Offerte di lavoro Unimpiego

RESPONSABILE FISCALE (RIF. 58061) per primaria società, operante nella consulenza alle imprese. La risorsa, laureata in materie economiche o giuridiche, ha maturato esperienza pregressa presso studi professionali o società di revisione contabile, possiede competenze approfondite in materia fiscale, societaria e diritto tributario, in particolare su materie quali imposte dirette ed indirette e aspetti societari. Completano il profilo la costante propensione all’aggiornamento professionale, spiccato orientamento al cliente, capacità relazionali e comunicative, flessibilità operativa. Si offre inquadramento di lavoro dipendente.



IMPIEGATA/O AREA SICUREZZA (RIF. 57976) per azienda metalmeccanica, operante nel settore dell’automazione industriale. Il/la candidato/a si occuperà della redazione della documentazione relativa alla sicurezza, della compilazione DUVRI e POS per i cantieri, della gestione e rispetto delle necessità formative del personale ed attuazione del piano di formazione annuale, della registrazione dei dati sul portale o siti esteri per le trasferte dei dipendenti in ottemperanza alle normative vigenti. Requisiti: diploma o laurea, formazione inerente alle tematiche qualità/sicurezza e ambiente, esperienza pregressa nella mansione, buona padronanza della lingua inglese (B1), predisposizione ai rapporti interpersonali. Si offre contratto a tempo determinato.



IMPIEGATA/O AMMINISTRATIVA/O CONTABILE (RIF. 58064) per azienda operante nel settore della consulenza e intermediazione assicurativa. La figura ricercata, risponde al Direttore Amministrazione e Finanza, supporta la gestione dell’area attiva della contabilità generale, provvede alle liquidazioni e dichiarazioni IVA periodiche, si occupa della gestione contabile in collaborazione con i consulenti/revisori esterni. Requisiti richiesti: laurea in materie economiche, esperienza pregressa in ambito contabile amministrativo, preferibilmente maturata in società di servizi, ottima conoscenza della lingua inglese, autonomia e padronanza nell’uso degli strumenti informatici. Doti organizzative, orientamento al problem solving e precisione completano il profilo. Sede di lavoro: Reggio Emilia.



IMPIEGATA/O COMMERCIALE (RIF. 58091) per azienda di Parma. La risorsa si occuperà della gestione degli ordini: dalla stampa dell’ordine fino alla conferma e spedizione del materiale al cliente, in continua collaborazione con il magazzino e la produzione, per gestire le tempistiche delle consegne. Con il supporto dell’ufficio acquisti, la risorsa dovrà inoltre occuparsi della redazione dei preventivi, effettuare ricerche di mercato al fine di sviluppare nuovi settori di business e individuare nuovi trend. Si richiede, inoltre, la disponibilità a partecipare fisicamente alle fiere di settore in Italia e all’estero, collaborando nell’organizzazione e gestione delle attività pre e post fiera. Requisiti: laurea in ambito economico/umanistico, pregressa esperienza maturata in ruoli simili, ottima conoscenza della lingua inglese, padronanza degli applicativi informatici, capacità di lavorare in team, spiccato orientamento ai risultati e al problem solving. La conoscenza della lingua tedesca costituisce titolo preferenziale.



IMPIEGATA/O COMMERCIALE VENDITE ITALIA-ESTERO (RIF.58111) La risorsa, rispondendo al Responsabile Commerciale, si occuperà della gestione e ampliamento del portafoglio clienti aziendale, sviluppo nuovi contratti nel territorio di competenza, gestione delle trattative di vendita, redazione di report, partecipazione alle fiere di settore. Si richiede: diploma e/o laurea, ottima conoscenza della lingua inglese, padronanza del pacchetto Office, disponibilità alle trasferte, predisposizione e attitudine per il settore delle vendite, orientamento al cliente, alla negoziazione e al raggiungimento degli obiettivi prefissati. L’esperienza nel settore delle vendite costituisce titolo preferenziale, ma si valutano anche candidati al primo impiego.



IMPIEGATA/O AMMINISTRATIVA/O (RIF. 58103) per azienda operante nel settore dell’edilizia. La giovane risorsa si occuperà di attività segretariali, supporto al personale amministrativo, contablità, redazione e controllo dei documenti relativi ai subappalti e assistenza nella compilazione della documentazione necessaria alla partecipazione alle gare di appalto. Requisiti: diploma di ragioneria, esperienza pregressa di almeno due anni in area amministrazione e contabilità, padronanza di Ms Office.



