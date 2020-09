Barilla: "Nel lockdown riscoperta della pasta e dei riti alimentari in casa"

Focus sui consumi alimentari e sul carrello della spesa durante e post la pandemia oggi a Cibus Forum, alle Fiere di Parma. «Negli ultimi sei mesi - ha detto Guido Barilla, presidente del Gruppo Barilla Spa - si è consumata più pasta. Una scelta che - a giudizio dell’imprenditore di Parma - non è soltanto di carattere economico ma di stabilità e sicurezza dei consumi. Sicuramente gli italiani, e i consumatori tutti, sono stati molto accorti alla sicurezza e alle procedure di igiene. Ma nel lockdown le persone hanno anche riscoperto la ritualità dei consumi a casa. Ci sono prodotti, come ad esempio la farina, che per molti anni sono stati un pò negletti e che sono tornati da protagonisti sulla tavola. Molte abitudini che si sono riprese nel periodo di emergenza da Covid - ha concluso - lasceranno traccia anche in futuro. Le persone sono più accorte e si sono riappropriati di riti che erano in parte dimenticati».