PART TIME (aiuto cucina, camerieri) disponibili a lavorare su turni compresi serali e fine settimana. Ricerchiamo personale fortemente flessibile e immediatamente disponibile

Addetto/a montaggio meccanico con esperienza, buona manualità e preferenziale il possesso di diploma o qualifica.

Addetto/a lavorazioni meccaniche su macchine cnc (tornio, fresa, piegatrice, etc) con pregressa esperienza.

Conduttori di Linea con esperienza nella attivazione e manutenzione della linea di produzione. E' richiesta esperienza nel coordinamento delle persone.

Carrellista in possesso del patentino disponibile al lavoro su turni, automunito

Zona Langhirano

Addetto al montaggio elettromeccanico, buona manualità, in possesso di diploma/qualifica, disponibile al lavoro su 3 turni.

Magazziniere, con esperienza e in possesso di patentino del carrello in corso di validità.

Annunci Agenzia per il Lavoro

Manutentore Servizi Generali

Il candidato prescelto, riportando al Responsabile di Produzione e Manutenzione sarà responsabile della gestione degli Impianti di Servizi Generali in particolare:

• Impianto Depurazione

• Locale Caldaie

• Impianto frigorifero Ammoniaca

• Impianto frigorifero FGAS

• Impianto osmosi

• Celle Frigorifere

• Attrezzature a pressione

• Apparecchiature di sollevamento

• Unità trattamento aria

• Compressori aria

• Trattamento acqua in ingresso in stabilimento

E’ inoltre responsabile della manutenzione di tutte le strutture dello stabilimento ad esclusione degli impianti produttivi, comprese le aree esterne.

Si richiede:

Conoscenza delle tecnologie industriali delle aziende alimentari

Supervisione di tutti gli impianti ed attrezzature aziendali per una corretta gestione delle operazioni della manutenzione ordinaria e straordinaria.

Formazione tecnico – professionale

Capacità di coordinamento e di organizzazione

Coordinamento con ditte esterne in merito a tutte le attività manutentive che riguardano le aree di sua competenza.

Conoscenza delle normative relativa alla sicurezza sul lavoro e cura degli aspetti anti-infortunistici delle attrezzature ed impianti.

Conoscenza dell’impatto sull’ambiente della propria attività e di tutta la normativa

Conoscenza nozioni norme ISO 9001:2008 e 14001:2004 e 45001:2018

Proporre miglioramenti tecnici

Competenza nella valutazione dei costi gestioni relativi alla propria attività

Conoscenza dei requisiti specifici per la funzione degli standard BRC – IFS

Richiesti patentino gas tossici per ammoniaca

Abilitazione frigorista FGAS

Direttiva PED

Disponibile a lavorare su 2 turni / giornaliero

Disponibile a straordinario

Orientato al risultato, proattivo, capace di lavorare in team.

Con polso, buon modo di porsi, capace di farsi ascoltare, portato ai rapporti interpersonali.

La ricerca ha carattere d’urgenza.

Luogo di lavoro: Medesano (PR);

Si offre inquadramento conforme all’effettiva esperienza del candidato

Ricerca per realtà operante nel settore dell’assistenza di sistemi

idraulici e termoidraulici un/a: Tecnico addetto all’assistenza

La risorsa si occuperà di intervenire per manutenzioni programmate, ordinarie e straordinarie presso diversi cantieri industriali nella zona emiliana, intervenendo in autonomia e occupandosi dell’intero

processo di assistenza: dalla diagnostica del guasto al collaudo finale.

Si richiede:

- Esperienza pregressa nella mansione;

- Titolo di studio preferibilmente tecnico;

- Disponibilità a brevi trasferte;

- Conoscenza dei principali strumenti per la diagnostica guasti;

- Conoscenza del funzionamento di impianti idraulici industriali.

Orario di lavoro: dal lunedì al venerdì Full-Time;

Luogo di lavoro: Emilia;

Contratto proposto: da definire in base all’effettiva esperienza del candidato.

Ricerca per realtà operante nel settore dell’assistenza di sistemi

idraulici e termoidraulici un/a: Idraulico Industriale

La risorsa si occuperà di intervenire per manutenzioni programmate, ordinarie e straordinarie presso diversi cantieri industriali nella zona emiliana, intervenendo in autonomia ed occupandosi dell’intero

processo di assistenza: dalla diagnostica del guasto al collaudo finale.

Si richiede:

- Esperienza pregressa nella mansione;

- Titolo di studio preferibilmente tecnico;- Disponibilità a brevi trasferte;

- Conoscenza dei principali strumenti per la diagnostica guasti;

- Conoscenza del funzionamento di impianti idraulici industriali.

Orario di lavoro: dal lunedì al venerdì Full-Time;

Luogo di lavoro: Emilia;

Contratto proposto: da definire in base all’effettiva esperienza del candidato.



Ricerca per realtà cliente:

Montatore di Pergolati e Porticati in legno personalizzati

La risorsa prescelta si occuperà, in team, di installare e manutenere strutture in legno presso clienti in tutto il Nord Italia ed in loco.