RESPONSABILE TECNICO DI PRODUZIONE (RIF. 58053) per azienda operante nel settore ambientale. La figura ricercata, risponde al Direttore Generale, si occupa della gestione, direzione e coordinamento della struttura di produzione, gestisce il processo produttivo garantendo le produzioni nei tempi, nelle quantità, redditività, negli standard qualitativi e di sicurezza, in linea con il budget aziendale. La mansione prevede la gestione, l’organizzazione delle commesse e dei cantieri, per quanto concerne la definizione delle risorse da impiegare nel cantiere e il coordinamento dei capi commesse e/o capicantiere. Requisiti: diploma o laurea ad indirizzo tecnico, esperienza pluriennale in analogo ruolo maturata in realtà operanti nelle bonifiche ambientali, contratti e commesse di lavori e servizi del settore ambientale e delle opere infrastrutturali, approfondita conoscenza delle normative ambientali e delle tecniche di bonifica ambientale, disponibilità a frequenti trasferte. Leadership, abilità nella negoziazione, attitudine al problem solving e cultura della sicurezza completano il profilo.



PROGETTISTA ELETTRICO (RIF. 58040) per azienda metalmeccanica, operante nel settore impiantistico. La risorsa, in Ufficio Tecnico Automazione, si occuperà di progettazione schemi elettrici per macchine e impianti attraverso Cad Elettrico IGE – XAO, dimensionamento circuiti di potenza, compilazione codifica materiali, estrazione distinte base, scelta dei componenti in ottemperanza alle normative in uso sia in ambito Direttiva Macchine, sia in ambito ATEX, analisi PLr per la realizzazione dei circuiti di sicurezza. Requisiti: diploma in ambito elettrico/elettronico, esperienza nel settore automazioni e progettazione elettrica, ottima conoscenza degli strumenti informatici, del Cad elettrico e degli strumenti di calcolo.



TECNICO CALDAISTA (RIF. 57957) per azienda operante nella manutenzione, assistenza e riparazione di caldaie e bruciatori. Il/la candidato/a si occuperà della manutenzione e riparazione di caldaie murali presso i clienti, effettuerà la diagnostica degli impianti per individuare la causa del guasto e gli interventi necessari alla risoluzione del malfunzionamento. Si richiede: esperienza pregressa nella mansione, competenze tecniche, conoscenza della normativa che regola gli impianti < 35 kw e possesso competenze basilari idrauliche ed elettriche. Costituisce titolo preferenziale l’esperienza pregressa su bruciatori e centrali termiche. Problem solving, autonomia operativa e versatilità completano il profilo.



MAGAZZINIERE (RIF. 57974) per azienda operante nel settore meccanico. La mansione prevede la movimentazione delle merci, il carico/scarico merce, il controllo qualità della merce in arrivo e partenza, l’emissione dei ddt e bolle e la preparazione dei materiali. Si richiede: patente b, patentino carrello elevatore in corso di validità; è gradita l’esperienza in analoga mansione. Sede di lavoro: provincia di Parma.



GEOMETRA DI CANTIERE (RIF.58017) per azienda operante nel settore delle costruzioni, specializzata in ambito infrastrutturale. La mansione prevede il coordinamento del personale e l’organizzazione delle maestranze all’interno del cantiere, la verifica dell’ andamento dei lavori, la redazione della contabilità lavori, l’esecuzione dei rilievi topografici, la pianificazione degli acquisti e l’approvvigionamento dei materiali per il cantiere. Requisiti: diploma di geometra, esperienza nella mansione, capacità di lettura dei disegni tecnici, conoscenza di autocad e padronanza degli applicativi Ms Office.



MANUTENTORE ELETTRICO (RIF. 56961) per impresa di costruzioni generali, con cantieri in Italia e all’estero. Il/la candidato/a ideale deve aver maturato 2-3 anni di esperienza in analoga mansione, preferibilmente in aziende con impianti semiautomatizzati. La risorsa dovrà occuparsi della manutenzione operativa di una linea di produzione semiautomatizzata e della manutenzione semplice degli impianti di servizio presenti nello stabilmento (centrali termiche, impianti elettrici, impianti pneumatici, carroponti, ecc.). Tra le competenze attese la conoscenza di impianti elettrici a bordo macchina, componenti e impianti meccanici, oleodinamici e pneumatici e la conoscenza di base di Office. E’ richiesto un diploma tecnico o scuola professionale ad indirizzo elettrotecnico/elettrico.



ELETTRICISTA (RIF.58028) per azienda operante nella progettazione, costruzione ed installazione di impianti elettrici civili ed industriali. Si ricerca un elettricista cablatore quadri elettrici per automazione industriale con ottima conoscenza della lingua inglese, buona padronanza della lingua francese e degli strumenti informatici. Sede di lavoro: Parma

