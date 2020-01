Turbocoating, unica identità: nasce il gruppo Lincotek

Un nuovo logo a suggellare un processo di rebranding che si è concluso dopo numerosi step. Il Gruppo Unitedcoatings di Rubbiano, di cui fa parte Turbocoating, diventa ufficialmente Lincotek in tutto il mondo.

Sostanzialmente, il nome Lincotek sostituisce Unitedcoatings Group, così come quello di tutte le divisioni. Il gruppo è al 100% di proprietà di Celso Antolotti, presidente del gruppo e della figlia Linda che in concomitanza con l'operazione di rebranding, ha assunto ufficialmente la carica di vicepresidente.

LE DIVISIONI

D'ora in avanti il gruppo sarà organizzato in divisioni, che rispecchieranno la struttura precedente: Lincotek Surface Solutions, la divisione globale per i settori Igt e Aviation (in precedenza Turbocoating); Lincotek Medical , divisione globale specializzata nel mercato medicale che unisce le precedenti realtà di Eurocoating, Surface Dynamics, NanoSurfaces, Anteco e Eurocoating Wuxi, così come la ex Coors Tek Medical; Lincotec Equipment, divisione globale specializzata nella produzione di macchinari industriali (ex Artec) e infine Lincotek Additive, brand additive globale che fornisce servizi sia per la divisione Surface Solutions che per la divisione Medical.

Non ci sono cambiamenti, invece, per quanto riguarda le relazioni commerciali e i servizi offerti dal gruppo in tutte le sue specializzazioni.

UNA NUOVA ERA

«Questa iniziativa è stata molto importante - tiene a sottolineare il ceo di Lincotek Winfried Schaller - per preparare la nostra azienda ad affrontare le nuove sfide, ma anche le opportunità future che ci aspettano nei mercati in cui operiamo. Ora siamo più globali che mai e il rebranding come Lincotek evidenzia che nel 2020 entriamo ufficialmente in una nuova era. Il management della nuova azienda rimane lo stesso a garanzia della continuità per i nostri clienti.

Lincotek, che ha il suo quartier generale a Rubbiano, è uno dei più affidabili contract manufacter al mondo, per nicchie di mercato quali industrial gas turbine, aviazione e dispositivi medicali.

Considerato uno dei principali produttori nel mercato dell'additive manufacturing a livello globale, grazie al suo team di esperti e alle sue capacità produttive, oggi il gruppo conta oltre 1.100 dipendenti distribuiti su 16 stabilimenti produttivi che sono operativi tra Europa, Nord America e Asia.

