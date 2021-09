Offerte di lavoro Unimpiego

RESPONSABILE CUSTOMER SERVICE (RIF. 58912) per azienda metalmeccanica, operante nel settore impiantistico. La figura ricercata, alle dirette dipendenze del Direttore Generale, si occuperà della gestione e del coordinamento del team Customer Service, dei rapporti con i clienti italiani ed esteri, sia direttamente che tramite Area Manager, agenti e distributori, si interfaccerà con tutte le funzioni aziendali. Requisiti: diploma o laurea, consolidata esperienze presso aziende del settore impiantistico, conoscenza della lingua inglese, abitudine ad operare con gestionali evoluti, capacità organizzative e di pianificazione, propensione al lavoro di squadra e conoscenze generali meccaniche/elettriche.



APPRENDISTA DISEGNATORE MECCANICO 3D (RIF. 58979) per azienda metalmeccanica, operante nel settore beverage. Il/la candidato/a, all’interno dell’Ufficio Tecnico, si occuperà del disegno e progettazione di componenti meccaniche e macchine. Requisiti: diploma tecnico ad indirizzo meccanico, conoscenza anche di base di Inventor e Autocad 3D, buone capacità informatiche, predisposizione al lavoro di squadra. Non è un requisito indispensabile l’aver maturato esperienza nel settore.



IMPIEGATA/O AMMINISTRATIVA/O CONTABILE (RIF. 58934) per azienda operante nel settore delle costruzioni edili. La risorsa si occuperà in autonomia della tenuta della contabilità aziendale fino al bilancio escluso, degli adempimenti fiscali, dello scadenziario per i pagamenti dei fornitori e della segreteria amministrativa. Requisiti: diploma e/o laurea in materie economiche, esperienza pregressa in analoga mansione, ottima conoscenza di Office. La conoscenza del gestionale Project e l’esperienza pregressa nel settore edile costituiscono titoli preferenziali. Sede di lavoro: provincia di Parma.



OPERAIA/O ADDETTA/O ALLA PRODUZIONE E CONFEZIONAMENTO (RIF. 58925) per azienda operante nel settore alimentare in provincia di Parma. Si richiede esperienza, anche breve, maturata nel settore alimentare, disponibilità ai turni (anche notturni) e al lavoro straordinario, manualità, flessibilità e orientamento al lavoro di squadra. Si offre contratto a tempo determinato con possibilità di inserimento stabile.



CARRELLISTA (RIF. 58892) La mansione prevede la movimentazione delle merci, la preparazione degli ordini, il carico/scarico e stoccaggio delle merci, la preparazione dei pallet, il rifornimento delle linee produttive. Si richiede: capacità di utilizzo muletto, patentino in corso di validità, esperienza pregressa nella mansione maturata in contesti produttivi industriali, disponibilità al lavoro su turni. Costituiscono titoli preferenziali la buona padronanza informatica e la dimestichezza nell’uso dei palmari a radiofrequenza.



APPRENDISTA TECNICO COLLAUDATORE JUNIOR (RIF. 58978) per azienda metalmeccanica, operante nel settore impiantistico alimentare. Il/la candidato/a ideale, all’interno dell’ufficio elettrico/automazione, si occuperà di: realizzazione schemi elettrici, cablaggio quadri elettrici degli impianti e macchinari prodotti, test e collaudo elettrico, assistenza e supporto tecnico nelle fasi di avviamento degli impianti, gestione dei rapporti con i clienti nelle fasi di collaudo e avvio delle macchine, programmazione Sw Plc Siemens. Si richiede: diploma ad indirizzo elettrico/automazione, buona conoscenza della lingua inglese (scritta e orale), disponibilità alle trasferte in Italia e all’estero, ottima padronanza degli strumenti informatici, doti comunicative e predisposizione al lavoro di squadra.



