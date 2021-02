Gruppo Chiesi: nasce "Chiesi Italia"

Chiesi, multinazionale del farmaco presente in trenta Paesi con quartier generale a Parma, ha annunciato il riconoscimento come entità legale della 'Divisione Farmaceutica Italia', dando così vita a Chiesi Italia che diviene formalmente la filiale italiana del gruppo. Nell’ambito del nuovo assetto - spiega la stessa azienda parmigiana in una nota - Raffaello Innocenti, dal 2013 alla guida della 'Divisione Farmaceutica Italia' ha assunto il ruolo di amministratore delegato di Chiesi Italia.

