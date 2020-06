Assemblea Upi: confermati la presidente Sassi e i vice-presidenti

L’assemblea ordinaria dei soci dell’Unione Parmense degli Industriali, che si è tenuta nella mattinata di oggi in forma privata, ha confermato la Presidente in carica Annalisa Sassi alla guida dell’associazione anche per il biennio 2020-2021. Nell’occasione è stata confermata anche la squadra di Presidenza che supporterà la Presidente Sassi nell’esercizio del ruolo di rappresentanza e tutela degli interessi delle aziende del territorio; a farne parte sono i Vicepresidenti Roberto Catelli, Marco Occhi e Lauro Riani. L’assemblea privata ha inoltre provveduto ad esaminare e approvare i bilanci consuntivo 2019 e preventivo 2020 dell’Associazione; per ragioni legate all’emergenza sanitaria, la parte pubblica dell’assemblea dell’Unione Parmense degli Industriali è stata invece spostata all’autunno 2020. "Ringrazio gli imprenditori associati per aver confermato la fiducia nei miei confronti e i Vicepresidenti per l’impegno a continuare a lavorare insieme nei prossimi due anni – ha commentato la Presidente Sassi – In questo momento di grande complessità economica per tutto il sistema delle imprese credo sia fondamentale rafforzare l’azione di tutela e rilancio del nostro territorio e delle sue eccellenze produttive, in sinergia con gli altri soggetti che hanno a cuore il futuro di questa provincia e dell’Italia".

