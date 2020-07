Prosciuttificio San Michele e Parma Is investono 13,5 milioni di euro per l'ampliare la produzione

Investimento di 13 milioni e mezzo di euro nel Parmense da parte del prosciuttificio San Michele e Parma Is per ampliare e innovare l’attività di produzione e lavorazione dei salumi, prodotti da gastronomia e salse. E’ il frutto di un accordo di programma tra il Ministero dello Sviluppo economico, la Regione Emilia-Romagna, Invitalia e le aziende.

Previsto un cofinanziamento (su un possibile contributo pubblico di oltre 5 milioni) della Regione per 404.600 euro (il 3% dell’investimento totale). Oggi a Bologna un incontro tra imprese e Regione.

La proposta riguarda l’ampliamento e l’innovamento delle linee produttive degli stabilimenti industriali di Lesignano dè Bagni e Traversetolo (entrambi in provincia di Parma), con l'introduzione di macchinari automatici secondo gli standard previsti dal Piano nazionale Industria 4.0. Previsti anche due nuovi stabilimenti a Traversetolo con la possibilità, una volta a regime, di 45 nuove assunzioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA