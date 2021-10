Offerte di lavoro Informagiovani

Annunci di lavoro raccolti da Informagiovani Parma

Aggiornati al 13 ottobre 2021

I riferimenti e i contatti per la candidatura sono reperibili sul sito di Informagiovani

https://informagiovani.parma.it/informagiovani/lavoro/news-lavoro.html

ANNUNCI PRIVATI / RICERCHE DIRETTE

Cercasi personale di sala e cucina

Nota Trattoria di pesce, sita in Parma, cerca nuovo personale per sala e cucina.

Nello specifico si ricerca:

- n.1 cameriere di sala (ambo i sessi);

- n.1 Lavapiatti, aiuto cucina (ambo i sessi);

Si offre contratto part-time e lavoro su turni, diurni e serali infrasettimanali, da concordare con il resto del personale. Si richiede serietà, educazione e disponibilità maggiore per i turni del Venerdì sera, Sabato sera e Domenica a pranzo.



Magazziniere con disponibilità immediata

n.1 Magazziniere con disponibilità immediata. Per svolgere mansioni di scarico e conteggio merce.

Disponibile da subito per l'ultima settimana di settembre, la prima settimana di ottobre ed eventualmente anche a dicembre.

Varie figure ambito metalmeccanico

Azienda nota nel settore metalmeccanico di Fontevivo (PR) ricerca:

- n. 2 Saldo carpentieri

- n. 6 Saldatori

- n.4 Carpentieri

Ricerca operai con voglia di lavorare e imparare, anche senza esperienza, che si occupino di saldatura a filo e assiemaggio a disegno. orario di lavoro e contratto Fulltime dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 18.00;

Impiegato commerciale

Trader di componenti per ascensori ricerca n.1 Impiegato/a commerciale.

Principali mansioni saranno: attività commerciale e contatti con i clienti con i quali eventualmente sviluppare e gestire rapporti sia telefonici che incontri aziendali. Redarre documenti commerciali.

Lingue richieste: Inglese e Arabo. Si valutano profili anche senza esperienza.

Ricerca personale per consegne

Cerco personale per consegne a domicilio. Orario di lavoro dalle 19 alle 22

Età massima richiesta 25 anni.

Ricerca educatori/educatrici

Ricerca Educatori/educatrici per il servizio prescuola presso scuole primarie di Parma.

Si richiede un’età minima di 21 anni, senso di responsabilità ed esperienza con fascia di età infanzia 3-6 anni.

Si offre contratto part time a tempo determinato.

Commesso/a - negozio di scarpe

Storico negozio di calzature sito nel centro di Parma, ricerca Commesso/a con disponibilità di 24 o 28 ore settimanali.

Offre contratto part-time a tempo determinato.

Si richiede esperienza nel settore almeno di un anno, capacità di lavorare in team, passione per la moda, disponibilità anche nei weekend.

Ricerca tecnico-commerciale

Agenzia di vendita per Parma e provincia, ricerca e seleziona con urgenza

n.1 Tecnico commerciale per sviluppo business prodotti ad alto contenuto tecnologico, presso studi di progettazione, imprese costruttrici, industrie, etc.. si propone: rimborso spese e sistema provvigionale di forte motivazione. Percorso formativo tecnico in collaborazione con le aziende rappresentate e formazione commerciale/vendite.

Inserimento in squadra affiatata e motivata.

Contratto full time, orario di lavoro variabile a seconda delle esigenze dalle 8,30 alle 18,30;

Si richiede :

- possesso di auto personale;

- diploma superiore Tecnico non occorre esperienza nel settore.

Cercasi barista

Cercasi barista con esperienza nel settore

Collaboratore finanziario

Seleziona collaboratori dinamici e motivati, la società seleziona direttamente nuove risorse da inserire nel proprio organico e avviare alla professione di Collaboratore Iscritto OAM Organismo Agenti e Mediatori al numero M65.

La sua attività consiste nel mettere in relazione, anche attraverso attività di consulenza, Banche o Intermediari Finanziari con la potenziale clientela per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma

Tipologia contratto : partita Iva

Disponibilità richiesta : full time

Profilo richiesto :

- Diploma di Maturità o Laurea

- Nessuna esperienza pregressa nel settore

- Capacità di leadership

- Spirito di iniziativa

- Intraprendenza

- Motivazione a crescere

Consulente immobiliare

Immobiliare con sedi in Collecchio e Sala Baganza e Parma cerca tre figure fortemente determinate a crescere nella professione di consulente immobiliare, attraverso passione, umiltà e onestà nel miglioramento continuo, ambiziose di crescere nel ruolo di responsabile d'agenzia per poi diventare titolare di nuove filiali.

