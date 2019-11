Dulevo, a Kuwait City vinta la 'sfida della sabbia'

Dulevo International, azienda parmigiana che opera nel campo della pulizia industriale e urbana, consegnerà domani a Kuwait City oltre 240 spazzatrici, una maxicommessa del valore complessivo di oltre 25 milioni di euro. Lo farà in una cerimonia organizzata dal distributore locale della società, insieme alla principale azienda di pulizia urbana del Kuwait (National Cleaning Company) e ai vertici della municipalità, alla presenza - tra gli altri - del sindaco di Parma Federico Pizzarotti.

«Siamo orgogliosi di aver vinto questo appalto - dice alla Gazzetta di Parma il presidente, Tighe Agen Noonan - in cui viene riconosciuta l’alta qualità delle nostre prestazioni e anche le tempistiche di consegna, straordinariamente difficili da raggiungere per qualsiasi società. Abbiamo anche assicurato la formazione di duemila operatori che utilizzeranno le nostre spazzatrici». Dulevo risponde alle esigenze di questa città in primis per «la capacità di trattare la sabbia, un elemento difficile da rimuovere. Inoltre la nostra tecnologia ha un altro vantaggio in quell'area: utilizziamo pochissima acqua, un quarto di quella necessaria alle tecnologie concorrenti».

In Kuwait Dulevo è presente da circa 20 anni: quest’anno il fatturato realizzato negli Emirati supererà i 30 milioni di euro, circa il 30% del volume d’affari complessivo previsto per Dulevo International. «In Kuwait abbiamo vinto il 90% delle commesse - spiega il presidente - ma abbiamo numeri importanti ad Abu Dhabi e vendiamo anche a Dubai, Arabia Saudita, Qatar e Bahrein. Siamo una media impresa, con 230 dipendenti, che realizza l’80% del fatturato all’estero. Vendiamo in 80 Paesi. E siamo fieri di essere parmigiani».

