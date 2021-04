Formazione e imprese: i nuovi corsi del Cisita

Seminario: LO SMARTWORKING - Regole e gestione, anche nell’emergenza Covid 19

Perché lo smartworking possa realmente funzionare e rappresentare una valida ed efficace alternativa al lavoro in azienda, le informazioni sugli obblighi di legge e sugli accorgimenti da prendere devono essere correttamente acquisiti da tutti i soggetti coinvolti. Di questo si parlerà durante il seminario, in programma il 21 aprile, con l’avvocato giuslavorista Lorenzo Fantini, uno dei massimi esperti in Italia in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Il seminario è valido come aggiornamento per lavoratori, preposti, dirigenti e per Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza.

Per informazioni: Alessandro Rigolli, rigolli@cisita.parma.it

Executive Master Estero

Il Master, suddiviso in 3 moduli e in partenza dal 23 aprile, si svolgerà interamente online e avrà un approccio pratico, mirato a fornire gli strumenti e le competenze necessarie per redigere una Compliance Aziendale. Il percorso è rivolto a tutte le figure coinvolte nel processo di internazionalizzazione che abbiano la necessità di essere aggiornate e specializzate secondo le normative entrate in vigore nel 2021.

Per informazioni: Lucia Tancredi, tancredi@cisita.parma.it

Industria Fondamentale: percorsi di innovazione sociale per le imprese manifatturiere dell’Emilia-Romagna

L’operazione INDUSTRIA FONDAMENTALE, promossa dai centri formativi del sistema regionale Confindustria con il coordinamento di Formindustria Emilia-Romagna, consente ad imprenditori, manager e figure chiave dell’impresa, con funzioni progettuali e decisionali, di acquisire consapevolezze, conoscenze, tecniche e metodologie necessarie per una valutazione dello “stato dell’arte” dell’impresa al fine di migliorare i risultati di performance e l’impatto socio-ambientale per la sostenibilità.

Le azioni formative potranno essere integrate da un supporto di accompagnamento consulenziale, mirato per ogni impresa interessata, per trasferire i contenuti formativi in specifiche strategie aziendali.

(Operazione Rif. PA 2019-13369/RER – “INDUSTRIA FONDAMENTALE: percorsi di innovazione sociale per le imprese manifatturiere dell’Emilia-Romagna”, approvata con DGR n. 1017/2020 del 03/08/2020 e cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo PO 2014-2020 Regione Emilia-Romagna).

Per informazioni: Annalisa Roscelli, roscelli@cisita.parma.it