Bormioli e H-Farm lanciano confezione dosatrice di sciroppo

C'è anche un flacone per dosare ed assumere un farmaco liquido contenuto direttamente dalla confezione fra i prototipi realizzati da H-Farm, incubatore d’imprese di Roncade, per conto di Bormioli Pharma, società emiliana specializzata nel packaging in vetro e in plastica per l’industria farmaceutica.

Il progetto è stato concepito nell’ambito di un rapporto di collaborazione fra la casa parmense e la società trevigiana nel quale viene fatto ampio ricorso alla stampa in 3D quale esito di percorsi di «Fast factory», ossia di prototipazione rapida. Il lavoro congiunto ha portato alla definizione di 12 nuovi progetti, parte dei quali già avviati alla fase di brevetto, compreso un dosatore per farmaci pediatrici che può essere utilizzato con una sola mano.

