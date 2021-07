Offerte di lavoro Unimpiego

INGEGNERE PROGETTISTA MECCANICO (RIF. 58469) per azienda metalmeccanica. La risorsa, inserita in Ufficio Tecnico, si occuperà di progettazione meccanica utilizzando programmi CAD 2D e 3D. Si richiede: laurea in ingegneria meccanica, buona conoscenza della lingua inglese, padronanza di un programma di progettazione meccanica (Solidworks o Inventor o altri equipollenti), precisione, serietà, orientamento al lavoro di squadra. L’esperienza pregressa in analoga mansione costituisce titolo preferenziale, ma si valutano anche candidature di neolaureati da formare.



RESPONSABILE AMMINISTRATIVA/O (RIF. 58544) La figura ricercata si occuperà di: ciclo passivo, ciclo attivo, gestione banche e cassa, gestione del personale (rapporti con ufficio paghe, controllo buste paga e relativa predisposizione dei bonifici, registrazione contabile dei costi del personale e f24 contributi), gestione Iva (stampa registri iva mensili, liquidazione mensile), intrast, esterometro, predisposizione del bilancio, gestione deposito fiscale, attività di reportistica relativa alle statistiche di vendita/situazione finanziaria/banche/incassi, affiancamento con ufficio Controllo di Gestione. Si richiede: diploma di ragioneria o laurea in materie economiche, esperienza almeno quinquennale in analoga mansione, conoscenza dei processi amministrativi e delle dinamiche di bilancio, padronanza dei principali software informatici, doti organizzative e orientamento al lavoro di squadra. Sede di lavoro: provincia di Parma.



IMPIEGATA/O CONTABILE (RIF. 58594) per azienda di Parma, operante nel settore delle spedizioni import/export. La figura ricercata si occuperà di emissione fatture elettroniche, registrazione fatture passive, liquidazione iva trimestrale, gestione dei pagamenti con home banking, registrazione contabile sul gestionale aziendale, scritture di bilancio con il supporto del commercialista. Si richiede: diploma, preferibilmente in materie economiche, esperienza e autonomia nella mansione, buona conoscenza della lingua inglese. Si offre contratto di sostituzione maternità.



IMPIEGATA/O UFFICIO SINISTRI (RIF. 58435) per società operante nell’ambito dell’intermediazione assicurativa. La risorsa svolgerà in autonomia le seguenti attività: ricezione denunce sinistro, apertura e corretta istruzione della pratica fino alla chiusura, consulenza e supporto al cliente in merito alla corretta e adeguata apertura della denuncia, esecuzione di tutti gli adempimenti richiesti dalle Compagnie, gestione delle relazioni con tutti i soggetti interessati (clienti, periti, liquidatori, altri professionisti incaricati e agenzie), redazione della reportistica periodica a supporto della Direzione. Si richiede: diploma e/o laurea, autonomia operativa, capacità ed abitudine al lavoro in realtà dinamiche e sfidanti, ottime doti comunicative e organizzative, dinamicità, motivazione, determinazione e proattività.



INFERMIERA/E PROFESSIONALE (RIF. 58425) per struttura operante nel settore socio sanitario assistenziale. La mansione prevede l’assistenza generale infermieristica, la somministrazione di medicinali, l’esecuzione di trattamenti terapeutici, l’assistenza al medico. Si richiede: laurea in scienze infermieristiche, buone doti relazionali, attitudine al lavoro di squadra, flessibilità. L’esperienza pregressa maturata nella mansione costituisce titolo preferenziale.



IMPIEGATA/O AMMINISTRATIVA/O CONTABILE (RIF. 58528) per azienda operante nel settore alimentare, con sede in provincia di Parma. La figura ricercata si occuperà della contabilità aziendale: registrazione fatture di acquisto, emissione fatture di vendita, liquidazione iva e predisposizione f24 per gli adempimenti fiscali, pagamenti, registrazioni contabili fino alle scritture di assestamento e completamento del bilancio. Si richiede: diploma in materie economiche, esperienza in analoga mansione, autonomia operativa, flessibilità, disponibilità immediata. La conoscenza della lingua inglese costituisce titolo preferenziale.



