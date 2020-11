Banca Generali apre la seconda sede a Parma

Banca Generali raddoppia a Parma. Da lunedì 30 novembre infatti porte aperte (ma nel rispetto dei recenti Dpcm sulle misure anti Covid) nella nuova casa dei private banker e wealth advisor della Banca private a Parma, strada Farini 37. La nuova "casa" di Banca Generali - spiega l'istituto - "rappresenta uno spazio pensato appositamente per offrire ai risparmiatori la giusta privacy per affrontare insieme ai propri consulenti di fiducia le sfide legate alla gestione dei patrimoni".

La sede si trova nel prestigioso palazzo Tarasconi, edificio storico che risale alla fine del XVI secolo inglobando parte degli edifici trecenteschi preesistenti, e recentemente restaurato.

"In un fase delicata come quella che tutti stiamo affrontando, questa apertura rappresenta una testimonianza di vicinanza al territorio. Siamo convinti che questa nuova agenzia permetterà ai nostri private banker e wealth advisor di essere ancora più presenti nei confronti delle famiglie. Le incertezze portate dalla pandemia si spostano dalla sfera della salute a quella economica per raggiungere quella del risparmio: per questo valutare le soluzioni di pianificazione patrimoniale più adatte è indispensabile per salvaguardare ogni aspetto del patrimonio: da quello finanziario a quello immobiliare, legato alla fiscalità, allazienda e alle opere darte" racconta Alessandro Mauri, Area Manager di Banca Generali Private in Emilia Romagna e Toscana.

Parma è considerata da Banca Generali una città fondamentale nei piani di crescita della banca private: qui le masse in gestione hanno superato 1,2 miliardi di euro, per un patrimonio gestito che, nonostante l'emergenza legata alla pandemia, è in crescita da inizio anno grazie alla fiducia di imprese e famiglie. In città operano 35 private banker, wealth advisor e relationship manager, figure che sono ai vertici della categoria per portafoglio pro capite.