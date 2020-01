Il nuovo Direttore di CNA Parma è Andrea Allodi

La direzione territoriale di CNA Parma ha nominato quale nuovo direttore dell’associazione Andrea Allodi che riceve il testimone di direttore da Domenico Capitelli che ha terminato il suo percorso lavorativo all’interno di CNA Parma, molti dei quali trascorsi alla guida dell’Associazione.

Andrea Allodi, classe 1972, laureato in Economia Aziendale, era entrato in CNA nel luglio 2019 con il ruolo di responsabile dell’Area economica, dopo numerose esperienze professionali maturate in ambito direttivo e dirigenziale, sia nell’impresa privata, sia nel mondo degli enti pubblici.