TECNICO PER CONDUZIONE DI LINEE SERIGRAFICHE (RIF. 58432) Ricerchiamo una risorsa da inserire nel reparto produttivo addetta alle macchine per la serigrafia. Il profilo ideale ha conseguito il diploma di scuola superiore o professionale in ambito elettronico/elettrotecnico o meccanico, ha maturato pregressa esperienza in ambito produttivo (anche breve), è dotato di ottima manualità e precisione ed è disponibile al lavoro su turni.



ELETTRICISTA (RIF. 58028) per azienda operante nella progettazione, costruzione ed installazione di impianti elettrici civili ed industriali. Si ricerca un elettricista cablatore quadri elettrici per automazione industriale con ottima conoscenza della lingua inglese, buona padronanza della lingua francese e degli strumenti informatici. Sede di lavoro: Parma



ATTREZZISTA MECCANICO (RIF. 58226) per azienda metalmeccanica, con sede in provincia di Parma. Si richiede: diploma di perito meccanico o formazione professionale, capacità di utilizzo tornio, fresa, rettifica, capacità di lettura del disegno tecnico, motivazione e flessibilità. L’esperienza, anche breve, in analoga mansione costituisce titolo preferenziale.



ADDETTO/A ALLA LAVORAZIONE DELLE LAMIERE (RIF. 58271) per azienda operante nel settore della carpenteria metallica leggera. Si ricerca un addetto/a per il reparto taglio, pressopiegatura, punzonatura e lavorazione lamiere. L’esperienza nella mansione costituisce titolo preferenziale, ma si valutano anche candidature da formare. Flessibilità, precisione e orientamento al lavoro di squadra completano il profilo.



CARRELLISTI (RIF. 58303) per azienda operante nel settore della logistica. Si richiede: capacità di utilizzo carrelli frontali, laterali e palmari a radiofrequenza, precedente esperienza nella mansione, abilitazione all’utilizzo del carrello elevatore. Attitudine al lavoro di squadra, flessibilità e disponibilità di orari, precisione e affidabilità completano il profilo.



ADDETTA/O AL MAGAZZINO, SPEDIZIONI E CONFEZIONAMENTO (RIF. 58507) La giovane risorsa, a riporto del Responsabile di Produzione e in parte del Responsabile Commerciale, si occuperà delle spedizioni giornaliere ai clienti nazionali ed esteri. In particolare, la figura ricercata si occuperà di: controllare quotidianamente gli impegni interni, prelevare dal magazzino gli articoli relativi agli ordini e predisporli per la spedizione al cliente, consegnare le segnalazioni relative agli articoli non disponibili in magazzino o sotto scorta, confezionare gli articoli finiti, predisporre i documenti relativi alle spedizioni giornaliere con utilizzo del gestionale aziendale e dei programmi relativi ai corrieri, in particolare DDT, bolle, packing list, effettuare quotidianamente l’avviso dei carichi ai corrieri, utilizzo del carrello elevatore e dei mezzi aziendali quando necessario. Requisiti: diploma di scuola superiore, buone doti relazionali, padronanza del pc, patente B. L’esperienza nella mansione, anche breve, costituisce un requisito preferenziale.



IMPIEGATA/O AMMINISTRATIVA/O COMMERCIALE (RIF. 58451) La figura ricercata sarà di supporto all’ufficio amministrativo e si occuperà di inserimento dati, fatturazione, back office commerciale, preventivi e contratti, organizzazione spedizioni. Requisiti: diploma, preferibilmente ad indirizzo economico, buona conoscenza della lingua francese (orale e scritta), ottima padronanza di Ms Office, in particolare di Excel, esperienza – anche breve – in analoghe mansioni, disponibilità immediata. Sede di lavoro: provincia di Parma.

Altre posizioni aperte sono visibili al sito www.unimpiego.it nella sezione OFFERTE DI LAVORO

Inviare curriculum a parma@unimpiego.it o contattare la sede al numero

0521.226778 citando il numero di riferimento