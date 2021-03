Barilla e il lavoro di squadra protagonisti con Elena Tabellini del secondo episodio di "Senti che buona!"

Si intitola “Tutti a tavola” ed è il nuovo episodio dell’originale podcast “Senti che buona!” di Barilla. Secondo di cinque appuntamenti, - disponibili uno a settimana a partire dal 25 febbraio sulla nota piattaforma di streaming audio Spotify1 - presenta il progetto della Pasta 100% Grano Duro italiano attraverso una testimonianza speciale e personale, quella di Elena Tabellini, Vice Presidente Marketing Barilla Italia. La voce, calda e inconfondibile, dell’attore e regista Sergio Rubini trasporta l’ascoltatore in un ricordo preciso preso dalla vita di Elena, quello del giorno in cui – tra aspettativa ed emozioni personalissime – si è trovata a osservare le impressioni dei colleghi durante l’assaggio della rinnovata pasta Barilla. Attraverso il suo punto di vista, Rubini conduce l’ascoltatore alla scoperta dell’importanza del lavoro di squadra; della curiosità, della cura, dell’attenzione costante per il prodotto; del grande studio dietro alla pasta e dell’importanza di quelle sensazioni, precise e inequivocabili, che deve trasmettere la pasta italiana per eccellenza. Elena racconta di come aveva visto la pasta venire lentamente alla luce: gli schizzi, i progetti, le idee fatte di parole, prima, poi di carta e infine di quel grano che aveva il sapore di casa, perchè “fare la pasta buona richiede tempo, fare la pasta migliore di sempre, ne richiede un po’ di più”. E poi, dopo mesi di lavoro, di prove e di innumerevoli riunioni, era finalmente arrivato il giorno dell’assaggio. Una specie di cerimonia, solenne ma informale allo stesso tempo. Un momento unico in cui stavano per assaporare la nuova pasta in anteprima.

“Senti Che Buona!”, è il progetto che porta per la prima volta il brand ad affidare la propria narrazione allo strumento del podcast, è realizzato in collaborazione con l’agenzia creativa We Are Social e prevede la messa on air di altri tre episodi:

• Episodio 3 “Come un gioco”: online dall’ 11 marzo presenta la storia di Francesca Vitali, Responsabile del Gruppo Analisi Sensoriali Barilla;

• Episodio 4 “La serata libera”: online dal 18 marzo presenta la storia di Emilio Ferrari, Responsabile Acquisti Grano Duro e Semola;

• Episodio 5 “Ritorno a casa”: online dal 25 marzo, presenta la storia di Marcello Zaccaria, Chef di Academia Barilla.

Progettualità, ricerca, impegno, responsabilità, condivisione: questi e tanti altri i temi toccati dalla narrazione, che racconta l’evoluzione profonda della Pasta 100% Grano Italiano, completamente rinnovata nel design e nelle geometrie dei formati grazie a un contributo collettivo e sinergico.