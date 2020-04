Foodlab lavora, aumenta gli stipendi e stipula l'assicurazione per i dipendenti

Foodlab, azienda specializzata nella lavorazione e commercializzazione di salmone affumicato e di altro pesce marinato e aromatizzato con sede nel parmense, ha aumentato gli stipendi ai suoi dipendenti e ha stipulato una assicurazione sanitaria nel caso contraggano il coronavirus.

«Dal 24 febbraio stiamo adottando in maniera rigorosa e precisa tutte le misure preventive straordinarie per rispondere a quanto disposto dalle autorità competenti - spiega la famiglia Ghilardotti, fondatrice di Foodlab. «La nostra produzione artigianale quotidiana - prosegue - continua regolarmente con la stessa cura e attenzione di sempre. E’ per questo che abbiamo deciso di riconoscere ai componenti del reparto produttivo un incremento di stipendio che può arrivare ad un 20% in più, per l'impegno e lo sforzo compiuto in questi giorni garantendo continuità negli approvvigionamenti».