FRESATORE CNC (RIF. 59022) per azienda metalmeccanica operante nella progettazione e realizzazione di componenti per l’industria del settore packaging, alimentare e farmaceutico. Si richiede: esperienza pregressa maturata presso aziende specializzate nella meccanica di precisione, conoscenza dei processi di lavorazione meccanica e del funzionamento di un centro di lavoro a tre assi, padronanza del disegno tecnico, capacità di programmazione a bordo macchina con linguaggio Selca. Costituiscono titoli preferenziali il conseguimento del diploma o qualifica professionale ad indirizzo meccanico e la conoscenza di Autocad. Sede di lavoro: provincia di Parma.



IMPIEGATA/O AMMINISTRATIVA/O CONTABILE (RIF. 59045) per azienda operante nel settore della consulenza e intermediazione assicurativa. La figura ricercata, risponde al Direttore Amministrazione e Finanza, supporta la gestione dell’area attiva della contabilità generale, provvede alle liquidazioni e dichiarazioni IVA periodiche, si occupa della gestione contabile in collaborazione con i consulenti/revisori esterni. Requisiti richiesti: laurea in materie economiche, esperienza pregressa in ambito contabile amministrativo, preferibilmente maturata in società di servizi, ottima conoscenza della lingua inglese, autonomia e padronanza nell’uso degli strumenti informatici. Doti organizzative, orientamento al problem solving e precisione completano il profilo. Sede di lavoro: Reggio Emilia.



ADDETTA/O AL CONTROLLO QUALITA’ (RIF. 59049) per azienda alimentare con sede in provincia di Parma. Il profilo ricercato, all’interno dell’Ufficio Qualità, si occuperà della gestione, aggiornamento e redazione della documentazione relativa al sistema integrato, supporterà a affiancherà il Responsabile in attività di preparazione audit degli enti di controllo, collaborerà attivamente al miglioramento continuo del processo, provvederà al controllo qualità dei fornitori, alla formazione interna e alla gestione delle non conformità. Requisiti: laurea in Scienze e Tecnologie Alimentari, Chimica o indirizzo equipollente, buona conoscenza della lingua inglese, padronanza degli applicativi Office, disponibilità a trasferte sul territorio nazionale e orientamento al lavoro di squadra.



ATTREZZISTA MECCANICO (RIF. 58226) per azienda metalmeccanica, con sede in provincia di Parma. Si richiede: diploma di perito meccanico o formazione professionale, capacità di utilizzo tornio, fresa, rettifica, capacità di lettura del disegno tecnico, motivazione e flessibilità. L’esperienza, anche breve, in analoga mansione costituisce titolo preferenziale.



IMPIEGATA/O AMMINISTRATIVA/O CONTABILE (RIF. 59056) per azienda operante nel settore alimentare, con sede in provincia di Parma. La risorsa si occuperà della contabilità aziendale: registrazione fatture di acquisto, emissione fatture di vendita, liquidazione iva e predisposizione f24 per gli adempimenti fiscali, pagamenti, registrazioni contabili fino alle scritture di assestamento e completamento del bilancio. Si richiede: diploma in materie economiche, esperienza in analoga mansione autonomia operativa, flessibilità. La conoscenza della lingua inglese costituisce titolo preferenziale.



APPRENDISTA IMPIEGATA/O AMMINISTRATIVA/O CONTABILE (RIF. 59085) per azienda operante nella consulenza informatica. La figura ricercata si occuperà della registrazione delle scritture contabili, della segreteria amministrativa, della gestione degli acquisti e del customer care. Si richiede: diploma di ragioneria, preferibilmente ad indirizzo informatico, buona padronanza del pacchetto Office, motivazione all’apprendimento e orientamento al lavoro di squadra.

Altre posizioni aperte sono visibili al sito www.unimpiego.it nella sezione OFFERTE DI LAVORO



Inviare curriculum a parma@unimpiego.it o contattare la sede al numero 0521.226778 citando il numero di riferimento

