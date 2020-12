Ats lancia l'Opa per il 100% delle azioni di Cft

ATS Automation Holdings Italy S.r.l. ("ATS"), società appartenete al Gruppo facente capo a ATS Automation Tooling Systems Inc., con sede in Ontario, Canada ha annunciato il lancio di un'offerta pubblica di acquisto volontaria ("OPA") per l'acquisto dell'intero capitale sociale di CFT S.p.A. ("CFT"), società con azioni quotate sul mercato AIM Italia di Borsa Italiana.

Tale operazione è stata resa pubblica attraverso la comunicazione ai sensi dell'articolo 102, primo comma, del decreto legislativo 24 febbraio 1988, n. 58 e relativi regolamenti, emanata in data odierna. L'obiettivo dell’offerta è quello di acquisire tutte le azioni di CFT in circolazione, di ogni categoria (i.e. le azioni ordinarie, le azioni a voto plurimo e le azioni speciali), per un corrispettivo di 4,60 euro per ciascuna azione, per un controvalore complessivo pari a circa 88 milioni di euro nel caso di completa adesione all’offerta e la successiva revoca delle azioni ordinarie di CFT dalla quotazione su AIM Italia.

Il corrispettivo offerto da ATS incorpora un premio del 86,4% rispetto al prezzo ufficiale delle azioni ordinarie di CFT di venerdì 4 dicembre, ultimo giorno di borsa aperta prima della comunicazione dell'offerta, nonché i seguenti premi impliciti, con riferimento ai prezzi medi ponderati delle azioni ordinarie, nei periodi di riferimento: - un premio del 124,8% rispetto al prezzo medio a 1 mese; - un premio del 120,2% rispetto al prezzo medio a 3 mesi; - un premio del 102,2% rispetto al prezzo medio a 6 mesi; e - un premio del 68,7% rispetto al prezzo medio a 12 mesi.

L’operazione ha il sostegno della famiglia Catelli, rappresentata dal Presidente Roberto Catelli, dell'Amministratore Delegato di CFT Alessandro Merusi che attualmente detengono il 38,5% del capitale sociale ordinario (e il 60,6% dei diritti di voto), che hanno assunto l’impegno irrevocabile di portare le loro azioni all'OPA.

Fondata nel 1945 e con sede a Parma, CFT vanta una base clienti globale, un portafoglio di marchi leader di mercato e otto impianti in Italia, Spagna, Germania e Ucraina. Con 140 brevetti, l'azienda è leader tecnologico nelle promettenti nicchie di mercato dello smistamento, lavorazione e confezionamento di prodotti alimentarti freschi.

Nel 2019, CFT ha generato ricavi per 254 milioni di euro con un EBITDA di 17,5 milioni di euro. Circa il 40% del suo fatturato proviene dall'Europa, il 23% dal Nord America e il resto da altre regioni. CFT realizza il 30% del fatturato dalla vendita di singole macchine, il 50% da sistemi completi e il 20% dall'aftermarket.

Il gruppo ATS è leader nelle soluzioni di automazione e opera nella pianificazione, progettazione, costruzione, messa in opera e manutenzione di sistemi automatizzati di produzione e assemblaggio, ivi inclusi prodotti di automazione. Fondata nel 1978, la società capogruppo del gruppo ATS impiega circa 4.200 persone in 20 stabilimenti di produzione e oltre 50 uffici in Nord America, Europa, Sud-Est asiatico e Cina. Le azioni della società capogruppo del gruppo ATS sono quotate alla Borsa di Toronto ATS Automation Holdings Italy S.r.l.

L'obiettivo del gruppo ATS a valle dell’operazione è quello di promuovere, tramite il proprio know-how e presenza globale, la crescita di CFT, che diventerà un elemento fondamentale del gruppo ATS. Il gruppo ATS fornirà infatti a CFT una guida strategica focalizzata sulla crescita del valore del business nel medio-lungo termine, nonché l'opportunità di beneficiare delle sinergie derivanti dall'ingresso di CFT nel gruppo. Il gruppo ATS sfrutterà la propria impronta globale ben consolidata e il suo ruolo leadership nel settore dell'automazione per supportare CFT nel percorso di crescita in nuovi mercati.

Ad esito dell'offerta, CFT manterrà le sedi principali a Parma e continuerà ad operare attraverso le sue strutture operative che il gruppo ATS intende mantenere in Italia, considerandole, insieme al know how dei dipendenti, il fulcro del valore offerto. Coerentemente con gli obiettivi e la logica industriale dell’operazione, obiettivo del gruppo ATS è ottenere, ad esito dell'offerta, la revoca delle azioni ordinarie di CFT dalla quotazione su AIM Italia (delisting).

L’OPA è soggetta a determinate condizioni rinunciabili da ATS come più dettagliatamente descritte nella comunicazione al mercato già richiamata, tra cui il raggiungimento di almeno il 90% del capitale sociale di CFT rappresentato da azioni ordinarie. Ulteriori dettagli dell'offerta saranno contenuti nel documento d'offerta che sarà pubblicato in conformità alla normativa applicabile.

"In qualità di leader del settore dell'automazione con una lunga esperienza di innovazione, il gruppo ATS è la soluzione ideale per portare CFT ad un livello ancora più elevato nei nostri mercati", ha dichiarato Roberto Catelli, in rappresentanza dei maggiori azionisti di CFT. "I principali azionisti sono molto lieti di sostenere questa operazione perché creerà opportunità e valore per CFT, i nostri clienti e i nostri dipendenti negli anni a venire". Il gruppo ATS è assistito da UniCredit in qualità di advisor finanziario e da Clifford Chance in qualità di advisor legale