Si richiede:

- Minima esperienza pregressa nella mansione, anche stage scolastici;

- Titolo di studio tecnico;

- Dimestichezza con i principali strumenti di lavorazione del legno;

- Disponibilità a brevi trasferte;

Costituisce titolo preferenziale essere in possesso dell’attestato per la conduzione di Piattaforme Mobili

Elevabili (PLE).

Completano il profilo flessibilità, spiccata capacità di lavoro in team e disponibilità al lavoro straordinario.

Luogo di lavoro: San Polo di Torrile (PR) con trasferte nazionali;

Orario di lavoro: Full-Time; disponibilità a straordinari giornalieri e nel weekend.

Contratto. Somministrazione a tempo determinato a scopo assuntivo.



Ricerca per prestigiosa azienda di Parma, leader nel settore di riferimento:

Tecnico meccanico

La risorsa verrà inserita all’interno di un moderno contesto produttivo e si occuperà della conduzione e della manutenzione preventiva e ordinaria di macchinari quali presse e deformatrici per la lavorazione del metallo e alluminio, svolgendo un costante controllo qualità sulla componente lavorata.

Si richiede:

- Titolo di studio tecnico;

- Esperienza pregressa nella mansione;

- Conoscenza dei principali strumenti per la manutenzione di impianti meccanici;

- Disponibilità al lavoro a ciclo continuo;

Completano il profilo una buona manualità, uno spiccato problem solving e la capacità di gestire elevati ritmi di lavoro.

Luogo di lavoro: Parma (PR);

Orario di lavoro: Tre turni a ciclo continuo;

Si offre: Contratto diretto con l’azienda a tempo determinato finalizzato all’assunzione.



Ricerca per importante realtà cliente un:

Carrellista esperto appartenente alle categorie protette (L. 68/99)

La risorsa si occuperà della movimentazione della merce con utilizzo di carrello frontale e retrattile all’interno del magazzino e della produzione.

Requisiti:

- Esperienza pregressa nella mansione;

- Patentino per la conduzione di carrelli elevatori in corso di validità;

- Conoscenza del pacchetto Office;

- Disponibilità al lavoro su turni.

Luogo di lavoro: Parma (PR);

Orario di lavoro: Orario giornaliero o turni;

Contratto proposto: Iniziale contratto a termine finalizzato all’assunzione diretta.



Ricerca per importante realtà cliente un:

MANUTENTORE ELETTRICO

La persona inserita dovrà occuparsi della manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici civili, industriali e terziario garantendo la piena efficienza attraverso attività di ripristino, prevenzione di

guasti, anomalie di funzionamento e attività di miglioramento.

Si richiedono:

• Diploma ad indirizzo elettrico o elettrotecnico;

• Esperienza di almeno 5 anni in ruolo analogo all’interno di contesti industriali strutturati;

• Familiarità con manutenzione preventiva e predittiva su Macchine e Attrezzature elettromeccaniche;

• Conoscenze di quadri elettrici, sensori, pannelli di comando, PLC, ecc.

• Familiarità con le procedure di sicurezza in ambito industriale ed elevati standards procedurali e documentali;

• Indispensabile la flessibilità oraria e disponibilità a reperibilità.

Affidabilità ed autonomia nella programmazione delle attività e dei progetti di propria competenza, dinamismo e capacità di problem solving completano il profilo.

Orario di lavoro: Full-Time/Turni e reperibilità.

Luogo di lavoro: Parma e provincia.

Contratto proposto: da definire.



Ricerca per importante realtà metalmeccanica di Parma un:

OPERATORE SU MACCHINE AUTOMATICHE

La risorsa si occuperà della manutenzione ordinaria di macchine automatiche per il confezionamento di lattine diagnosticando il guasto e se di natura ordinaria intervenendo per la sua risoluzione.

Requisiti:

- Esperienza almeno quinquennale nella mansione. La provenienza da scatolifici o realtà packaging costituirà requisito preferenziale;

- Diploma tecnico (Perito Meccanico, Meccatronico o Diploma professionale in area meccanica);

- Conoscenza del disegno tecnico e dei principali strumenti di misura;

- Conoscenza di impianti ad alta velocità;

- Disponibilità al lavoro su tre turni e ciclo continuo.

Completano il profilo uno spiccato problem solving, flessibilità oraria ed una buona manualità.

Orario di lavoro: Tre turni/Ciclo continuo;

Luogo di lavoro: Parma;

Contratto proposto: da definire in base all’ effettiva esperienza del candidato.



Ricerca per realtà leader nel settore di riferimento un:

TECNICO MANUTENTORE

La risorsa verrà inserita all’interno del reparto di manutenzione e si occuperà di intervenire sugli impianti in caso di guasti di livello ordinario e straordinario. Coordinandosi con la produzione, individuerà il

malfunzionamento per risolverlo e collaudare le macchine una volta rimesse in funzione.

Requisiti:

- Titolo di studio tecnico, preferibilmente Diploma di Perito Meccanico, Elettromeccanico o Diploma professionale in area Meccanica;

- Esperienza pregressa nel ruolo di almeno 5 anni; la provenienza dal settore automotive costituirà titolo preferenziale;

- Conoscenza del disegno tecnico e dei principali strumenti di misura;

- Conoscenza di impianti ad alta velocità;

- Disponibilità al lavoro su tre turni e ciclo continuo.

