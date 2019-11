L’apertura del nuovo negozio del marchio Globo - specializzato in abbigliamento e accessori - negli spazi dell’ex Mercatone Uno di via Mantova appare ancora lontana. Nei mesi scorsi - durante una riunione tra i sindacati e la proprietà del marchio svoltasi a Roma al Mise - era stata annunciata l’apertura del punto vendita per lo scorso mese di ottobre. Al momento però il cantiere è in una fase di stallo.