Offriamo: stage formativo retribuito con fisso mensile più provvigioni, affiancamento costante finalizzato alla crescita di ruolo.

Si richiede diploma di maturità, patente di guida e mezzo proprio. Anche senza esperienza.

Grafico

Azienda specializzata in allestimenti fieristici, stampa digitale e servizi per la comunicazione a 360° con sede a Parma, CERCA un Grafico, Web Graphic, Social Media Specialist per inserimento full time nel proprio reparto produzione e creativo.

Attività assegnate :

• Gestione profili social network: redazione di piani editoriali, creazione testi, grafiche dedicate e sponsorizzazioni

• Creazione di siti web in Wordpress, Webflow manutenzione e aggiornamento

• Creazione impaginati grafici per la stampa (biglietti da visita, volantini, rollup, manifesti) e grafiche web

• Sviluppo grafico newsletter e invio (Mailchimp)

• Creazione e gestione di campagne AdWords

Tipo di impiego :

Si offre inquadramento e compenso in base alle competenze e all’esperienza del/la candidato/a.

Candidato ideale :

• ha età compresa tra i 25 e i 45 anni

• ha maturato esperienze significative in agenzie di comunicazione o aziende in ambito tipografico e stampa

• ottima conoscenza della suite Adobe (Photoshop, InDesign, Illustrator)

• ottima conoscenza gestione profili social (Facebook, Instagram, Linkedin)

• Buona conoscenza nella creazione di siti web in Wordpress

• Buona conoscenza lingua inglese

È gradita la conoscenza di Google Analytics, videoediting e editing fotografico.

Cercasi Lavapiatti

Cercasi Lavapiatti FULL TIME

Impegno previsto dalle ore 11:00 alle ore 15:00 e dalle ore 18:30 alle ore 24:00

Richiesto italiano parlato bene, flessibilità, disponibilità e voglia di imparare

Cercasi 2 consulenti assicurativi

Compagnia assicurativa, leader nel ramo assicurativo e previdenziale seleziona candidati (ambo i sessi) da inserire all'interno dell'organico operativo.

Si offre contratto full-time per la zone di Parma e Provincia.

L'azienda garantisce formazione teorica e pratica con costante affiancamneto sul campo, possibilità di crescita professionale e di assunzione a tempo indeterminato.

Ai candidati è richiesto :

- possesso della patente B e automunito;

- diploma media superiore;

- propensione al lavoro di squadra;

Tecnico manutentore

Cerchiamo tecnico manutentore impianti di riscaldamento e condizionamento civili e industriali.

Zone di lavoro Parma e Reggio Emilia

Richiesto un minimo di conoscenza del settore.

Coordinatore Commerciale

Coordinatore Commerciale, che si occupi di gestire il Front-office, attività di back-office e supporto vendite.

Si offre contratto full time (orario di lavoro previsto dalle 9.00 alle 13.00; dalle 15.00 alle 19.00).

I candidati dovranno essere in possesso della patente B.

Si cerca una persona intraprendente, con ottime doti relazionali, precisione e organizzazione.

Stage addetto back office commerciale estero

Azienda del settore alimentare offre stage per addetto back office commerciale estero.

La risorsa con adeguato affiancamento si occuperà di: gestire ordini a sistema e gestire il processo di evasione dell'odine del cliente; Fornire assistenza di post-vendita ai clienti; Preparare la documentazione relativa alle spedizioni; controllare e verificare l'andamento di evasione degli ordini; collaborare attivamente con i sales manager e gli altri uffici aziendali.

Non è richiesta esperienza pregressa nella mansione. Buona conoscenza della lingua inlgese e spagnola e/o francese sia scritta che parlata. Buona conoscenza del pacchetto office. Otiima predisposizione ad apprendere e al lavoro in team. Completano il profilo una buoan dialettica, dinamicità e buona doti organizzative.

Agente Immobiliare

Agenzia immobiliare seleziona neolaureato/a o diplomato/a da avviare alla professione di agente immobiliare.

Si offre 1000 euro di provvigioni garantite.

Addetti/e al confezionamento Vetro

ADDETTI/E CONFEZIONAMENTO VETRO Luogo di lavoro: MEDESANO (PR)

- Esperienza anche minima in produzione

- Disponibilità al lavoro su turni anche notturni

- Disponibilità immediata ad iniziale contratto di breve durata con possibilità di proroghe in somministrazione

I candidati dovranno essere automuniti ed avere un domicilio in zona