Completano il profilo una spiccata attitudine al problem solving, decision making e flessibilità oraria. Orario di lavoro: Tre turni/Ciclo continuo;

Luogo di lavoro: Parma;

Contratto proposto: da definire in base all’ effettiva esperienza del candidato.



Ricerca per prestigiosa azienda di Parma, leader nel settore di riferimento:

Operatore su macchine automatiche appartenente alle Categorie Protette (L. 68/99)

La risorsa si occuperà della gestione e della manutenzione di macchine automatiche per il confezionamento ed etichettatura di lattine diagnosticando il guasto e se di natura ordinaria intervenendo per la sua risoluzione.

Requisiti:

- Esperienza almeno quinquennale nella mansione. La provenienza da scatolifici o realtà packaging costituirà requisito preferenziale;

- Diploma tecnico (Perito Meccanico, Meccatronico o Diploma professionale in area meccanica);

- Conoscenza del disegno tecnico e dei principali strumenti di misura;

- Conoscenza di impianti ad alta velocità;

- Disponibilità al lavoro su turni.

Completano il profilo uno spiccato problem solving, flessibilità oraria ed una buona manualità.

Orario di lavoro: Orario giornaliero/Tre turni;

Luogo di lavoro: Parma;

Contratto proposto: da definire in base all’ effettiva esperienza del candidato.



Ricerca per importante azienda multiservizi:

Operatori addetti alle pulizie industriali

Le figure individuate si occuperanno di pulire gli spazi comuni, i piazzali esterni di carico/scarico camion e le linee di produzione di una realtà operante nel settore della raccolta del pomodoro.

Si richiede domicilio in zone limitrofe, patente B e auto e disponibilità al lavoro su tre turni e festivi.

Orario di lavoro: Tre turni;

Luogo di lavoro: Parma e provincia;

Contratto proposto: Somministrazione a tempo determinato.



Ricerca per realtà leader nel settore di riferimento un/a:

Segretario/a tecnico/a

Il candidato prescelto affiancherà il capo commessa nel monitoraggio di avanzamento lavori gestendo gli aspetti back office legati alla gestione della documentazione di cantiere, alla richiesta ed elaborazione di permessi per la realizzazione della commessa o la gestione del personale in forza.

Si richiede la Laurea in Economia o Ingegneria Gestionale e ottime capacità organizzative e di gestione delle risorse.

Luogo di lavoro: Parma (PR);

Orario di lavoro: Full-Time con disponibilità a straordinari e reperibilità;

Contratto proposto: da definire in base all’effettiva esperienza del candidato.



Ricerca per azienda operante nel settore Multiservizi un/a:

IMPIEGATO/A UFFICIO PERSONALE

La risorsa selezionata si occuperà di amministrazione personale, contrattualistica, gestione presenze, buste paga e trasferte.

Requisiti:

- Esperienza pregressa nella mansione, anche di stage in mansione equivalente (uffici personale, ufficio risorse umane, Apl);

- conoscenza lingua inglese.

Si offre inserimento a termine iniziale con possibilità di assunzione a tempo indeterminato

Orario di lavoro: Full-time

Luogo di lavoro: Parma



Ricerca per importante azienda del settore packaging:

Impiegato/a ufficio tecnico a Colorno (PR)

Si richiede:

- Diploma ad indirizzo tecnico;

- Buona conoscenza e utilizzo di Autocad 2D;

- Domicilio in zona;

- Preferibilmente in possesso di patente B e automunito;

- Disponibilità immediata.

Opportunità lavorativa a tempo determinato tramite agenzia per il lavoro.



Per realtà operante nel settore packaging:

IMPIEGATO CUSTOMER SERVICE

Il candidato verrà inserito all’interno di un team e si occuperà del servizio clienti gestendo la raccolta delle esigenze del cliente, la progettazione della soluzione ad hoc, la preventivazione del servizio e monitorando l'andamento del progetto fino alla realizzazione.

Si richiede:

- Ottima conoscenza della lingua inglese;

- Esperienza pregressa nel ruolo;

- Patente B.

Si offre contratto iniziale a tempo determinato con possibilità di continuità a tempo indeterminato.

Luogo di lavoro: Colorno (PR)



Ricerca per azienda con sede a Colorno un:

Operatore meccanico

Il candidato prescelto si occuperà dell’assemblaggio di macchine per il packaging partendo dalla lettura del disegno fino al collaudo finale. Gestirà inoltre interventi di manutenzione degli impianti presso clienti all’interno della provincia.

Requisiti

- Titolo di studio tecnico;

- Esperienza pregressa nella mansione, anche stage;

- Buone conoscenze meccaniche ed elettriche;

- Conoscenza del disegno meccanico;

- Disponibilità a brevi trasferte.

Completano il profilo uno spiccato problem solving, buona manualità e capacità di relazione.

Orario di lavoro: Full-Time;

Luogo di lavoro: Colorno (PR);

Contratto proposto: Somministrazione a tempo determinato.