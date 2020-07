Finanziamento da 100 milioni per il " rafforzamento della struttura patrimoniale" della Pizarotti

Operazione di finanziamento di 100 milioni di euro per la Pizzarotti & C. spa, assistito da garanzia Sace ed erogato il 7 luglio, con un pool di banche costituito da Banco BPM, Intesa Sanpaolo, MPS Capital Service e UniCredit. "Lo scopo di questo finanziamento - ha dichiarato Michele Pizzarotti, Vice Presidente e Consigliere delegato dell’Impresa Pizzarotti - è quello di fornire alla Società adeguate risorse finanziare a sostegno degli investimenti, della filiera dei nostri subappaltatori e fornitori e dei costi del personale in Italia. Rafforziamo in questo modo la struttura patrimoniale e finanziaria del Gruppo favorendo il raggiungimento degli obiettivi del nuovo piano industriale 2019-2023, un piano - ha evidenziato Michele Pizzarotti - che guarda al futuro dell’azienda con ragionevole ottimismo, tenuto conto dei fondamentali economici, finanziari e del nostro capitale umano; unitamente alla capacità di fare impresa che il mercato nazionale e internazionale ci riconosce da oltre 100 anni".

